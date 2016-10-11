«Не надо закрывать Иванова». Как прошел самый ожидаемый эфир программы «Свисток»

Этот «Свисток» мог бы прозвучать громче, выйдя сразу после матча «Зенит» – «Спартак» (4:2). Но в эфире программа появилась лишь неделей позже. Корреспонденты «Советского спорта» не могли пропустить съемки самой ожидаемой футбольной программы осени.

«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА ВЗБЕСИЛА»

Правда, за неделю напряжение спало. Судейство Сергея Иванова, вызвавшее столько вопросов, стало забываться, хоть «Спартак» и написал бумагу с просьбой отстранить его до конца сезона от судейства. Да что там – за это время руководитель у российских судей сменился – место Валентина Иванова занял Алексей Николаев.

С Николаевым, только не Алексеем, а Игорем, мы, кстати, столкнулись у лифтов в телецентре. Поговорить бы, что Игорь думает о проблемах в российском судействе, но он слишком спешил. Да и потом Игорь Николаев и российский футбол – они, если честно, не пара.

Владислав Батурин, ведущий «Свистка», всего второй раз на прошлой неделе за десятилетнюю историю программы не смог провести эфир. Из-за болезни.

- Как провел неделю? В горизонтальном положении. И голос у меня до сих пор хриплый, - говорит Батурин перед эфиром в знаменитой комнате 8-16, главном пристанище футбольных журналистов «НТВ-Плюс», а теперь «Матч ТВ». Тут помощники Владислава Евгений и Александр заканчивают «нарезку» эпизодов из того питерского матча, готовят к эфиру сюжеты.

Разбор этих эпизодов с экспертами программы Батурин называет «горячим блюдом». Но при этом признает, что за неделю блюдо немного остыло. В прошлый вторник у «Свистка» был бы самый запоминающийся эфир.

- Так и было бы, - соглашается Владислав. - Но меня удивляют эмоции. Ладно болельщицкие – но и в некоторых СМИ выдвигаются бредовые предположения. Еще раз заявляю – давления со стороны «Газпрома», «Матч ТВ», инопланетян – не было! Программа не вышла только потому, что я сильно заболел и технологически не было возможности сделать замену. Я 10 лет в эфире. Думаете, «Спартак» впервые возмущается судейством? Не было скандалов, что ли, до этого? Всегда все обсуждалось в эфире, перенос программы произошел впервые за то время, что она выходит. Но уже составляется теория заговора. Меня это взбесило так же, как болельщиков то, что программа в прошлый вторник не вышла.

«ПРИНЦИПАМИ ЖЕРТВОВАТЬ НЕ БУДУ»

...В студии уже все готово для эфира. Камеры, свет... Раньше «Свисток» выходил впрямую. Теперь – в записи. Ведущий говорит, что программ стало больше, времени для их производства – меньше. Поэтому кому-то приходится записываться.

- Понимаю, что программа, выйди в срок, стала бы очень популярной, в первую очередь, за счет примкнувшей спартаковской аудитории, которой интересно, почему, по ее версии, убили «Спартак», - признается Батурин. - При этом аудитория эта желает даже не столько анализа эпизодов, а того, чтобы «Свисток» стал эшафотом и там отрезали головы ужасным судьям, которые плохо судят их команду. Но у моей программы своя телеаудитория. Да, я представитель ТВ и заинтересован, чтобы аудитория была как можно шире. Но ради единичного взрыва интереса к своей программе определенными принципами жертвовать не буду. Надо оставаться адекватными людьми – вот к чему призываю

И потом, как говорит ведущий «Свистка», эта программа – площадка, в первую очередь, для представителей судейского корпуса, которые, как правило, всегда очень закрыты. Судейство Батурин вообще называет «Ватиканом» – чужие там не ходят.

Мы спросили у Владислава, почему в студии нет ни Валентина Иванова, ни его тезки Сергея, судившего в Питере. Когда страсти улеглись – казалось, пора бы и им высказаться.

- Зная Валентина Валентиновича и то, что сейчас происходит, приглашать его было бесперспективно. Сергей Иванов – не москвич, тут тоже проблематично приехать. И потом он сейчас отвечает на вопросы о судействе так: «Без комментариев».

«КАРПИН ТАК И НЕ ПРИШЕЛ...»

Да, ведущей этого эфира могла стать генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Об этом она писала в своем твиттере в разгар дебатов по «Свистку». Правда, там было одно условие – на программу должен был прийти владелец «Спартака» Леонид Федун.

Батурин говорит, что разговора на эту тему не было, что специфика у программы узкопрофильная, судейская. Но при этом отмечает, что если у игроков, тренеров или руководителей клубов есть желание подискутировать с судьями – их тут ждут.

Но за 10 лет никто так и не решился.

- Как-то после программы «90 минут» Валерий Карпин, тогда еще тренер «Спартака», когда его команда провела тяжелый матч, в разговоре со мной предъявлял претензии судьям, - вспоминает Батурин. - Я предложил: «Валерий, давайте то, что вы мне говорите, скажете Розетти – он тогда руководил судьями – в прямом эфире. Карпин ответил: «Нет вопросов! В ближайшее время». Но потом «Спартак» выиграл, затем еще. И совсем другой настрой уже был у Карпина. Эфир с Розетти не состоялся, хотя Роберто был готов.

Может, и теперь у «Спартака» начнется белая полоса и требование отстранить судью Иванова забудется? Батурин, например, считает, что «закрывать Иванова нет смысла». И Алексей Спирин, инспектор РФС, в прошлом один из лучших советских рефери, судивший, в том числе, финал Кубка УЕФА в 1991-м, с ведущим согласен.

Найти на эфир гостя было непросто. Скандальная тема, отставка руководителя департамента судейства и инспектирования, а надо же еще говорить, а то и критиковать за ошибки... Но Спирин пошел.

- Хотя поначалу не собирался, - признался он. - Думал, зачем? Но потом мы решили, что будем говорить не только об эпизодах, но и о том, как решить проблемы, как сделать так, чтобы судьям доверяли. Постарался показать людям, что нельзя делать какой-то фетиш из судейства. Терпимость должна быть.

Что ж, потерпим.