Квартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнес

Почему главные тренеры армейских клубов дают шансы вратарям-легионе рам, имея под руками отличных российских вратарей.

На днях я возмущался – зачем главный тренер СКА Олег Знарок доверил ворота в матче с «Медвешчаком» финну Микке Коскинену?

Питерцы в том поединке пропустили пять шайб и проиграли в овертайме 4:5. А возмущался я потому, что в предыдущем матче Игорь Шестеркин сыграл на «ноль» против «Куньлуня». И вроде бы заслужил доверие тренера. Или, если сказать иначе, не заслужил, чтоб его меняли.

Но Знарок решил дать шанс более опытному Коскинену. И поплатился за это потерей двух очков в поединке с соперником из нижней части таблицы.

После этого Шестеркина в ворота вернули. И он выдал еще три матча на «ноль».

Казалось бы, наглядный свежий пример прямо перед глазами. Пользуйся!

Но вот на те же грабли неожиданно наступает главный тренер уже московских армейцев – Дмитрий Квартальнов.

Во вторник ЦСКА уступил в Москве «Йокериту», впервые в сезоне пропустив шесть шайб. Матч закончился победой финнов 6:3.

Ворота в этом матче сперва защищал уже другой голкипер-легионе р, вратарь сборной Швеции Виктор Фаст. После того, как швед во втором периоде пропустил две шайбы за три минуты от Брайана О Нилла, его заменили. Но было уже поздно.

Возникает вопрос – почему Фаст был заявлен основным вратарем на этот матч?

Разве Илья Сорокин сыграл плохо в предыдущих играх?

Нет, Илья пропустил всего одну шайбу от СКА (вторая влетела уже в пустые ворота, когда его заменили на шестого полевого игрока) и также одну (в основное время матча) от «Авангарда».Но в поединке против «Йокерита» место в воротах занял Фаст.

ЦСКА в этом сезоне обычно очень аккуратно действует в обороне. Кроме фиаско с «Йокеритом» было всего два поединка, в котором москвичи пропустили три шайбы или больше.

Первый – Матч Открытия, в котором они уступили «Магнитке» 2:3. В том поединке Сорокин сменил Фаста на 24-й минуте, когда все три шайбы в ворота армейцев уже были забиты.

Второй – поединок с «Барысом», в котором Фаст сыграл от начала до конца, а москвичи уступили 0:4.

У Сорокина сейчас процент отраженных бросков – 94,7. У Фаста – 89,6. Это приличная разница. Илья выиграл у шведа конкуренцию в прошлом сезоне. И выигрывает ее сейчас.

Но Виктор будет и дальше получать шансы. Которых Илья не получил бы никогда. Играй он так же, как Фаст с «Магниткой» или «Барысом» - сидел бы до сих пор в ВХЛ.

Я уж не говорю о Шестеркине, которому просто повезло, что Коскинен уехал на Кубок мира. Игорю выпал шанс проявить себя, и он им воспользовался.

Так почему и зачем легионерам продолжают давать шансы, если наши молодые российские вратари играют лучше?

Мне кажется ответ только в одном.

В деньгах. Другой логики я просто не вижу.

Понятно, что контракты Коскинена и Фаста не идут ни в какое сравнение с зарплатами Сорокина или тем более Шестеркина.

А за деньги надо отчитываться. Приходится объясняться перед руководством – зачем потратили столько денег на легионера, если есть куда более дешевые российские вратари.

Поэтому варяги получали и будут получать свои шансы. Даже после провалов, за которые их молодых российских коллег сослали бы в фарм-клуб.

И я понимаю, хоккей – это бизнес. Так надо.

Но если он мешает команде побеждать, заставляет ее терять очки…

Это плохой бизнес.