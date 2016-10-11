Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и Жиркова

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и Жиркова
Источник: Sovsport.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч с Коста-Рикой (3:4).

– Перед игрой вы говорили, что не понимаете, зачем в сборную вызван Александр Самедов. Его игра вам дала ответ?
– Нет. Мне никаких ответов игра не дала. И эмоции оставила противоречивые. Но Самедов выглядел прилично. Может, дело в тренере. Ведь и в «Динамо» при Черчесове Самедов играл на хорошем уровне. Но обольщаться не стоит, так как наш соперник ничего особенного не показал. Средняя команда. Чуть лучше нашей. Коста-Рика ничего не создала сама, мы сами привезли все голы.

– Но мы и сами забили три. Игра получилась зрелищной.
– Да. Семь мячей. Чего еще надо? Только победы своей сборной. Но думаю, что жителям Краснодара и такая игра понравилась. Только дело в том, что нельзя такие мячи пропускать. И нельзя ставить Березуцкого в состав после того, что он натворил. Зачем он нужен?

– Дзюба после матча сказал, что в эпизоде с пенальти два защитника стояли и курили. Василий Березуцкий, нарушивший правила, сказал, что это не про него.
– Именно про него. Я еще накануне матча говорил, что Черчесову нужно наигрывать новую команду. Сергей Игнашевич – молодец, ему хватило мужества понять, что он уже «не тянет» по возрасту. Он завершил карьеру в национальной команде. То же самое нужно сделать братьям Березуцким. И еще Жиркову. Или кто-то ждет, что через два года они будут играть намного лучше? С какой целью и зачем Черчесов их наигрывает? Хватит их уже приглашать. Спасибо им за былое, но всему наступает конец.

Березуцкий в этом матче проиграл всю борьбу, еще гол привез в свои ворота и пенальти. И это в матче с Коста-Рикой, где главная звезда команды – вратарь.

Cборная больше не банда. Колонка Василия Уткина

– Какую связку вы видите в центре обороны сборной России?
– Связка Березуцкий-Кутепов была очень слабой. Никакого взаимодействия. Я бы ставил с первых минут Новосельцева и Семенова. Наигрывал бы их.

Хотел бы добавить, что не понял еще одного решения Черчесова - поставить Петрова на позицию левого защитника. У нас разве других игроков на эту позицию нет? Петров же выиграть верховую борьбу не может. Он невысокого роста. Скорость низкая, позицию выбрать не умеет, поэтому вся игра шла через фланг Самедова. Петров же проиграл все единоборства, и голы пришли из его зоны. Меня удивляет, как можно готовиться две недели и не наиграть никаких связей.

– Сергей Петров и Юрий Газинский появились на поле из-за того, что они игроки «Краснодара»?
– Ну, серьезно, какие из них игроки сборной России? Даже близко не подходят. Как Газинский сыграл в эпизоде с первым голом? В пяти метрах от своей зоны находился и дал сопернику пробить.

– Почему Олег Шатов и Игорь Смольников настолько отличаются по игре в «Зените» и сборной?
– Зависит от тренера и команды. У меня сложилось впечатление, что у них нет желания играть в сборной. Слишком большой контраст на фоне того, как они играют в клубе. Тот же Смольников в сборной производит впечатление человека, который впервые увидел футбольный мяч. И еще он падает при любом контакте. Через каждые пять минут ему помощь оказывают.

– В сборную из «Динамо» был вызван Кирилл Панченко, который не попал в заявку. В это время у его команды в ФНЛ был тур. Получается, игрока вызвали в сборную, чтобы лишить игровой практики…
– Мне его вызов в принципе не понятен. Да, лучший бомбардир ФНЛ. Но разве мало таких было? Мухаметшин в свое время в «Мордовии» много забивал на этом уровне. Никто не додумался почему-то его в сборную брать. Но раз уж вызвали, надо было дать поиграть. Я бы Панченко выпустил. Хотя бы появилось представление о нем. В ФНЛ он выглядит очень прилично. И мы бы поняли, что Черчесов находится в поиске, ищет новых игроков.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Жирков играет с незалеченным ахиллом, я не хотел усугублять его травмуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова в стартовом составе национальной команды на контрольный матч с командой Коста-Рики.«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия Орлова«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам матча сборной России – об английском голе Дзюбы и разговоре с Черчесовым про передачи назад.«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборной«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборнойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит первые итоги после матча сборной России.Владислав Радимов: Лучшим игроком в составе сборной России был Дзюба, добрых слов заслуживает и СамедовГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о лучшем игроке в составе сборной России, которая накануне уступила в товарищеском матче команде Коста-Рики (3:4).Первый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной РоссииПервый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» анализирует третий матч сборной России под руководством Станислава Черчесова.Игорь Смольников: Язык не повернется сказать, что в России не любят футболЗащитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников после поражения от сборной России в контрольном матче (3:4) сказал, что в конце игры россияне рассчитывали на победу.Александр Самедов: Мы забили три мяча, это круто, но пропустили четыреПолузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Александр Самедов после поражения от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) поделился впечатлениями от игры.Артем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меняАртем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меняНападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Коста-Рики в контрольном матче (3:4) рассказал об эмоциях в эпизоде с Самедовым.Станислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрыватьСтанислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрыватьГлавный тренер сборной России рассказал прессе о поражении от Коста-Рики (3:4).Никита Симонян: Правильно, что Черчесов обновил командуПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал поражение сборной России в матче с Коста-Рикой.Георгий Черданцев: Черчесов в любом случае молодец, потому что они хотя бы бегаютКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Коста-Рики (3:4).Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-РикойДубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-РикойФутболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.Сборная России удалила «твит» о чествовании Василия Березуцкого в перерыве матча с Коста-РикойЧествования, действительно, не было в перерыве игры.Геннадий Орлов: При Слуцком сборная России достигла самого дна, играть хуже просто невозможноТелекомментатор Геннадий Орлов надеется на прогресс сборной России под руководством Станислава Черчесова.Станислав Черчесов: 37,2 – пустяк, но ощущения неприятныеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о подготовке к матчу против Коста-Рики, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.Роман Трушечкин: В матче с Коста-Рикой Черчесов покажет свою сборную РоссииКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.Роман Шишкин: Черчесов умеет ставить игруПолузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.Валерий Рейнгольд: Почему в сборной России нет Комбарова, но есть Самедов?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики.Станислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияСтанислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияПеред матчем против Коста-Рики главный тренер сборной России рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» об особенностях.Станислав Черчесов: Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавитГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную натурализованных футболистов.

Игорь Смольников
Игорь Смольниковвсе новости
Сергей Петров
Сергей Петроввсе новости
Юрий Газинский
Юрий Газинскийвсе новости
Юрий Жирков
Юрий Жирковвсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Василий Березуцкий
Василий Березуцкийвсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости

Cпецпредложение