«Валера играет очень слабо. Ждем от него совершенно другого»

После поражения ЦСКА от «Йокерита» (3:6) раздевалка хозяев к удивлению не молчала, а главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов раскритиковал своего новичка Валерия Ничушкина.



Впервые удивляться пришлось перед матчем, когда Дмитрий Квартальнов согласился на экспресс-интервь ю в рамках трансляции на «Матч ТВ». Обычно это делает его правая рука Игорь Никитин, словоохотливость ю не отличающийся.

Сразу после финальной сирены я помчался в раздевалку хозяев без какой-либо надежды побеседовать с игроками. После поражений армейцы к приходу журналистов успевают скрыться в отсеке с велотренажерами, куда посторонним вход воспрещен. Так было и в воскресенье, когда красно-синие уступили «Авангарду».

Тогда побеседовать удалось лишь с Никитой Квартальновым, и не на злобу дня, а о плевке ему в лицо вратаря «Медвешчака» Дэнни Тэйлора.

…В святая святых ЦСКА журналистов в количестве трех человек (ровно столько оказалось желающих) допустили после некоторой паузы. Тут я удивился вторично за хоккейный вечер. Раздевалка в отличие от трибун арены отнюдь не пустовала. Видно, команде после разбора полетов по горячим следам дали соответствующую команду. На месте присутствовал даже вратарь Илья Сорокин, успевший, правда, повернуться к нам спиной, якобы поправляя экипировку.

Наша птица-тройка нацелилась на Валерия Ничушкина, забросившего вторую из трех армейских шайб, ставшую для него и второй за ЦСКА. Еще в воскресенье после поражения от «Авангарда» на просьбу ответить на пару вопросов новичок упрямо мотал головой, даже когда ему напомнили об энхаэловском этикете, который он, надеюсь, не забыл.

Теперь же Ничушкин заговорил.

- Валерий, команда потерпела третье поражение подряд. В чем проблемы?

- Начали сезон так хорошо, выиграли десять матчей подряд. Сейчас все команды нашли свой хоккей, а мы стали недооценивать соперников, выходим и недорабатываем, нам чуть-чуть не хватает, моменты есть, но из-за расслабленности не можем забить. Пропускаем ненужные голы, вот и от «Йокерита» две шайбы привезли сами себе, потом вшестером забили, но матч не вытащили.

Нам надо по-другому выглядеть, чтобы побеждать. Хоккей какой-то сумбурный идет. Надо добавлять, побольше забивать.

Валерию спасибо за искренность. Подошла очередь автора дубля Дмитрия Кугрышева.

- Много говорить не буду, надо эту ситуацию переламывать, выбираться из ямы. Думаю, это произойдет уже в следующем матче (с минским «Динамо». – Прим. авт.).

- «Йокерит» - самый сильный соперник из тех, с которыми успели сыграть?

- Все команды и дома, и на выезде свои лучшие матчи проводят против ЦСКА. «Йокерит» играл в своем стиле, это мы отошли от того хоккея, который приносил нам успех. Немножко потеряли то, над чем работали, надо это возвращать. Никакой недооценки соперников нет. Болельщикам хочу передать: всё у нас будет хорошо.

Пресс-конференци я главных тренеров грозила превратиться в фарс. Юкка Ялонен отвечал натужно и по-фински, переводчик не всегда улавливал смысл вопросов.

В том же духе начал и Квартальнов:

- Блеклая, бездарная игра с нашей стороны. К сожалению, не в первом матче. Ничего нового не скажу. Надо работать, искать, находить в себе силы. Сами эти проблемы устроили, сами будем выходить из этой ситуации.

- Что с командой? Игроки снизили к себе требования?

- Знаете, здесь все просто, очень просто, - оживился Квартальнов. - Игрок ведь не становится лидером с рождения. Лидеры – это те, кто в непростой момент, в очень плохой момент могут взять игру на себя, вытащить команду.

- Но даже Радулову не всегда это удавалось…

- Радулов как раз был одним из таких. К сожалению, в последних играх лидеров у нас нет. Есть молодые ребята, пусть берут лидерство на себя, вот им шанс… А когда маховик раскрутится – тут все лидеры.

И вот вопрос, вынудивший наставника ЦСКА сделать в своем спиче крещендо, а меня - удивиться в третий раз.

- Ничушкин провел уже девять матчей. Ждете от него большего?

- Слабо играет Валера. Валера играет не слабо, а очень слабо. Так и напишите. И ждем от него не большего, а намного большего. Совершенно другого ждем. И времени ждать у нас нет. Потому что он для нас такой дорогой игрок. Во всех смыслах этого слова.

- Почему не играл Телегин?

- Ваня заболел, перед игрой. Пришлось нам все перетасовать.

Разумеется, читатель захочет узнать, во сколько оценили «техасскую звезду» Ничушкина в ЦСКА. В кулуарах называют сумму в 150 миллионов рублей.



