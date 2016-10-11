Утренняя зарядка – как масло для мотора машины: помогает быстро включиться и работать весь день. Как делать зарядку по утрам, разбирается «Советский спорт».

Зачем нужна зарядка по утрам

Зарядка по утрам помогает быстрее «включить» организм в рабочее состояние. Во время сна все системы человека тоже погружаются в спящий режим: снижается частота сердечных сокращений, расслабляются мышцы, внутренние органы функционируют в замедленном темпе.

Зарядка активизирует работу человеческого организма. Улучшается кровообращение. Пробуждаются и начинают работать в обычном режиме зрительный, вестибюлярный, слуховой аппарат. Мобилизуется нервная система: уходят сонливость и заторможенность.

Уже к концу 10-15 минутной легкой утренней зарядки человек чувствует себя проснувшимся. Без зарядки по утрам на окончательное пробуждение организма может уйти до 2-3 часов. Бывает так, что вы уже позавтракали и приехали на работу, но словно бы еще спите – зарядка по утрам устраняет это ощущение.

Как делать зарядку по утрам

Цель зарядки – включить организм в работу, но не утомить его. Комплекс упражнений для зарядки по утрам выглядит так:

– упражнения для рук и корпуса

Встаньте, ноги на ширине плеч – сделайте несколько круговых движений руками вперед и назад (по 10 в каждую сторону). Затем повращайте руки в локтевых суставах и в запястьях. Повращайте плечевыми суставами, разведя прямые руки в стороны.

Положите руки на пояс. Сделайте по 10 вращений корпусом по часовой стрелке и обратно. Вытяните одну руку вверх и сделайте несколько наклонов в противоположную от вытянутой руки сторону (вторая рука на поясе). Почувствуйте легкое растяжение мышц. Повторите движение в другую сторону.

Сделайте 10 наклонов вперед, стараясь коснуться руками пола. При последнем наклоне задержитесь на две-три секунды в нижнем положении.

– упражнения для шеи

Сделайте несколько круговых движений головой в одну и другую сторону. Не выполняйте их быстро, следите за плавностью движений.

Сделайте 7-1- поворотов головы к одному-другому плечу. Несколько раз запрокиньте голову назад, почувствовав, как растягиваются мышцы шеи, и затем прижмите подбородок к груди (7-10 движений).

– упражнения для ног

Сделайте 10-12 махов каждой ногой вперед и вверх. Сделайте 10-12 махов каждой ногой в сторону. Сомкнув ноги вместе, положите руки на коленные суставы и помассируйте их.

Сделайте 20-25 приседаний, стараясь, чтобы бедро опустилось до параллели с полом. Отдохните 30 секунд, глубоко дыша, и сделайте еще 20-25 приседаний.

– силовые упражнения и бег

В комплекс упражнений зарядки по утрам можно добавить немного силовых упражнений: отжиманий и скручиваний на пресс. Сделайте 2-3 подхода по 15-20 отжиманий, с отдыхом между ними в 30-45 секунд. Затем сделайте 2-3 подхода скручиваний на пресс (по 20-30 повторов в каждом). Бегите на месте в течение 5-7 минут в среднем темпе. По окончании бега сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Посмотреть видео о том, как делать зарядку по утрам можно здесь

Когда делать утреннюю зарядку

Врачи рекомендуют делать зарядку по утрам сразу после пробуждения – до умывания и завтрака.

Делать зарядку по утрам нужно каждое утро. Специалисты отмечают, что всего две-три недели утренней зарядке благотворно сказываются на всем организме. Вы будете меньше подвержены усталости в течение рабочего дня, улучшится настроение, отступят недомогания в виде головных болей и тяжести в теле.

Когда есть после утренней зарядки

Сразу после зарядки можно выпить стакан воды. Затем потратьте 20-30 минут на умывание и душ, и приступайте к завтраку. Утренняя зарядка отличается от полноценной утренней тренировки меньшей интенсивностью, поэтому организму не нужно много времени, чтобы адаптироваться от нагрузок и «переключиться» на прием и переваривание пищи.

Что еще нужно знать о том, как делать зарядку по утрам:

– делайте зарядку по утрам под музыку. Музыка поможет проснуться, сделает зарядку более энергичной;

– если вам трудно встать с постели, делайте часть упражнений утренней зарядки, не слезая с нее. Начните комплекс с упражнений для шеи. Затем покрутите руками, плечевыми суставами, предплечьями. И уже затем вылезайте из кровати, чтобы доделать остальное;

– меняйте порядок упражнений, чтобы не было скучно. Иногда добавляйте в зарядку по утрам что-нибудь новое – например, включите два подхода подтягиваний по 10-15 повторов.