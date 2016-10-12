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Утренняя повестка: министерство пало, Исинбаеву в президенты и Каррера о тактике

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Утренняя повестка: министерство пало, Исинбаеву в президенты и Каррера о тактике

Традиционный обзор «Советского спорта»: что самого важного случилось ночью

Главная новость прошедших суток случилась с сотрудниками Министерства спорта – а заодно с их коллегами из Федерального агентства по туризму и Федерального агентства по делам молодежи. Все эти ведомства объединяет одно: их собираются сливать и реорганизовывать , объединив под одним началом. Когда именно и под чьим именно началом – пока неизвестно.

Нынешний министр Виталий Мутко не стал дожидаться реорганизации и высказал всю правду прямо на заседании Совета по спорту. «По большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта», – открыл министр глаза участникам Совета. Впрочем, позже пояснил, что имел в виду всего лишь, что отечественные клубы сами себе на жизнь заработать не могут, и им нужны деньги из бюджета.

В «Ростове» слов министра не слышали и решили заработать – клуб объявил стоимость билетов на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Впрочем, если вспомнить,  какой хаос с билетами творился в южной столице на предыдущих матчах (а заодно – как интересно клуб взаимодействует со спонсорами), то можно смело прогнозировать, что без денег бюджета и здесь не обойдется.

В футбольном клубе «Урал» к матчам Лиги чемпионов пока не готовятся, а скромно и по-домашнему выбирают лучшего игрока месяца. Подарок ему вручают тоже скромный, домашний, теплый и уютный – вязаного шмеля. Редакция «Советского спорта» поздравляет Романа Павлюченко с первым за долгое время пополнением его коллекции личных призов. И завидует – зима близко, а ни у кого из нас нет вязаного шмеля ручной работы.

У аргентинца Серхио Агуэро такого шмеля точно нет. И не будет, если он и продолжит в матчах за сборную своей страны промахиваться с одиннадцатиметровой отметки. В результате Аргентина дома проиграла Парагваю и расположилась только на пятом месте в своей группе.

По другую сторону океана без шмелей должны остаться сразу все игроки сборной Англии, которые за 90 минут так и не смогли пробить непробиваемого Облака из команды Словении. В других матчах Германия, Черногория, Норвегия, Чехия, Польша, Литва и Словакия выиграли, а Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино, Армения, Мальта и Шотландия, соответственно, проиграли.

В России вчера вечером футбольных матчей не было. Обозреватель «Советского спорта» Артем Локалов понадеялся увидеть настоящую схватку в телестудии на записи программы «Свисток», посвященной судейству (и скандалу с судейством матча «Зенит» – «Спартак»). Свои впечатления от увиденного Артем изложил в репортаже.

А самым читаемым текстом последних 12 часов стало интервью Массимо Карреры, который говорит о тактике, а не о судействе. Что Карреру, безусловно, характеризует с лучшей стороны. 

Из нефутбольного. Глава формулической команды «Рено» не исключил появления в ее составе российского пилота. Кого именно – неизвестно, но хороши шансы у Сироткина.

Елена Исинбаева призналась, что пока не планирует становиться президентом МОК.

И финальный ролик: канадский защитник хоккейного «Анахайма» Кевин Биекса переоделся уборщиком и попытался сорвать тренировку. Ему это почти удалось.

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