Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге

«Ленинградка» частично доказала, почему ее называют «дикими пчелами», но этого оказалось мало, чтобы зацепить матч с краснодарским «Динамо».

Не ниже пятерки

На встрече с болельщиками Александр Кашин обозначил задачу для команды занять место не ниже пятого. Позже на встрече уже с журналистами он о том же самом говорил другими словами.

– Задачи надо ставить максимальные, но минимум, что может интересовать – это, конечно, еврокубки, – заявил главный тренер и одновременно президент клуба. По его словам, в новом сезоне больше всех выделяться будут «Динамо» из Москвы и Казани, а остальные могут в равной степени претендовать на третье место. В чемпионат вернулась схема плей-офф – выходит, Кашина простое попадание в восьмерку уже не устроит.

Для того, чтобы стать первой среди преследователей трех динамовских команд, среди фаворитов ведь еще и краснодарское, «Ленинградка» поменяла состав наполовину. В команде появилось шесть новых игроков, и по мнению Кашина текущий состав более сильный, чем прошлогодний. Хотя в прошлом сезоне за петербургский клуб играли чемпионка мира-2010 Мария Перепелкина и хорватка Саня Попович. В нынешнем составе выделить кого-то труднее. Может, в этом и заключается сила, раз тренер так высоко его оценивает.

Еще один новичок «Ленинградки» был представлен во время матча. Нет, это не волейболистка. У клуба теперь есть свой талисман – Пчелка. Как раз перед началом сезона Кашин сообщил, что волейболистки придумали для себя прозвище «Дикие питерские пчелы». Дикость названия тренер объяснил тем, что домашние пчелы делятся медом, а дикие свой защищают. Пояснение простое: «Ленинградке» надо бороться за очки, а не раздавать их.

Волейбольная Ленинградка на новый сезон подарила болельщикам талисмана. Знакомьтесь - Пчелка Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Окт 11 2016 в 9:37 PDT

Никакой жалости от Перепелкиной

«Динамо» из Краснодара, соперник «Ленинградки» по первой домашней игре, в прошедшем сезоне защитило титулы в Кубке ЕКВ и Кубке России, а в чемпионате впервые за пять лет выиграло медаль – бронзу.

Правда, последствия были совсем нерадужными. Лидер и команды, и сборной России Татьяна Кошелева переехала в Турцию, Любовь Соколова завершила карьеру, ушли еще шестеро. Перед сезоном у генменеджера клуба Андрея Макарова интересовались, правда ли, что «Динамо» грозит банкротство. Макаров утешил: команда будет играть, но трудности действительно есть.

Из новых имен выделяется как раз Мария Перепелкина. В дебютном матче за краснодарок она не жалеет бывший клуб. Несколько удачных блоков – и «Динамо» выходит вперед к первому техническому тайм-ауту. В нечетных партиях «Ленинградка» подтверждает свою дикость, во втором сете подопечные Константина Ушакова побеждают без проблем. В концовке перевес в два мяча петербурженки упускают и в итоге заканчивают матч с унылым счетом 0:3. Эти пчелки еще немного домашние, но с каждой игрой должны звереть. Насколько удалось продвинуться, покажет встреча с казанским «Динамо» – начало у «Ленинградки» из очень мощных соперников.

«Быть тренером сборной тяжело, а совмещать с работой в клубе – еще труднее»

Женский волейбол не собирает аншлаг в Академии Платонова, как это было на первом домашнем матче «Динамо-ЛО» в Суперлиге. Только от этого не меняется послематчевая обстановка на паркете. Люди только и подходят, чтобы сфотографироваться с Натальей Малых, и не раз ей приходится говорить «Это последнее». С журналистами двукратная чемпионка Европы вообще не церемонится.

– Нам запрещено давать интервью, – отвечает Малых на просьбу корреспондента Spb.Sovsport.ru. На вопрос «Почему?» говорит, что лучше узнать у клуба.

Хоть Марии Перепелкиной никто не запретил общаться с прессой.

– Сыгранности не хватает, это только первая игра чемпионата, у нас не было предсезонных игр вообще. Еще есть над чем работать, – оценивает волейболистка старт «Динамо» в Суперлиге.

– Лига чемпионов – ключевой фактор перехода из «Ленинградки» в «Динамо»?

– Конечно, я очень рада, что команда будет принимать участие в Лиге чемпионов. Давно я там не играла, так как уходила в декрет. Там совершенно другой уровень, другие игроки выше классом, против них всегда интереснее.

– У сборной, скорее всего, будет новый тренер, а вы для национальной команды не чужой человек. Может, Константин Ушаков способен совмещать работу в клубе и сборной?

– Не знаю насчет совмещения. Тренером сборной и так тяжело работать, совмещать – еще труднее. По тренировочному и игровому процессу Ушакова могу сравнить с тем временем, когда играла в сборной, тогда тренер был хороший.