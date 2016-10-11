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Утренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсмен

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кристиан Бентеке празднует свой рекордный гол
Кристиан Бентеке празднует свой рекордный голИсточник: Reuters

Традиционный утренний обзор от «Советского спорта».

Главные события вчерашнего дня происходили в футболе: сборные, мечтающие попасть в Россию в 2018, играли свои отборочные матчи. Обошлось без чудес: все, кому положено, выиграли, а кому не положено – проиграли и крупно. Крупнее других пострадали Гибралтар  (0:6 от Бельгии) и Фарерские острова (0:6 от Португалии). Гибралтару, впрочем, повезло попасть в историю – на седьмой секунде бельгиец Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории отборочных и финальных турниров чемпионатов мира. Витсель тоже забил, хоть и не так быстро.

Кроме избиения футбольных младенцев ночью происходили и серьезные матчи. Например, французы поехали в гости к голландцам. Хозяевам не повезло вдвойне: Промес получил травму, а вратарь Стекеленбург пропустил гол после удара почти с центра поля (как выразился комментатор «Мяч из Парижа летел»). Итог – 0:1, и голландцы опустили на третье место в своей группе, уступая и Франции, и Швеции.

За Промеса, конечно, обидно - его в этот раз особенно ждали, юные голландские фанаты рисовали плакаты, а тут такое:

Нашему обозревателю Николаю Роганову тоже обидно. Но еще больше его занимает главный вопрос - будет ли голландец играть в московском дерби. Об этом Николай написал подробный текст.  Тема раскрыта.

Люди, далекие от повседневной жизни московского «Спартака» могли вчера ужаснуться – сперва в лентах новостей появилась новость о травме Промеса, а потом – о продаже еще одного форварда. И только постоянные читатели «Советского спорта» не нервничали, потому что «еще одним форвардом» оказался Юра Мовсисян, права на которого «Спартак» окончательно уступил американскому клубу из Сотл-Лейк-Сити. 

Гораздо больший резонанс у читателей «Советского спорта» должна вызвать другая новость из-за океана: Сидни Кросби, который был лучшим на Кубке мира (равно как на всех других международных турнирах последних лет) пропустит старт сезона: у него сотрясение мозга. Питтсбург в тревоге.

Зато все меньше тревог у нас за будущее Маши Шараповой. Едва успев получить сокращение срока дисквалификации, Маша начала активную жизнь. Разумеется, в Штатах. Сперва она дала большое интервью (американскому телеканалу), в котором обвинила во всех своих бедах международную федерацию  (федерация уже вежливо выразила недоумение). А теперь уже начала выступать на показательных турнирах (в Лас-Вегасе, США).  

Мы за Машу искренне рады и верим,  что Вегас – именно то место, где нужно готовиться к возвращению в большой спорт.

Еще один любимец «Советского спорта», чьего возвращения мы с нетерпением ждем, - британский боксер Тайсон Фьюри. Здесь, правда, у нас интерес более академический:  мы устроили в редакции небольшой тотализатор по этому поводу (правда, никто не хочет ставить на то, что Фьюри снова выйдет на ринг). Кажется, это же убеждение разделяет и WBO: организация пригрозила отобрать у Тайсона титулы, если он не возьмется за ум.

И напоследок – традиционная рубрика «А в это время в Санкт-Петербурге строят стадион». Сегодня в нее попадает новость о том, что к стройке присоединился  целый вице-губернатор. Должно помочь.

Что еще стоит почитать с утра:

Эксклюзив: Евгений Дзичковский беседует с Игорем Шалимовым, который должен оживить забуксовавший «Краснодар»:

Игорь Шалимов: Не надо прятаться за стиль

Бывший главный тренер олимпийской сборной по боксу объясняет, почему теперь он бывший:

Александр Лебзяк: Буду претендовать на пост главного тренера

Участник самого громкого трансфера лета рассказывает о своей новой жизни:

Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?

А тренер СКА и сборной Олег Знарок шутит:

«Думаете, я на тренировки не прихожу?» Знарок снова шутит по-доброму (видео)

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