Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)1 : 1Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак2 : 3Авангард
Футбол  Германия2 : 0Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА3 : 6Йокерит
Футбол  Польша1 : 1Армения
Футбол  Словения0 : 0Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ялонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражение

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ялонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражение
Источник: ХК ЦСКА

После разгрома в Питере команда «Йокерит» нанес поражение ЦСКА. Армейцы впервые уступили дома в основное время. А главный тренер финнов Юкка Ялонен продлил победную серию с ЦСКА до шести матчей.

В Москву приехали сердитые «шуты», оказавшиеся на армейском щите в Санкт-Петербурге. С личным кахаэловским антирекордом. Теннисная баранка 0:6 в матче с лидером чемпионата СКА стала самым крупным поражением «Йокерита» три неполных сезона в нашей лиге. Да и место за чертой плей-офф никак не ассоциируется с клубом, в недалеком прошлом ведущим борьбу за Кубка Гагарина, побеждавшем в своем дивизионе и занимавшем второе место в конференции.

Ныне задача перед финнами поставлена скромная – выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть взять первый кубковый барьер, что команде Эркки Вестерлунда не удалось.

Финны успели приучить нас восхищаться собой в первой половине регулярного чемпионата, а теперь удивляют фальстартом. На первый взгляд, причина лежит на поверхности – команду покинули 13 игроков, в том числе лидеры и ветераны. Зубастая атака потеряла Брэндона Козуна, радующего теперь болельщиков Ярославля. Вернулся в НХЛ защитник Филипп Ларсен, перешел в «Барыс» вратарь Хенрик Карлссон. Правда, удалось сохранить второго бомбардира команды Петера Регина, унаследовавшего у Нико Капанена капитанскую нашивку. На первой четверти турнирного пути датчанин держит марку, сохраняя в рейтинге результативности вторую позицию вслед за новичком Сакари Салминеном.

БЕДЫ «ЙОКЕРИТА» - В САМОЛЕТАХ?

Так в чем причины блеклого старта «Йокерита»? Может, дело в новом тренере Юкке Ялонене, чьи международные достижения заслуживают восхищения, а опыт клубной работы не столь велик?

- Нет, не в этом дело, - отвечает на мой вопрос эксперт «Советского спорта» Борис Майоров, с именем которого связаны успехи «Йокерита» в прошлом веке. – Ялонен вряд ли слабее Вестерлунда, разве что моложе. Да и отток игроков – вещь для финского хоккея обыденная. Думаю, команду накрыла наша рутина – расстояния-перелеты. В Финляндии же всё компактно – сел в автобус и часа за полтора-два добрался до самого удаленного от Хельсинки города. Финны просто устали жить в самолетах, от этих постоянных перемещений.

- Но мимо плей-офф финны не пролетят?
- Кто знает? Прогноз дать не возьмусь.

А друг «Советского спорта» Сергей Гимаев иного мнения.

- Состав «Йокерита» - самый слабый за последнее время, да и вратари не всегда выручают, считает популярный телеэксперт. - В прошлом сезоне у них был тренер-зверь – Вестерлунд никому спуску не давал.

Что правда, то правда. До сих пор прежний тренер «Йокерита» возглавляет рейтинг цицеронов лиги с его «судьями на подкормке у топ-клубов».

 Что же касается вратарей, то новичок Райан Заполски – «человек ниоткуда». Не засветившись даже в АХЛ, канадец уехал в Финляндию и там сделал себе имя в «Лукко», став бронзовым призером местного чемпионата.

Две недели назад в Хельсинки Заполски сыграл против ЦСКА на твердую четверку, взяв верх в буллитной серии (3:2) у самого надежного вратаря КХЛ Ильи Сорокина. Да и вообще тот матч жег, напомнив кубковую сшибку соперников в полуфинале-2015 Западной конференции.

«ФИНСКАЯ ВСПЫШКА»

Жаль, что на этот раз ворота доверили классическому запасному Рику Хелениусу. Оскудела и линия обороны «шутов». За колющий удар клюшкой питерца Антона Белова дисквалифицирован ведущий защитник Топи Яакола.

Впрочем, Ялонен преподнес еще один кадровый сюрприз, со знаком плюс. Впервые в форме «Йокерита» вышел титулованный форвард Антти Пильстрём, в прошлом сезоне московский армеец. Правда, его результативность в команде Дмитрия Квартальнова вызывала недоумение – один гол в 29 матчах регулярки и два – в 20 играх плей-офф.

В «Салавате» его называли «финской вспышкой» за сумасшедшую стартовую скорость, в которой ему не было равных в лиге. «Зачем мне берег швейцарский?» - рассудил Пильстрём, начинавший сезон во «Фрибурге» под присмотром Вячеслава Быкова, и принял приглашение «Йокерита».

Уж он-то лучше других «шутов» знаком с игровой системой Квартальнова, только вот успел ли поделиться ценной информацией с Ялоненом и новыми партнерами? Впрочем, нужно ли это тренеру, который победил ЦСКА я пяти последних матчах? Правда, четырежды - в плей-офф-2014 возглавляя СКА, когда москвичи под водительством Джона Торчетти лишились своей главной звезды Александра Радулова.

ХЕТ-ТРИК ЗА ДУБЛЬ

Уже в дебюте матча Пильстрём оказался под носом Виктора Фаста, но бросил робко и прямо во вратаря. Но вскоре осмелел и въехал коленом в колено ветерана Попов, отправившись в штрафной бокс коротать всего лишь двухминутный срок. Армеец, к счастью, отделался заморозкой ушибленного места и во втором периоде смахнул шайбу с ленточки. Как оказалось, это была отсрочка «смертного приговора».

Во втором периоде Пильстрём заработал численное преимущество, а в третьем включил пятую передачу, но проиграл ближний бой Илье Сорокину, заменившему Фаста.

Гости к тому моменту вели 3:2, дважды догнав хозяев.

- Клюшки держим на льду, - неслась тренерская команда с лавки красно-синих. Науменков внял призыву и, потеряв «оружие», ринулся за ворота поднимать его, забыв о сопернике с шайбой и позволив Брайану О’Ниллу поразить ворота. В третьем периоде канадец оформил хет-трик. Дмитрий Кугрышев ответил дублем, оба раза забив волшебно.

Черту подвел точным броском по пустым воротам Пильстрём в премьерном матче за «Йокерит». Это вторая победа Ялонена в Москве, а первую его команда одержала на старте чемпионата над «Спартаком».  

Матч

ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Голы:

Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6).

Место и дата

11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юкка Ялонен: После Питера мы сыграли хорошоГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) дал оценку игре своей команды и рассказал о чудесном преображении форварда Брайана О’Нилла.Дмитрий Квартальнов: Ничушкин играет не просто слабо, а очень слабоПосле поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причины кризиса своей команды и оценил игру Валерия Ничушкина.КХЛ. ЦСКА уступил «Йокериту», «Спартак» проиграл «Авангарду» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.ХК «Сочи» дома обыграл «Кузню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».Дубль Калинина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Авангардом»Хоккеисты московского «Спартака» уступили «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Северстали».«Йокерит» благодаря хет-трику О'Нейла обыграл ЦСКА в МосквеХоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали выездную победу над ЦСКА.«Адмирал» на выезде обыграл «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Адмирала».«Ак Барс» дома обыграл «Амур»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».«Куньлунь» на выезде обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Куньлуня».«Трактор» дома уступил «Барысу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».Кирилл Капризов: Не хватило на третью волнуНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Югрой».Игорь Захаркин: В хоккей никогда нельзя играть без сердцаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Югрой».СКА – «Динамо» Мн. Штраф Хафизуллина отмененСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ пересмотрел решение по штрафу (5+20 минут) защитника СКА Динара Хафизуллина, полученному в матче против минского «Динамо» (6:2).«Салават Юлаев» дома уступил «Югре»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».Медведев, а ну снимай трусы! Комический скандал в КХЛМедведев, а ну снимай трусы! Комический скандал в КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об очередном «громком деле», в эпицентре которого оказался капитан «Авангарда» Евгений Медведев.Горди Дуайер: Смит заслуживает уважения из-за того, что согласился быть вторым вратарем «Медвешчака»Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер высказался о кадровых проблемах команды, из-за которых травмированный защитник Дерек Смит попадает в заявку на матчи в качестве второго голкипера.КХЛ потребовала от «Авангарда» убрать логотип НХЛ с трусов МедведеваКХЛ отреагировала на использование защитником «Авангарда» Евгением Медведевым трусов с логотипом НХЛ.СКА – «Динамо» Мн. Улльстрем внесен в список травмированных игроковНападающий минского «Динамо» Давид Улльстрем внесен в список травмированных после матча с петербургским СКА (2:6).

Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Антти Пильстрём
Антти Пильстрёмвсе новости
Юкка Ялонен
Юкка Ялоненвсе новости
Эркка Вестерлунд
Эркка Вестерлундвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение