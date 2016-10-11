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Сыграет ли Квинси Промес в матче «Спартак» – ЦСКА?

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес получил травму в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Франции.

Ощущение дежавю – Промес, как месяц назад, возвращается из сборной в «Спартак» травмированным. Тогда это было накануне важнейшего матча против «Локомотива», теперь – незадолго до встречи с «Ростовом» (15 октября, 19.30, «Открытие Арена») и за 2,5 недели до главного дерби страны, матча «Спартак» - ЦСКА (29 октября, 18.00, там же).

Что случилось? На 14-й минуте встречи Голландия - Франция Квинси Промес после борьбы с полузащитником Блезом Матюиди почувствовал боль. Сначала он попробовал продолжить встречу, но буквально через пару минут был вынужден попросить замену. Вместо хавбека красно-белых на поле появился нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай. Голландцы проиграли 0:1 (это их первое поражение в квалификации к ЧМ за 15 лет), а после матча официальный сайт сборной Голландии сообщил – у Промеса травма лодыжки.

Степень тяжести травмы и сроки восстановления сегодня-завтра определят врачи «Спартака». Пока же напомним, что месяц назад у Промеса диагностировали мышечный спазм правого бедра, из-за чего он провел несколько тренировок по индивидуальной программе, но за сутки до матча против «Локомотива» стало известно, что сыграть он сможет. Как будет на этот раз?

- Обычно срок лечения подобной травмы - повреждение мягких тканей наружной поверхности голеностопного сустава - две-три недели, - сказал экс-врач «Спартака» Юрий Васильков. – Но сейчас физиотерапия становится все лучше и современней, поэтому Промес может поправиться быстрее. К тому же он парень молодой, а на молодых все заживает гораздо быстрее. Тут ведь не чисто футбольная травма, могла и усталость сказаться - перелеты, перегрузки в сборной. Сыграет ли Промес против ЦСКА, сказать затрудняюсь.

В этом чемпионате России 24-летний Промес провел за «Спартак» все девять матчей в основном составе, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач. Недавно Промес открыл счет своим голам в сборной - он сделал дубль 7 октября в матче против сборной Белоруссии (4:1).

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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