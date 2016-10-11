Ялонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражение

После разгрома в Питере команда «Йокерит» нанес поражение ЦСКА. Армейцы впервые уступили дома в основное время. А главный тренер финнов Юкка Ялонен продлил победную серию с ЦСКА до шести матчей.

В Москву приехали сердитые «шуты», оказавшиеся на армейском щите в Санкт-Петербурге. С личным кахаэловским антирекордом. Теннисная баранка 0:6 в матче с лидером чемпионата СКА стала самым крупным поражением «Йокерита» три неполных сезона в нашей лиге. Да и место за чертой плей-офф никак не ассоциируется с клубом, в недалеком прошлом ведущим борьбу за Кубка Гагарина, побеждавшем в своем дивизионе и занимавшем второе место в конференции.

Ныне задача перед финнами поставлена скромная – выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть взять первый кубковый барьер, что команде Эркки Вестерлунда не удалось.

Финны успели приучить нас восхищаться собой в первой половине регулярного чемпионата, а теперь удивляют фальстартом. На первый взгляд, причина лежит на поверхности – команду покинули 13 игроков, в том числе лидеры и ветераны. Зубастая атака потеряла Брэндона Козуна, радующего теперь болельщиков Ярославля. Вернулся в НХЛ защитник Филипп Ларсен, перешел в «Барыс» вратарь Хенрик Карлссон. Правда, удалось сохранить второго бомбардира команды Петера Регина, унаследовавшего у Нико Капанена капитанскую нашивку. На первой четверти турнирного пути датчанин держит марку, сохраняя в рейтинге результативности вторую позицию вслед за новичком Сакари Салминеном.

БЕДЫ «ЙОКЕРИТА» - В САМОЛЕТАХ?

Так в чем причины блеклого старта «Йокерита»? Может, дело в новом тренере Юкке Ялонене, чьи международные достижения заслуживают восхищения, а опыт клубной работы не столь велик?

- Нет, не в этом дело, - отвечает на мой вопрос эксперт «Советского спорта» Борис Майоров, с именем которого связаны успехи «Йокерита» в прошлом веке. – Ялонен вряд ли слабее Вестерлунда, разве что моложе. Да и отток игроков – вещь для финского хоккея обыденная. Думаю, команду накрыла наша рутина – расстояния-перелеты. В Финляндии же всё компактно – сел в автобус и часа за полтора-два добрался до самого удаленного от Хельсинки города. Финны просто устали жить в самолетах, от этих постоянных перемещений.

- Но мимо плей-офф финны не пролетят?

- Кто знает? Прогноз дать не возьмусь.

А друг «Советского спорта» Сергей Гимаев иного мнения.

- Состав «Йокерита» - самый слабый за последнее время, да и вратари не всегда выручают, считает популярный телеэксперт. - В прошлом сезоне у них был тренер-зверь – Вестерлунд никому спуску не давал.

Что правда, то правда. До сих пор прежний тренер «Йокерита» возглавляет рейтинг цицеронов лиги с его «судьями на подкормке у топ-клубов».

Что же касается вратарей, то новичок Райан Заполски – «человек ниоткуда». Не засветившись даже в АХЛ, канадец уехал в Финляндию и там сделал себе имя в «Лукко», став бронзовым призером местного чемпионата.

Две недели назад в Хельсинки Заполски сыграл против ЦСКА на твердую четверку, взяв верх в буллитной серии (3:2) у самого надежного вратаря КХЛ Ильи Сорокина. Да и вообще тот матч жег, напомнив кубковую сшибку соперников в полуфинале-2015 Западной конференции.

«ФИНСКАЯ ВСПЫШКА»

Жаль, что на этот раз ворота доверили классическому запасному Рику Хелениусу. Оскудела и линия обороны «шутов». За колющий удар клюшкой питерца Антона Белова дисквалифицирован ведущий защитник Топи Яакола.

Впрочем, Ялонен преподнес еще один кадровый сюрприз, со знаком плюс. Впервые в форме «Йокерита» вышел титулованный форвард Антти Пильстрём, в прошлом сезоне московский армеец. Правда, его результативность в команде Дмитрия Квартальнова вызывала недоумение – один гол в 29 матчах регулярки и два – в 20 играх плей-офф.

В «Салавате» его называли «финской вспышкой» за сумасшедшую стартовую скорость, в которой ему не было равных в лиге. «Зачем мне берег швейцарский?» - рассудил Пильстрём, начинавший сезон во «Фрибурге» под присмотром Вячеслава Быкова, и принял приглашение «Йокерита».

Уж он-то лучше других «шутов» знаком с игровой системой Квартальнова, только вот успел ли поделиться ценной информацией с Ялоненом и новыми партнерами? Впрочем, нужно ли это тренеру, который победил ЦСКА я пяти последних матчах? Правда, четырежды - в плей-офф-2014 возглавляя СКА, когда москвичи под водительством Джона Торчетти лишились своей главной звезды Александра Радулова.

ХЕТ-ТРИК ЗА ДУБЛЬ

Уже в дебюте матча Пильстрём оказался под носом Виктора Фаста, но бросил робко и прямо во вратаря. Но вскоре осмелел и въехал коленом в колено ветерана Попов, отправившись в штрафной бокс коротать всего лишь двухминутный срок. Армеец, к счастью, отделался заморозкой ушибленного места и во втором периоде смахнул шайбу с ленточки. Как оказалось, это была отсрочка «смертного приговора».

Во втором периоде Пильстрём заработал численное преимущество, а в третьем включил пятую передачу, но проиграл ближний бой Илье Сорокину, заменившему Фаста.

Гости к тому моменту вели 3:2, дважды догнав хозяев.

- Клюшки держим на льду, - неслась тренерская команда с лавки красно-синих. Науменков внял призыву и, потеряв «оружие», ринулся за ворота поднимать его, забыв о сопернике с шайбой и позволив Брайану О’Ниллу поразить ворота. В третьем периоде канадец оформил хет-трик. Дмитрий Кугрышев ответил дублем, оба раза забив волшебно.

Черту подвел точным броском по пустым воротам Пильстрём в премьерном матче за «Йокерит». Это вторая победа Ялонена в Москве, а первую его команда одержала на старте чемпионата над «Спартаком».