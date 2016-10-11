Отверженные. Как молодежка играла с Финляндией

Молодежная сборная России не смогла на мажорной ноте завершить отбор к ЧЕ-2017, сыграв на своем поле вничью с Финляндией.

68 любопытных

Главное, что вам нужно знать о матче молодежных сборных России и Финляндии в отборочном турнире Евро-2017 – когда прозвучал стартовый свисток, на трибунах «Арены Химки» присутствовало 68 зрителей. Хотя, может быть, на одного-двух человек я, ведший подсчет вручную, и ошибся. Но ведь если зрителей было не 68, а 70, это же все коренным образом меняет, правда ведь? По ходу первого тайма еще несколько человек подошли. В итоге, если считать тех важных персон, кто собрался в ложе, на официальном матче второй по значимости футбольной сборной страны собралось 80-85 человек.

Но, такое ощущение, не ждали на «Арене Химки» даже их. На подходе к стадиону было удивительно безлюдно – ни полиции, ни стюардов. Пара полицейских попалась только у самого входа на трибуну. О таких вещах, как продажа атрибутики и говорить даже как-то неудобно. Вход на стадион был, кстати, бесплатным, билеты раздавались у входа на трибуну. Но народ все равно не заинтересовался, что объяснимо – новость об этом была запрятана в глубинах официального сайта РФС.

Столь же безлюдно было и внутри «Арены». Обычно, когда поднимаешься из пресс-центра на трибуну, у входа на лестницу стоит стюард, проверяющий аккредитации. На этот раз его не было, пройти наверх можно было совершенно спокойно. Не было стюардов и на трибуне. При желании можно было сесть не только в ложе прессы, но и занять любое свободное место – никто бы не помешал. Действительно, зачем тратиться и приглашать стюардов, если знаешь, что все равно никто не придет.

На фоне всего этого приветствие президента РФС Виталия Мутко, опубликованное на первой странице программки (ее выдавали журналистам вместе с аккредитацией, до 68 зрителей она, надо полагать, не дошла) выглядело просто издевательски. «Уверен, ребята сыграют на максимуме своих возможностей, смогут проявить свои лучшие качества, показать яркий футбол и порадовать болельщиков. Желаю болельщикам увлекательного зрелища и ярких впечатлений», - делился позитивом Мутко, покровительственно и немного лукаво улыбаясь с фотографии.

Казус Живоглядова

Тут, конечно, можно вслед за бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким посетовать, что, вот, не футбольная у нас страна. И вообще, народ неправильный. И ничего с этим поделать нельзя, остается только смириться.

Но в воскресенье довелось побывать на товарищеском матче «Локомотива» и «Уфы», состоявшемся на запасном поле стадиона в Черкизово. Единственная трибунка была забита народом, кто-то даже стоял в проходах. Публика была самой разнообразной – мужчины средних лет, школьники, студенты, семьи с детьми, девушки. В воскресенье в Москве было холодно. Параллельно в Краснодаре сборная России играла с Коста-Рикой. Но народ все равно собрался. Чтобы посмотреть товарищеский матч «Локомотива» и «Уфы».

Можно вспомнить, как летом собирал аншлаги на своих товарищеских матчах ЦСКА – что на стадионе «Октябрь», что на базе в Ватутинках. На встрече с тульским «Арсеналом» так вообще было тысячи три человек. Да, было тепло – и это немаловажный фактор. Но сетовать на погоду – последнее дело. Просто, похоже, молодежная сборная никому не нужна даже в РФС. Будь иначе – нашли бы способ сделать из матча с Финляндией событие и собрать хоть какой-то народ на трибунах.

Еще один, на мой взгляд, характерный штрих, показывающий отношение к молодежке. Защитник Живоглядов в воскресенье играл в составе «Уфы» с «Локомотивом», а уже во вторник вышел на поле в Химках. Не было Живоглядова и в матче с Германией, где у нас на месте правого защитника играл номинальный хавбек Макаров. Интересно, сколько тренировок провел в молодежке футболист «Уфы»? И вообще, какие на этот счет были договоренности между клубом и РФС?

Живоглядов, кстати, стал участником едва ли не самого яркого эпизода матча, когда головой в броске отразил на линии ворот мощный удар нападающего финской команды. Геройство не помогло – счет гости все равно через несколько минут сравняли. И, в общем, это было справедливо – во втором тайме Финляндия смотрелась прилично, сумев заметно прибавить. Вот только снимать все вопросы Россия должна была еще в первом тайме, создав, но упустив немало хороших моментов, включая пенальти, не забитый Комличенко. Но когда команда мало кому нужна, результат не так уж и важен, верно?