Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнес

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Почему главные тренеры армейских клубов дают шансы вратарям-легионерам, имея под руками отличных российских вратарей.

На днях я возмущался – зачем главный тренер СКА Олег Знарок доверил ворота в матче с «Медвешчаком» финну Микке Коскинену?

Питерцы в том поединке пропустили пять шайб и проиграли в овертайме 4:5. А возмущался я потому, что в предыдущем матче Игорь Шестеркин сыграл на «ноль» против «Куньлуня». И вроде бы заслужил доверие тренера. Или, если сказать иначе, не заслужил, чтоб его меняли.

Но Знарок решил дать шанс более опытному Коскинену. И поплатился за это потерей двух очков в поединке с соперником из нижней части таблицы.

После этого Шестеркина в ворота вернули. И он выдал еще три матча на «ноль».

Казалось бы, наглядный свежий пример прямо перед глазами. Пользуйся!

Но вот на те же грабли неожиданно наступает главный тренер уже московских армейцев – Дмитрий Квартальнов.

Во вторник ЦСКА уступил в Москве «Йокериту», впервые в сезоне пропустив шесть шайб. Матч закончился победой финнов 6:3.

Ворота в этом матче сперва защищал уже другой голкипер-легионер, вратарь сборной Швеции Виктор Фаст. После того, как швед во втором периоде пропустил две шайбы за три минуты от Брайана О Нилла, его заменили. Но было уже поздно.

Возникает вопрос – почему Фаст был заявлен основным вратарем на этот матч?

Разве Илья Сорокин сыграл плохо в предыдущих играх?

Нет, Илья пропустил всего одну шайбу от СКА (вторая влетела уже в пустые ворота, когда его заменили на шестого полевого игрока) и также одну (в основное время матча) от «Авангарда».Но в поединке против «Йокерита» место в воротах занял Фаст.

ЦСКА в этом сезоне обычно очень аккуратно действует в обороне. Кроме фиаско с «Йокеритом» было всего два поединка, в котором москвичи пропустили три шайбы или больше.

Первый – Матч Открытия, в котором они уступили «Магнитке» 2:3. В том поединке Сорокин сменил Фаста на 24-й минуте, когда все три шайбы в ворота армейцев уже были забиты.

Второй – поединок с «Барысом», в котором Фаст сыграл от начала до конца, а москвичи уступили 0:4.

У Сорокина сейчас процент отраженных бросков – 94,7. У Фаста – 89,6. Это приличная разница. Илья выиграл у шведа конкуренцию в прошлом сезоне. И выигрывает ее сейчас.

Но Виктор будет и дальше получать шансы. Которых Илья не получил бы никогда. Играй он так же, как Фаст с «Магниткой» или «Барысом» - сидел бы до сих пор в ВХЛ.

Я уж не говорю о Шестеркине, которому просто повезло, что Коскинен уехал на Кубок мира. Игорю выпал шанс проявить себя, и он им воспользовался.

Так почему и зачем легионерам продолжают давать шансы, если наши молодые российские вратари играют лучше?

Мне кажется ответ только в одном.

В деньгах. Другой логики я просто не вижу.

Понятно, что контракты Коскинена и Фаста не идут ни в какое сравнение с зарплатами Сорокина или тем более Шестеркина.

А за деньги надо отчитываться. Приходится объясняться перед руководством – зачем потратили столько денег на легионера, если есть куда более дешевые российские вратари.

Поэтому варяги получали и будут получать свои шансы. Даже после провалов, за которые их молодых российских коллег сослали бы в фарм-клуб.

И я понимаю, хоккей – это бизнес. Так надо.

Но если он мешает команде побеждать, заставляет ее терять очки…

Это плохой бизнес.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юкка Ялонен: После Питера мы сыграли хорошоГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) дал оценку игре своей команды и рассказал о чудесном преображении форварда Брайана О’Нилла.Дмитрий Квартальнов: Ничушкин играет не просто слабо, а очень слабоПосле поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причины кризиса своей команды и оценил игру Валерия Ничушкина.КХЛ. ЦСКА уступил «Йокериту», «Спартак» проиграл «Авангарду» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.ХК «Сочи» дома обыграл «Кузню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».Дубль Калинина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Авангардом»Хоккеисты московского «Спартака» уступили «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Ялонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражениеЯлонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражениеПосле разгрома в Питере команда «Йокерит» нанес поражение ЦСКА. Армейцы впервые уступили дома в основное время.«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Северстали».«Йокерит» благодаря хет-трику О'Нейла обыграл ЦСКА в МосквеХоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали выездную победу над ЦСКА.«Адмирал» на выезде обыграл «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Адмирала».«Ак Барс» дома обыграл «Амур»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».«Куньлунь» на выезде обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Куньлуня».«Трактор» дома уступил «Барысу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».Кирилл Капризов: Не хватило на третью волнуНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Югрой».Игорь Захаркин: В хоккей никогда нельзя играть без сердцаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Югрой».СКА – «Динамо» Мн. Штраф Хафизуллина отмененСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ пересмотрел решение по штрафу (5+20 минут) защитника СКА Динара Хафизуллина, полученному в матче против минского «Динамо» (6:2).«Салават Юлаев» дома уступил «Югре»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».Медведев, а ну снимай трусы! Комический скандал в КХЛМедведев, а ну снимай трусы! Комический скандал в КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об очередном «громком деле», в эпицентре которого оказался капитан «Авангарда» Евгений Медведев.Горди Дуайер: Смит заслуживает уважения из-за того, что согласился быть вторым вратарем «Медвешчака»Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер высказался о кадровых проблемах команды, из-за которых травмированный защитник Дерек Смит попадает в заявку на матчи в качестве второго голкипера.КХЛ потребовала от «Авангарда» убрать логотип НХЛ с трусов МедведеваКХЛ отреагировала на использование защитником «Авангарда» Евгением Медведевым трусов с логотипом НХЛ.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение