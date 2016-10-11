Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге
«Ленинградка»
частично доказала, почему ее называют «дикими пчелами», но этого оказалось
мало, чтобы зацепить матч с краснодарским «Динамо».
Не ниже пятерки
На встрече с болельщиками Александр Кашин обозначил задачу
для команды занять место не ниже пятого. Позже на встрече уже с журналистами он
о том же самом говорил другими словами.
– Задачи надо ставить максимальные, но минимум, что может
интересовать – это, конечно, еврокубки, – заявил главный тренер и одновременно
президент клуба. По его словам, в новом сезоне больше всех выделяться будут «Динамо»
из Москвы и Казани, а остальные могут в равной степени претендовать на третье
место. В чемпионат вернулась схема плей-офф – выходит, Кашина простое попадание
в восьмерку уже не устроит.
Для того, чтобы стать первой среди преследователей трех
динамовских команд, среди фаворитов ведь еще и краснодарское, «Ленинградка»
поменяла состав наполовину. В команде появилось шесть новых игроков, и по
мнению Кашина текущий состав более сильный, чем прошлогодний. Хотя в прошлом
сезоне за петербургский клуб играли чемпионка мира-2010 Мария Перепелкина и
хорватка Саня Попович. В нынешнем составе выделить кого-то труднее. Может, в
этом и заключается сила, раз тренер так высоко его оценивает.
Еще один новичок «Ленинградки» был представлен во время
матча. Нет, это не волейболистка. У клуба теперь есть свой талисман – Пчелка.
Как раз перед началом сезона Кашин сообщил, что волейболистки придумали для
себя прозвище «Дикие питерские пчелы». Дикость названия тренер объяснил тем,
что домашние пчелы делятся медом, а дикие свой защищают. Пояснение простое: «Ленинградке»
надо бороться за очки, а не раздавать их.
Никакой жалости от Перепелкиной
«Динамо» из Краснодара, соперник «Ленинградки» по первой
домашней игре, в прошедшем сезоне защитило титулы в Кубке ЕКВ и Кубке России, а
в чемпионате впервые за пять лет выиграло медаль – бронзу.
Правда, последствия были совсем нерадужными. Лидер и
команды, и сборной России Татьяна Кошелева переехала в Турцию, Любовь Соколова
завершила карьеру, ушли еще шестеро. Перед сезоном у генменеджера клуба Андрея
Макарова интересовались, правда ли, что «Динамо» грозит банкротство. Макаров
утешил: команда будет играть, но трудности действительно есть.
Из новых имен выделяется как раз Мария Перепелкина. В
дебютном матче за краснодарок она не жалеет бывший клуб. Несколько удачных
блоков – и «Динамо» выходит вперед к первому техническому тайм-ауту. В нечетных
партиях «Ленинградка» подтверждает свою дикость, во втором сете подопечные Константина
Ушакова побеждают без проблем. В концовке перевес в два мяча петербурженки упускают
и в итоге заканчивают матч с унылым счетом 0:3. Эти пчелки еще немного
домашние, но с каждой игрой должны звереть. Насколько удалось продвинуться,
покажет встреча с казанским «Динамо» – начало у «Ленинградки» из очень мощных
соперников.
«Быть тренером сборной тяжело, а совмещать с работой в клубе – еще труднее»
Женский волейбол не собирает аншлаг в Академии Платонова,
как это было на первом домашнем матче «Динамо-ЛО» в Суперлиге. Только от этого
не меняется послематчевая обстановка на паркете. Люди только и подходят, чтобы
сфотографироваться с Натальей Малых, и не раз ей приходится говорить «Это
последнее». С журналистами двукратная чемпионка Европы вообще не церемонится.
– Нам запрещено давать интервью, – отвечает Малых на просьбу
корреспондента Spb.Sovsport.ru. На вопрос «Почему?» говорит, что лучше узнать у
клуба.
Хоть Марии Перепелкиной никто не запретил общаться с
прессой.
– Сыгранности не хватает, это только первая игра чемпионата,
у нас не было предсезонных игр вообще. Еще есть над чем работать, – оценивает
волейболистка старт «Динамо» в Суперлиге.
– Лига чемпионов –
ключевой фактор перехода из «Ленинградки» в «Динамо»?
– Конечно, я очень рада, что команда будет принимать участие в Лиге чемпионов. Давно я там не играла, так как уходила в декрет. Там совершенно другой уровень, другие игроки выше классом, против них всегда интереснее.
– У сборной, скорее
всего, будет новый тренер, а вы для национальной команды не чужой человек.
Может, Константин Ушаков способен совмещать работу в клубе и сборной?
– Не знаю насчет совмещения. Тренером сборной и так тяжело работать, совмещать – еще труднее. По тренировочному и игровому процессу Ушакова могу сравнить с тем временем, когда играла в сборной, тогда тренер был хороший.