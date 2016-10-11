Умар Ниасс: Сложно быть черным парнем в Москве

Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс рассказал в интервью The Guardian о переходе в «Эвертон», отстранении от первой команды и расизме в России.

Ниасс лишен игрового номера в первой команде, переведен в молодежку, а главный тренер Рональд Куман в каждом интервью удивляется, почему сенегалец не желает играть в футбол, предпочитая сидеть в «Эвертоне».

«Не заслужил такого отношения»

«Я делю раздевалку с парнями из команды U-23, но у меня даже нет своего шкафчика. У всех есть место, куда они могут положить свои вещи, но только не у меня. Приезжаю с сумкой, кладу ее на пол, иду тренироваться, затем закидываю вещи в машину и уезжаю домой, - рассказывает нападающий. - Все это очень грустно. Мне кажется, я не заслужил такого отношения. Но теперь все, что могу, это держаться и бороться, чтобы изменить ситуацию. Не собираюсь делать из всего этого драму».

«Куман сказал: «Тебе придется уйти из клуба»

При Рональде Кумане форвард сыграл в товарищеском матче против клуба «Яблонец», и как он считал, сыграл неплохо. Но через пару дней его пригласил к себе главный тренер.

«Куман сказал: «Тебе придется уйти из клуба». Я не мог понять, как такое решение принимают на основании 45 минут, что я провел на поле. И просто ответил: «Хорошо, спасибо». Это его решение. Что я могу сделать? Позвонил агенту, он сообщил, что займется поиском вариантов. По правде говоря, я не просил Кумана объяснить, почему он не видит меня в команде. Просто подумал, что если даже и спрошу, никогда не пойму его объяснения. Нельзя сказать, мол, ты недостаточно хорош, посмотрев на игрока 45 минут».

С тех пор у Ниасса состоялся еще один разговор с Куманом, тогда он узнал, что переведен в команду U-23. «Тренер забрал мой игровой номер, добавил, что не могу заходить в раздевалку первой команды, что не буду с ней тренироваться. Я сказал: «Хорошо, нет проблем». Когда тебе не нужен футболист, ты не должен его постоянно видеть. Я просто продолжал работать на тренировках».

«Были варианты, но хотел играть в премьер-лиге»

Скауты «Эвертона» наблюдали за игрой Ниасса много раз, его приобретение не было необдуманным. К тому же за нападающим следили многие ведущие клубы Англии и Европы. Но как только «Эвертон» заплатил за игрока деньги, пришло ощущение, что Ниасс не подходит клубу. Умар считает, что с ним обходятся жестоко, но с другой стороны, у игрока есть выгодный контракт до 2020 года.

Ниасс хочет играть в футбол, но не желает уезжать из Англии. Летом у него были предложения из Германии, Испании, Португалии и Турции.

«Дело не в вариантах продолжения карьеры, если они есть, это не значит, что ты тут же уйдешь из клуба, - говорит Умар. - Всегда думаю о карьере, хочу сделать правильный выбор. У меня были варианты, но хотел играть в премьер-лиге. Знаю, что могу тут многого добиться. Вот поэтому не сдаюсь, хоть и приходится нелегко».

«Думаю, все может измениться, - продолжает нападающий. - Куман хочет лучшего для себя, и если через два месяца лучшим буду я, он вернет меня в команду. С тренером проблем нет. Вспомните, например, сколько раз «Реал» говорил, что им не нужен Ласс Диарра, но кто играл в концовке сезона?»

«Болельщики ЦСКА издавали различные звуки»

В Москве Ниассу поначалу было еще тяжелее. Он никого не знал, не говорил по-русски, не обошлось и без расизма.

«Сложно быть черным парнем в Москве. Даже во время матчей иногда слышишь, как фанаты кричат какое-то дерьмо, - жалуется форвард. - Со мной тоже так происходило. В матче с ЦСКА (в сентябре 2015) мы заработали пенальти. Я подошел пробить, а болельщики начали издавать различные звуки. Но меня это не волновало, пенальти реализовал. И ничего не сказал».

«Люди говорят, чемпионат России слабый. Но ты приезжаешь в Москву, в этот климат, сталкиваешься с определенным стилем игры команд, и понимаешь, что играть тут очень непросто, - отмечает Ниасс. - Если я смог в России, почему не получится в Англии? То, что случилось в Москве, дает мне надежду, что и тут смогу все изменить.

«Теперь я просто думаю, что должен делать. Если буду нужен «Эвертону», готов играть за любую их команду. Клуб заплатил за меня много денег, чувствую ,что должен хоть что-то показать. Люди тут не знают меня. Они не видели, как играю, когда готов на сто процентов.

Хочу показать себя в премьер-лиге, надеюсь, что еще сыграю за «Эвертон». Каждые выходные смотрю матчи команды, болею за парней. Но если у меня будет возможность показать, что умею в другой команда Англии, пусть будет так, - говорит Ниасс.