Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и Жиркова

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч с Коста-Рикой (3:4).

– Перед игрой вы говорили, что не понимаете, зачем в сборную вызван Александр Самедов. Его игра вам дала ответ?

– Нет. Мне никаких ответов игра не дала. И эмоции оставила противоречивые. Но Самедов выглядел прилично. Может, дело в тренере. Ведь и в «Динамо» при Черчесове Самедов играл на хорошем уровне. Но обольщаться не стоит, так как наш соперник ничего особенного не показал. Средняя команда. Чуть лучше нашей. Коста-Рика ничего не создала сама, мы сами привезли все голы.

– Но мы и сами забили три. Игра получилась зрелищной.

– Да. Семь мячей. Чего еще надо? Только победы своей сборной. Но думаю, что жителям Краснодара и такая игра понравилась. Только дело в том, что нельзя такие мячи пропускать. И нельзя ставить Березуцкого в состав после того, что он натворил. Зачем он нужен?

– Дзюба после матча сказал, что в эпизоде с пенальти два защитника стояли и курили. Василий Березуцкий, нарушивший правила, сказал, что это не про него.

– Именно про него. Я еще накануне матча говорил, что Черчесову нужно наигрывать новую команду. Сергей Игнашевич – молодец, ему хватило мужества понять, что он уже «не тянет» по возрасту. Он завершил карьеру в национальной команде. То же самое нужно сделать братьям Березуцким. И еще Жиркову. Или кто-то ждет, что через два года они будут играть намного лучше? С какой целью и зачем Черчесов их наигрывает? Хватит их уже приглашать. Спасибо им за былое, но всему наступает конец.

Березуцкий в этом матче проиграл всю борьбу, еще гол привез в свои ворота и пенальти. И это в матче с Коста-Рикой, где главная звезда команды – вратарь.

– Какую связку вы видите в центре обороны сборной России?

– Связка Березуцкий-Кутепов была очень слабой. Никакого взаимодействия. Я бы ставил с первых минут Новосельцева и Семенова. Наигрывал бы их.

Хотел бы добавить, что не понял еще одного решения Черчесова - поставить Петрова на позицию левого защитника. У нас разве других игроков на эту позицию нет? Петров же выиграть верховую борьбу не может. Он невысокого роста. Скорость низкая, позицию выбрать не умеет, поэтому вся игра шла через фланг Самедова. Петров же проиграл все единоборства, и голы пришли из его зоны. Меня удивляет, как можно готовиться две недели и не наиграть никаких связей.

– Сергей Петров и Юрий Газинский появились на поле из-за того, что они игроки «Краснодара»?

– Ну, серьезно, какие из них игроки сборной России? Даже близко не подходят. Как Газинский сыграл в эпизоде с первым голом? В пяти метрах от своей зоны находился и дал сопернику пробить.

– Почему Олег Шатов и Игорь Смольников настолько отличаются по игре в «Зените» и сборной?

– Зависит от тренера и команды. У меня сложилось впечатление, что у них нет желания играть в сборной. Слишком большой контраст на фоне того, как они играют в клубе. Тот же Смольников в сборной производит впечатление человека, который впервые увидел футбольный мяч. И еще он падает при любом контакте. Через каждые пять минут ему помощь оказывают.

– В сборную из «Динамо» был вызван Кирилл Панченко, который не попал в заявку. В это время у его команды в ФНЛ был тур. Получается, игрока вызвали в сборную, чтобы лишить игровой практики…

– Мне его вызов в принципе не понятен. Да, лучший бомбардир ФНЛ. Но разве мало таких было? Мухаметшин в свое время в «Мордовии» много забивал на этом уровне. Никто не додумался почему-то его в сборную брать. Но раз уж вызвали, надо было дать поиграть. Я бы Панченко выпустил. Хотя бы появилось представление о нем. В ФНЛ он выглядит очень прилично. И мы бы поняли, что Черчесов находится в поиске, ищет новых игроков.