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Медведев, а ну снимай трусы! Комический скандал в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Медведев
Евгений МедведевИсточник: ХК «Авангард»

Обозреватель «Советского спорта» – об очередном «громком деле», в эпицентре которого оказался капитан «Авангарда» Евгений Медведев.

Я уже несколько дней с немым удивлением слежу, как в нашей лиге разворачивается «охота на ведьму». Жертвой праведной борьбы оказался защитник Евгений Медведев, ныне выступающий за «Авангард». А в прошлом сезоне сражавшийся в НХЛ за «Филадельфию».

Так вот один дотошный фотограф, делая снимки на матче ЦСКА с «Авангардом» углядел на спортивных трусах Евгения, где-то в районе филейной части логотип НХЛ.

И сообщил куда следует.

И вывесил «скандальное» фото на всеобщее обозрение.


Фото Life.ru

И началось!

Трусишки-то оказались крамольными. Подрывающими, не много не мало, авторитет КХЛ в мировом хоккейном сообществе.

И вот уже лига грозит игроку и клубу солидным штрафом. И требует, чтобы Медведев снял модные заокеанские труселя перед матчем со «Спартаком». И одел наши, отечественные.

Вот сегодняшнее заявление лиги:

«Авангарду» предписано устранить данное несоответствие. В случае повторения подобной ситуации, КХЛ применит санкции согласно регламенту. При несоблюдении требований к форме хоккеистов главный судья игры не допускает таких игроков к участию в матче. При этом на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей. Если подобное нарушение было выявлено после матча, на клуб налагается штраф в 200 тысяч рублей.

Сурово!

И, кстати, нашлось важное дело для главного арбитра матча. У нас же судьи – асы, игру читают легко и непринужденно, никогда не ошибаются. Поэтому им теперь дополнительное задание – проверять трусы игроков обеих команд, чтоб не дай бог логотипа НХЛ или там какой-нибудь финской или чешской лиги на них не оказалось. Причем, желательно делать это во время игры и сообщать о нарушении после матча. Лига недвусмысленно намекает об этом разницей в штрафе.

В общем придется рефери покопаться в потном хоккейном бельишке во время игры. А куда деваться?

Предписание лги надо выполнять неукоснительно!

Самое смешное, что Медведев выступал в этих трусах с начала сезона. И никому до этого не было дела. С трибуны это заметить вообще невозможно. Да и зачем?! Какая разница в конце концов?!

Неужели в лиге действительно считают, что трусы из «Филадельфии» – это скрытая реклама НХЛ?

Что вот по-другому наш народ о заокеанской лиге ну никак не узнает, вот только по трусам Медведева!

Да наоборот гордились бы – вот съездил наш известный защитник за океан, посмотрел, как в НХЛ, да и вернулся обратно. Не понравилось, мол. Можно ведь и так повернуть.

Нет, мы будем рьяно и беспощадно бороться с НХЛ. На уровне трусов.

А на других уровнях?

Вот прошел в сентябре Кубок мира. Это не олимпийская квалификация под эгидой ИИХФ, обязательная для нас. Это просто коммерческий турнир, на котором НХЛ зарабатывает деньги.

И вот туда КХЛ делегировала своих лучших игроков. Дацюка, Телегина, Шипачева, Дадонова…

Зачем?

Чтоб Дацюк и Телегин получили там травмы, которые будут залечивать в наших клубах? Чтоб Шипачева после первого же матча посадили на лавку и начали вздыхать о том, что вот один из лучших наших центрфорвардов для битв на уровне НХЛ не годится?

Это не удар по имиджу, нет. Это в порядке вещей. А мы вот лучше с труселями повоюем.

Ну что ж, каждому свое…

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