Беспромесная Голландия. Почему «оранжевые» уступили Франции

Сборная Голландии без получившего травму и покинувшего поле уже на 16-й минуте нападающего «Спартака» Квинси Промеса уступила Франции в отборочном турнире ЧМ-2018.

Проклятие Промеса

Полагаю, многие сели смотреть матч Голландия – Франция исключительно из-за Квинси Промеса. Нападающий «Спартака», сделав дубль в ворота Белоруссии и открыв счет голам в составе «оранжевых», стал одним из главных ньюсмейкеров уик-энда. Понаблюдать за ним в матче против элитного соперника, каким, несомненно, являются вице-чемпионы Европы, было крайне любопытно. Насколько хорош Промес будет в соперничестве с одной из сильнейших защитных линий Европы? Все-таки забивать Белоруссии – это одно, а Франции – совершенно другое.

Но не сложилось. Уже в начале матча форвард в безобидном эпизоде, в борьбе с Матюиди, получил травму и покинул поле уже на 16-й минуте. Как написал официальный сайт федерации футбола Голландии, у Промеса – повреждение голеностопа. Насколько все серьезно – должно показать медобследование. На первый взгляд ничего серьезного не произошло. Форвард даже попытался продолжить игру, но потом все же попросил замену. Уходил Промес без помощи медиков, и потом остался на скамейке запасных наблюдать за матчем. С другой стороны, это еще ни о чем не говорит.

Нападающему «Спартака» странным образом не везет в национальной команде – в расположении сборной он регулярно получает травмы. Так было, например, в сентябре, когда в отборочном матче со Швецией Промес из-за мышечного повреждения ушел с поля в середине первого тайма. Обидно это еще и потому, что, опять же, никак не получается увидеть его в деле с сильным соперником. Но этого придется подождать уже до следующего года, так как в ноябре Голландии в отборочном турнире ЧМ-2018 предстоит играть с Люксембургом. Зато теперь можно порассуждать о том, что было бы, и как завершился бы матч, останься Промес на поле.

Форварда «Спартака» заменил Депай (тут, кстати, тоже при желании можно найти повод для гордости – представитель РФПЛ выиграл конкуренцию в сборной Голландии у человека из «Манчестер Юнайтед»). Сыграл, в общем, неплохо. Мог во втором тайме даже сравнять счет, но Францию в том моменте выручил Льорис. Но, конечно, до того уровня, что он показывал на ЧМ-2014 в Бразилии, Депаю еще далеко (и тут опять же можно заметить, что два года назад Промес был для подавляющего большинства наших болельщиков и специалистов котом в мешке – и как все оно обернулось).

Сыграет ли Квинси Промес в матче «Спартак» – ЦСКА?

Есть ли жизнь без Снайдера?

Но главная проблема нынешней сборной Голландии не в Промесе и не в Депае. Она – в Снайдере. Точнее – в его отсутствии на поле в данном конкретном матче. А еще точнее – в том, что у «оранжевых» на данный момент нет никого, кто мог бы достойно заменить 32-летнего полузащитника, уже несколько сезонов тихонько пылящего в «Галатасарае».

Встречу с Францией Снайдер пропускал из-за травмы, и у голландцев так и не нашлось игрока, кто мог бы вести игру команды – регулировать скорость, направление атак и так далее. Потому что на действия заменившего Снайдера в стартовом составе Преппера смотреть без слез было нельзя. В первом тайме было несколько моментов, когда он одним пасом мог разогнать перспективную атаку, но нормально выполнить эту передачу у него не получалось. После чего режиссер показывал разочарованного хавбека ПСВ крупным планом – было видно, как тот злится, но выше головы не прыгнешь.

В результате мяч у сборной Голландии ходил ну очень медленно, что, разумеется, было на руку французам, которые спокойно выстраивали три оборонительные линии и ждали возможности убежать в контратаку (особенно после того, как повели в счете). А человека, способного взять на себя функции разыгрывающего, на поле не было.

Впрочем, Голландия могла и не проиграть. Гол Франция забила после ошибки вратаря «оранжевых» Стекеленбурга, который не смог отбить мяч после дальнего удара Погба (пусть там и был легкий рикошет от Стротмана). А в конце первого тайма словенский рефери Дамир Скомина вполне мог назначить пенальти за игру рукой Косьелни в своей штрафной. Главный тренер голландцев Данни Блинд после матча особенно сетовал по поводу этого момента.

– Судья должен был дать пенальти. А потом подошел его ассистент и сказал, что он посмотрел видео, и руки там не было. Но это чистейшая рука! И она помогла французам, поэтому должен был быть назначен пенальти. Это что-то невероятное, – возмущался Блинд.

Тренер «оранжевых» может утешить себя тем, что в товарищеском матче, который состоялся в марте, преимущество Франции было куда заметнее: уже к 13-й минуте «трехцветные» вели со счетом 2:0, а потом сбавили обороты и играли с голландцами, словно кот с мышью. Так что можно говорить о каком-никаком, но прогрессе.