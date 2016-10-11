Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге
Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

«Ленинградка» частично доказала, почему ее называют «дикими пчелами», но этого оказалось мало, чтобы зацепить матч с краснодарским «Динамо».

Не ниже пятерки

На встрече с болельщиками Александр Кашин обозначил задачу для команды занять место не ниже пятого. Позже на встрече уже с журналистами он о том же самом говорил другими словами.

– Задачи надо ставить максимальные, но минимум, что может интересовать – это, конечно, еврокубки, – заявил главный тренер и одновременно президент клуба. По его словам, в новом сезоне больше всех выделяться будут «Динамо» из Москвы и Казани, а остальные могут в равной степени претендовать на третье место. В чемпионат вернулась схема плей-офф – выходит, Кашина простое попадание в восьмерку уже не устроит.

Для того, чтобы стать первой среди преследователей трех динамовских команд, среди фаворитов ведь еще и краснодарское, «Ленинградка» поменяла состав наполовину. В команде появилось шесть новых игроков, и по мнению Кашина текущий состав более сильный, чем прошлогодний. Хотя в прошлом сезоне за петербургский клуб играли чемпионка мира-2010 Мария Перепелкина и хорватка Саня Попович. В нынешнем составе выделить кого-то труднее. Может, в этом и заключается сила, раз тренер так высоко его оценивает.

Еще один новичок «Ленинградки» был представлен во время матча. Нет, это не волейболистка. У клуба теперь есть свой талисман – Пчелка. Как раз перед началом сезона Кашин сообщил, что волейболистки придумали для себя прозвище «Дикие питерские пчелы». Дикость названия тренер объяснил тем, что домашние пчелы делятся медом, а дикие свой защищают. Пояснение простое: «Ленинградке» надо бороться за очки, а не раздавать их.

Волейбольная Ленинградка на новый сезон подарила болельщикам талисмана. Знакомьтесь - Пчелка

Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Никакой жалости от Перепелкиной

«Динамо» из Краснодара, соперник «Ленинградки» по первой домашней игре, в прошедшем сезоне защитило титулы в Кубке ЕКВ и Кубке России, а в чемпионате впервые за пять лет выиграло медаль – бронзу.

Правда, последствия были совсем нерадужными. Лидер и команды, и сборной России Татьяна Кошелева переехала в Турцию, Любовь Соколова завершила карьеру, ушли еще шестеро. Перед сезоном у генменеджера клуба Андрея Макарова интересовались, правда ли, что «Динамо» грозит банкротство. Макаров утешил: команда будет играть, но трудности действительно есть.

Из новых имен выделяется как раз Мария Перепелкина. В дебютном матче за краснодарок она не жалеет бывший клуб. Несколько удачных блоков – и «Динамо» выходит вперед к первому техническому тайм-ауту. В нечетных партиях «Ленинградка» подтверждает свою дикость, во втором сете подопечные Константина Ушакова побеждают без проблем. В концовке перевес в два мяча петербурженки упускают и в итоге заканчивают матч с унылым счетом 0:3. Эти пчелки еще немного домашние, но с каждой игрой должны звереть. Насколько удалось продвинуться, покажет встреча с казанским «Динамо» – начало у «Ленинградки» из очень мощных соперников.

«Быть тренером сборной тяжело, а совмещать с работой в клубе – еще труднее»

Женский волейбол не собирает аншлаг в Академии Платонова, как это было на первом домашнем матче «Динамо-ЛО» в Суперлиге. Только от этого не меняется послематчевая обстановка на паркете. Люди только и подходят, чтобы сфотографироваться с Натальей Малых, и не раз ей приходится говорить «Это последнее». С журналистами двукратная чемпионка Европы вообще не церемонится.

– Нам запрещено давать интервью, – отвечает Малых на просьбу корреспондента Spb.Sovsport.ru. На вопрос «Почему?» говорит, что лучше узнать у клуба.

Хоть Марии Перепелкиной никто не запретил общаться с прессой.

– Сыгранности не хватает, это только первая игра чемпионата, у нас не было предсезонных игр вообще. Еще есть над чем работать, – оценивает волейболистка старт «Динамо» в Суперлиге.

– Лига чемпионов – ключевой фактор перехода из «Ленинградки» в «Динамо»?
– Конечно, я очень рада, что команда будет принимать участие в Лиге чемпионов. Давно я там не играла, так как уходила в декрет. Там совершенно другой уровень, другие игроки выше классом, против них всегда интереснее.

– У сборной, скорее всего, будет новый тренер, а вы для национальной команды не чужой человек. Может, Константин Ушаков способен совмещать работу в клубе и сборной?
– Не знаю насчет совмещения. Тренером сборной и так тяжело работать, совмещать – еще труднее. По тренировочному и игровому процессу Ушакова могу сравнить с тем временем, когда играла в сборной, тогда тренер был хороший.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Перепелкина: Ушаков в сборной России? Ее тренером и так тяжело работать, совмещать - еще труднееЦентральная блокирующая «Динамо» Мария Перепелкина рассказала о переходе в краснодарский клуб и матче с «Ленинградкой» (3:0), поделилась ожиданиями от Лиги чемпионов, а также порассуждала о возможном назначении Константина Ушакова на пост главного тренера женской сборной России.Пасынкова пропустит полгода из-за разрыва ахиллаДвукратная чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова пропустит около полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия, заявил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» на старте ЧРВолейболистки московского «Динамо» одержали победу над «Сахалином» в выездном матче первого тура чемпионата России.Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомНаталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.«На нас все будут настраиваться по-особенному»«На нас все будут настраиваться по-особенному»Генеральный директор, главный тренер и волейболистки московского «Динамо» перед началом нового сезона поделились ожиданиями.Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин: Нынешний состав команды сильнее прошлогоднегоГлавный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился мнением о подготовке к чемпионату России, а также ожиданиями от нового сезона.Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».Гендиректор московского «Динамо»: Должны выиграть ЧР и выйти в финал ЛЧГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что перед его командой в текущем сезоне стоит цель выиграть чемпионат России и добраться до финала Лиги чемпионов.Владислав Фадеев: Краснодарское «Динамо» просит перенести матчи с «Химиком» из Одессы в БелоруссиюКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что руководство краснодарского «Динамо» написало письмо в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) с просьбой перенести оба матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с украинским «Химиком» на нейтральное поле.Наталия Гончарова: Надеюсь, что «Динамо» сможет лучше выступить в Лиге чемпионовДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о высоких целях, которые стоят перед ее командой в грядущем сезоне. Напомним, что бело-голубые являются действующими чемпионами России.Светлана Крючкова завершила карьеруДвукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в составе сборной России Светлана Крючкова объявила о завершении карьеры.Пасынкова перешла в «Сахалин»Двукратная чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица Александра Пасынкова заключила контракт на один год с новичком суперлиги - «Сахалином».Регина Мороз подписала контракт с «Сахалином»Центральная блокирующая Регина Мороз подписала контракт сроком на один год с клубом суперлиги «Сахалин».«Динамо» не будет продлевать контракт с ГарайМосковское «Динамо» не будет подписывать новый контракт с бразильской доигровщицей Фернандой Гарай. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.Московское «Динамо» рассталось с Региной МорозМосковский волейбольный клуб «Динамо» и центральная блокирующая Регина Мороз расторгли действующий контракт по взаимному согласию сторон.Гендиректор «Динамо»: Контракт с Гарай пока не подписанГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб согласовал новый контракт с бразильской волейболисткой Фернандой Гарай, но пока не подписал его, так как соглашение на данный момент не обеспечено финансово.Гендиректор «Динамо»: Лазарева проведет следующий сезон в аренде в «Енисее»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что диагональная бело-голубых Анна Лазарева в следующем сезоне будет выступать за красноярский «Енисей» на правах аренды.Крючкова покинула краснодарское «Динамо»Российский волейбольный агент Владимир Касторнов сообщил, что двукратная чемпионка мира в составе сборной России Светлана Крючкова покинула краснодарское «Динамо».Агент: Кошелева подписала контракт с турецким «Эджзаджибаши»Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева заключила соглашение с турецким клубом «Эджзаджибаши» сроком на один год.Кошелева покинула краснодарское «Динамо»Нападающая сборной России Татьяна Кошелева объявила об уходе из краснодарского «Динамо».

жвк динамо краснодар
жвк динамо краснодаркалендарьстатистика
жвк ленинградка
жвк ленинградкакалендарьстатистика
женская суперлига
женская суперлига

Cпецпредложение