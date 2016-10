Утренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсмен

Традиционный утренний обзор от «Советского спорта».



Главные события вчерашнего дня происходили в футболе: сборные, мечтающие попасть в Россию в 2018, играли свои отборочные матчи. Обошлось без чудес: все, кому положено, выиграли, а кому не положено – проиграли и крупно. Крупнее других пострадали Гибралтар (0:6 от Бельгии) и Фарерские острова (0:6 от Португалии). Гибралтару, впрочем, повезло попасть в историю – на седьмой секунде бельгиец Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории отборочных и финальных турниров чемпионатов мира. Витсель тоже забил, хоть и не так быстро.



Кроме избиения футбольных младенцев ночью происходили и серьезные матчи. Например, французы поехали в гости к голландцам. Хозяевам не повезло вдвойне: Промес получил травму, а вратарь Стекеленбург пропустил гол после удара почти с центра поля (как выразился комментатор «Мяч из Парижа летел»). Итог – 0:1, и голландцы опустили на третье место в своей группе, уступая и Франции, и Швеции.

За Промеса, конечно, обидно - его в этот раз особенно ждали, юные голландские фанаты рисовали плакаты, а тут такое:

Нашему обозревателю Николаю Роганову тоже обидно. Но еще больше его занимает главный вопрос - будет ли голландец играть в московском дерби. Об этом Николай написал подробный текст. Тема раскрыта.

Люди, далекие от повседневной жизни московского «Спартака» могли вчера ужаснуться – сперва в лентах новостей появилась новость о травме Промеса, а потом – о продаже еще одного форварда. И только постоянные читатели «Советского спорта» не нервничали, потому что «еще одним форвардом» оказался Юра Мовсисян, права на которого «Спартак» окончательно уступил американскому клубу из Сотл-Лейк-Сити.

Гораздо больший резонанс у читателей «Советского спорта» должна вызвать другая новость из-за океана: Сидни Кросби, который был лучшим на Кубке мира (равно как на всех других международных турнирах последних лет) пропустит старт сезона: у него сотрясение мозга. Питтсбург в тревоге.

Зато все меньше тревог у нас за будущее Маши Шараповой. Едва успев получить сокращение срока дисквалификации, Маша начала активную жизнь. Разумеется, в Штатах. Сперва она дала большое интервью (американскому телеканалу), в котором обвинила во всех своих бедах международную федерацию (федерация уже вежливо выразила недоумение). А теперь уже начала выступать на показательных турнирах (в Лас-Вегасе, США).

SHE'S BACK! @MariaSharapova in action tonight during the World TeamTennis Smash Hits charity tennis event. pic.twitter.com/pyA2irxuVf