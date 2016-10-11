Кучеров пожертвовал деньгами, чтобы играть в «Тампе». Мнение Павла Лысенкова

За несколько часов до старта чемпионата НХЛ новый контракт с «молнией» подписал наш лучший форвард Кубка мира – Никита Кучеров.



ПОКА, ЛЫТКАРИНО!

Если честно, я уже хотел в четверг мчаться в Лыткарино, где лучший форвард Кубка мира в составе сборной России Никита Кучеров должен был провести очередной матч за любителей – микст из трех команд: ХК «Сухой», ХК «Истребители», ХК «Победа». Почти как сборная Европы, но из города Жуковского.

Никита не захотел приезжать в лагерь «Тампы» без контракта, решив тренироваться по индивидуальной программе. А инсайдер TSN Боб Маккензи вчера сообщил, что договор с Кучи вот-вот подпишут, и он может начать сезон в составе «молнии».

- Кучеров и дальше будет прогрессировать, у него отличные задатки, - объяснял мне заслуженный тренер страны и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев. - Скорость, умение создать момент, завершить его прекрасным броском. Очень классный игрок.

Но он не получит большой контракт, потому что «Тампа» прижата к потолку зарплат. Дадут ему, как говорят, $5,9 млн в год на два-три сезона, и это будет мостик к новому договору. Это очень неплохие деньги. Я хорошо знаю Никиту. Его отличие: это настоящий спортсмен. Финансы важны, но главное, что он всегда стремится стать лучше. И я очень хочу, чтобы он начал сезон в «Тампе».

Я парировал, что Кучеров – один из самых недооцененных хоккеистов НХЛ. По идее ему светил бы такой же контракт, какой получил Владимир Тарасенко в «Сент-Луисе»: $60 млн за 8 лет.

- Не соглашусь, что Кучерова недооценивают, - парировал Гимаев. - В «Тампе» понимают его значимость. Но что делать, если нет свободных денег? Вот и Стивен Стэмкос подписал контракт ($68 млн на 8 лет, в среднем $8,5 млн) меньше, чем мог получить в «Торонто». Потому что «Лайтнинг» - очень сильный клуб, и там много звезд.

РЕКОРДЫ КУЧА

Еще была надежда, что вечером в Лыткарине…

Но я не успел. Кучеров вылетел из Москвы в направлении штата Флорида, а вскоре подписал новый контракт.

Сумма – в среднем $4,766 млн за сезон, договор на три года. Об этом сообщил вице-президент и генменеджер клуба Стив Айзерман.

В пресс-релизе напоминалось, что 23-летний Никита Кучеров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Тампы», набрав 66 (30+36) очков в 77 матчах чемпионата. Он установил личные рекорды по голам, очкам, голам в большинстве (9) и победным шайбам (4). Стал вторым в «молнии» по броскам (209), всего проведя 19 матчей, в которых набирал больше одного очка.

То есть если даже изучить Кучерова с точки зрения математики, это очень хороший форвард.

РАБОТА АЙЗЕРМАНА

Североамериканские эксперты оценивали сделку так: «Абсолютно фантастический договор для «Тампы». Айзерману можно аплодировать стоя».

Гимаев прав – это контракт-мост, который перекидывается для Кучерова в будущее. Когда через три года освободятся ветераны, можно будет отправить их на все четыре стороны, чтобы предложить Никите те деньги, которых он стоит. Причем через три сезона Кучеров останется ограниченно свободным агентом, то есть «Тампа» продолжит владеть на него правами.

А сейчас – подписать лучшего бомбардира своей команды на треть ниже, чем он того стоит. Это очень сильно, Стиви!

Давайте посмотрим, например, на 23-летнего форварда Джонни Гудро, который заключил контракт с «Калгари» на сутки раньше Кучерова. Он получил $40,5 млн за 6 лет. То есть в среднем - $6,75 млн.

Владимир Тарасенко в среднем - $7,5 млн.

А вот Кучеров - $4,766 млн. Что он искал? Думаю, долгосрочный договор, по которому в среднем имел бы от $6 млн в год.

Почему же тогда Никита пошел на уступки? Давайте залезем к нему в голову, как в фильме «Быть Джоном Малковичем».

- Скоро начинается сезон НХЛ – и это не Ночная хоккейная лига. Дальше тренироваться в одиночку, играть с любителями? Но какая в этом перспектива?

- А ведь у «Тампы» всего $5,867 млн под потолком зарплат. Брать все эти деньги – значит, лишать команду любого маневра;

- Какая альтернатива? Играть в КХЛ за ЦСКА? Там подпишут контракт в один момент. Однако еще раз, какая перспектива? И зачем стоило уезжать в Америку, чтобы возвращаться домой на самом пике?

- Требовать обмен в другой клуб НХЛ? Но ведь «Тампа» выбирала на драфте (хотя там было смешно – изначально Айзерман хотел взять Нестерова, а случайно назвал фамилию другого Никиты). С этим клубом доходили до финала Кубка Стэнли, потом – до полуфинала. «Лайтнинг» - наше все. Зачем куда-то уходить?

…И вообще в 90-х остались времена, когда российские хоккеисты устраивали контрактные забастовки, вставали в позу, уезжали в Россию. Игроки нового века умеют договариваться, беря малое, чтобы в будущем получить большое.

Но главное, как сказал Гимаев: «Отличие Кучерова: это настоящий спортсмен. Финансы важны, но главное, что он всегда стремится стать лучше».

И до 2019 года он – в «Тампе».