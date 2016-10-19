Универсальный громоотвод. За что критиковали Виталия Мутко

«Советский спорт» вспоминает события и громкие высказывания авторитетных лиц, которые могли повлиять на решение о замене министра спорта России.

«На днях видел в новостях репортаж о том, как спускают на воду какой-то очередной наш очень важный корабль. Смотрел и подумал, что если бы спускали на воду флагман Российского флота, или самую новую нашу подводную лодку, или самый мощный ледокол, то назвал бы я его очень просто: «Виталий Мутко».



В этом случае, это было бы самое непотопляемое в мире судно. Оно могло бы не соответствовать своим техническим задачам и характеристикам, оно вряд ли выполняло бы поставленные задачи, далеко не все члены экипажа возвращались бы к родным берегам… Но оно точно ни за что бы не утонуло. Как наш неуязвимый и непотопляемый министр спорта и глава футбола». Писатель Евгений Гришковец

И все же невозможное случилось сегодня.

Виталий Мутко был назначен главой ведомства (на тот момент – Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации) 12 мая 2008 года. Кажется, что с тех пор прошла целая жизнь.

Когда чиновник в конце лета 2015 года соглашался на совмещение двух постов – министра спорта и президента Российского футбольного союза, едва ли он мог предположить, что ожидает его в самом ближайшем будущем.

Фильмы ARD и отстранение легкоатлетов решением IAAF, нашумевшее расследование комитета по этике ФИФА о выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, ситуация с долгом перед Фабио Капелло и регулярно возникающая необходимость поисков новых тренеров для сборной. Судьбоносный год для национальной команды по хоккею, которая сыграла на домашнем чемпионате мира и возрожденном Кубке мира. Оглушительный провал любимцев всей страны – биатлонистов, на чемпионате мира в Холменколлене (впервые в истории – ни одной медали). Побег Григория Родченкова и его сенсационные разоблачения, которые привели к созданию независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена со всеми вытекающими последствиями для наших олимпийцев и паралимпийцев. А тут еще всегда свежеиспеченные, как из духовки, судейские скандалы в РФПЛ и продолжение исторического анекдота со строительством новой домашней арены «Зенита» на Крестовском острове. Не говоря уже о системных сбоях на других строящихся к ЧМ-2018 аренах в различных регионах страны...



Можно по-разному относиться к Виталию Леонтьевичу, методам и результатам его работы, но по-человечески ему оставалось только посочувствовать. По каждой из животрепещущих тем министр спорта и президент РФС выступал в роли единственно универсального и компетентного спикера. Впрочем, компетентного ли? Некоторые заявления и тезисы Мутко взрывали интернет, поражая своей витиеватостью и даже курьезностью. Подчас казалось, что обсуждение вроде бы конкретной и актуальной проблемы министр переводит в какую-то другую, только ему понятную плоскость. Было ли это связано с желанием не раскрывать карты или же с недостаточной осведомленностью? И каково в принципе держать руку на пульсе доброй сотни горячих тем, сохраняя способность в любой момент дать по каждой из них ясный и исчерпывающий комментарий?

Отметим и то, что заместитель и помощники Виталия Мутко после опубликования доклада Макларена были вынуждены уйти в тень.

В результате, министр стал играть роль общенационального громоотвода. От Мутко постоянно требовали принять меры, а его объяснения уже заведомо болельщиков не устраивали. Нарушился и фундаментальный российский принцип, применимый ко всем публичным фигурам: большого начальника может открыто критиковать только еще более высокое руководство.

Кто именно и на каком основании отпускал в адрес Виталия Леонтьевича самые острые критические стрелы?

Валерий Газзаев о верхоглядстве и «сидении на двух стульях»



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«Когда президент РФС заявляет, что у нас «такого уровня игроки», значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала на Евро, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил.

Вы посмотрите, в программе развития футбола до 2030 года ни одного слова о качестве футбола, там одни лозунги. Как можно говорить, что мы в 2030 году будем в десятке лучших клубов мира? Как можно говорить, что мы в 2025 году будем играть в полуфинале чемпионата мира и Европы среди молодежи. Но это же профанация чистой воды и лозунги, ничего больше».

Реакция: В ответ на едкую критику со стороны соперника по гонке за креслом президента РФС, Виталий Мутко припомнил Газзаеву крах владикавказской «Алании». Команды, которая при нем достигла пика в чемпионате страны, а затем прекратила свое существование, трансформировавшись в «Спартак».

Александр Тихонов о неспособности министра защитить права российских спортсменов



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«Самая страшная проблема России — что мы врем, скрываем и не хотим честно признать, что у нас что-то не так, устранить эту проблему и наказать виновных. А мы берем на работу спортсменов, опозоривших свое честное имя употреблением допинга, как Ловчев или Каниськина. Все страны, а особенно WADA и МОК рассматривают эти случаи как поощрение допинга.

Уважаемый господин Президент! Обращаюсь к вам как доверенное лицо в первую избирательную кампанию. Исполните волю народа, уберите безграмотного министра и поставьте на его место грамотного профессионала. Виталий Георгиевич Смирнов может посоветовать вам достойную кандидатуру. Если жесткие меры не будут приняты, то поставят вопрос о нашем допуске на зимнюю Олимпиаду. А министр продолжает болтать ерунду и городить огород.

Ни по одному из докладов WADA Мутко и его команда не представили обоснованной, аргументированной защиты по всем пунктам. Главный виновник во всем случившемся — это министр спорта«.

Реакция: Виталий Мутко публично и адресно ответил только на одну из испепеляющих записей в блоге четырехкратного олимпийского чемпиона. Он посоветовал Тихонову для начала навести порядок в российском биатлоне.

Возможно, министр посчитал, что словам Александра Ивановича, в последние годы регулярно высказывающего критику по многим вопросам, можно не придавать особого значения. Тем более, в них отчетливо сквозила и личная обида:

«После скандала с легкой атлетикой в 2015 году я предупреждал о проблеме и пытался встретиться с Мутко, но за три с половиной месяца он так и не соизволил меня принять«.

Ричард Макларен о причастности Мутко к государственной системе поддержке допинга в России



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«Речь идет о системе, которая поддерживалась на государственном уровне и позволяла российским спортсменам обходить в олимпийском Сочи допинг-контроль и употреблять запрещенные препараты безнаказанно. Работа системы контролировалась заместителем министра спорта Юрием Нагорных, однако нет ни единого шанса, что Виталий Мутко мог быть не в курсе«.

Кроме того, в одном случае указание о предположительной подмене положительной допинг-пробы отдавал непосредственно Мутко, а не Нагорных, - говорилось в брифинге канадского юриста.

Речь шла о пробе иностранного футболиста, выступающего в РФПЛ (по ранее представленным телеканалом ARD сведениям – фигурантом данного дела, не получившего широкой огласки, стал игрок «Краснодара»).

Комментируя доклад, глава WADA Крэйг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет возобновить свою работу только при условии отставки министра спорта, а также руководителей тех ведомств, что были упомянуты в докладе Макларена.

Реакция: В июле министр спорта России сохранил свой пост. Основанием для такого решения властей стала ссылка на то, что прямых и доказанных обвинений лично в адрес Мутко доклад Макларена в себе не содержал. Тем не менее, Виталию Леонтьевичу было отказано в аккредитации на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Чиновник был лишен возможности посещать соревнования и официальные мероприятия в Бразилии как официальное лицо.

Вячеслав Фетисов об отсутствии у Виталия Мутко знаний профессионального спорта и стремлении Минспорта взять на себя новые полномочия



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«В отличие от Виталия Леонтьевича, я профессиональный человек и знаю большой спорт изнутри. А потому никогда не перекладывал ответственность за все происходившее на кого-то еще. Не стоит сравнивать ситуации. За тех людей, которые плохо выполняли свою работу, спрашивали с меня. Подменять функции людей – не мой принцип. Я предлагал в свое время, чтобы Виталию Леонтьевичу присвоили звание «Тренер всея Руси». Похоже, он гордится тем, что с 2010 года берет все на себя. Может, потому мы и имеем такие результаты.

Мутко не понимает, что я его не критикую, а просто ему подсказываю. Если мои слова он воспринимает как критику, то это совсем смешная история. Я не воспринимаю всерьез ни его, ни его критику»

Реакция: Виталий Леонтьевич не остался в долгу и в свою очередь раскритиковал работу двукратного олимпийского чемпиона, с 2004 по 2008 год возглавлявшего Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

«Очень много Вячеслав Фетисов меня критикует, не хотел об этом говорить. Он наоборот все делал, я помню, как он работал. Любой провал – он выходил и говорил: виновата федерация, ОКР...»