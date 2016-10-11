Массимо Каррера: Прекрасно понимаю, чего требуют болельщики «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому изданию TMW рассказал о своей адаптации в России, а также поведал о целях столичной команды на текущий сезон.

– Как вам живется в роли главного тренера?

– Теперь я выполняю другую роль, и конечно испытываю больше давления. «Спартак» неплохо начал нынешний сезон, и, на мой взгляд, сейчас все нормально, несмотря на то, что команда уступила в последних трех матчах.

– «Ювентус», потом сборная Италии вместе с Антонио Конте. Что привело вас в Россию?

– Во время чемпионата Европы во Франции, со мной связались из «Спартака», предложив работу в клубе. Мне сказали, что Дмитрий Аленичев ищет помощника, который наладил бы игру в обороне. В тот момент я был уверен, что уйду вместе с Конте в «Челси». По крайней мере, у меня были причины думать так. Я должен был дать ответ «Спартаку» в ближайшее время, и я подумал, что это может стать для меня интересным вызовом, поэтому я согласился.



– Что сказал вам Конте после этого?

– Мы общались, я объяснил ему ситуацию, хотя и был расстроен нашим расставанием. Прекрасно понимал, что у меня было мало шансов войти в тренерский штаб лондонской команды.



– Почему после увольнения Дмитрия Аленичева руководство «Спартака» приняло решение назначить вас главным тренером?

– После того, как Аленичев покинул клуб, представители «Спартака» спросили о том, смогу ли я встать у руля команды на два матча, пока они будут искать нового наставника. Я с радостью принял это предложение и не думал о том, что могу стать главным тренером на постоянной основе. Очевидно, «Спартак» сыграл под моим руководством убедительно. Именно поэтому руководство доверило мне команду. Это придало мне уверенности.



– До этого момента вы видели себя в качестве главного тренера?

– Нет, никогда даже не думал об этом. Но я счастлив находиться здесь, это бесценный опыт для меня. Мне пришлось столкнуться с новой реальностью. Я стараюсь не перегружать своих футболистов тактикой, пытаюсь дозировать количество тактических нюансов, чтобы не было каши. Но я по-прежнему убежден, что это является основой всего.



– Русский язык – непростой. Как вы общаетесь со своими игроками?

– Мне повезло, потому что когда я только пришел в клуб мне помог Сальваторе Боккетти. К тому же, я немного владею английским языком. Сейчас у меня есть переводчик, потому что определенные вещи без него просто невыполнимы.



– Давайте сравним «Спартак» с «Ювентусом». Туринский клуб продолжает доминировать в чемпионате Италии, чего не скажешь о московской команде.

– Единственное, что я могу сказать, это то, что «Спартак» сделает все возможное и будет бороться до самого конца, играя сердцем. Мы всегда стараемся ходить с высоко поднятой головой, что бы не случилось. Болельщики очень тепло относятся, однако, я понимаю, чего они требуют. Особенно, учитывая историю клуба.



– До вас в «Спартаке» работали такие специалисты, как Унаи Эмери и Микаэль Лаудруп. Почему так сложно тренировать эту команду?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Еще два месяца назад я не следил за чемпионатом России, так что я не знаю причин. Сейчас я вижу одно: «Спартак» всегда должен побеждать, ведь он привык это делать. К тому же, как я говорил, команда находится под давлением.



– Как у вас складываются отношения с российскими СМИ?

– К счастью, я не понимаю, о чем они говорят. Тихие ребята (смеется).



– Чем отличается российский чемпионат от итальянского?

– В РФПЛ гораздо меньше тактики, вы идете к своей цели от одного матча к другому.



– Как вам живется в Москве?

– На данный момент я живу только футболом, моя семья находится в Италии. Пока я еще мало знаком со столицей России, хотя то, что я видел мне понравилось. Единственное что меня поразило – пробки. Это просто ужасно. Сейчас я пользуюсь услугами переводчика, но я постараюсь выучить русский язык, ведь у меня контракт до 2018 года.



– Вы придерживаетесь того же стиля, что и Антонио Конте?

– Когда я стал главным тренером команды, то я выбрал схему 3-5-2. Сейчас я стараюсь перестроить «Спартак» на схему 4-2-3-1. Это правильный выбор, учитывая возможности моих футболистов.



– Летом «Спартак» приобрел двух игроков из чемпионата Италии – Фернандо и Маурисио. Расскажите о своих планах на январь. Вы намерены пригласить кого-то из Серии А?

– Подобные вопросы мы обсудим с руководством, хотя, я бы купил в команду российского футболиста.