Сергей Гимаев: Овечкин в самом соку, он снова забьет 50 голов (старт сезона НХЛ)

Александр Овечкин Источник: Reuters

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».



– Что мешает Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли?

– Каждый год у «Вашингтона» - разные причины. В прошлом сезоне был сильнейший состав, смесь опыта, таланта и молодости. Но мне показалось, что проблема все равно была, и ее отмечали сами ребята из «Кэпиталз»: чтобы выиграть Кубок Стэнли, должно быть четвертое звено, которое в состоянии не только мешать сопернику, но и забивать.

А вот такой глубины состава не хватило. К тому же надо улучшить защиту, там есть над чем работать. И даже при этих минусах «Вашингтон» в прошлом сезоне был главным претендентом на Кубок Стэнли. Но в концовке набрал ход «Питтсбург». Вот так бывает – ты в порядке, но соперник еще лучше на данный момент.

Думаю, в этом году в «Кэпиталз» учтут все ошибки. Не будут форсировать начало чемпионата. Было круто в том сезоне, когда «Вашингтон» сильно шел по календарю. Но в конце подсел – перед самым плей-офф. И попал на команду, которая в итоге выиграла Кубок Стэнли. Помню, вашингтонцы еще возмущались: «Как же так? Мы ведь взяли «Президент Трофи». А нам во втором раунде уже попался «Питтсбург»? Что за формула турнира такая?»

Не вижу предпосылок для того, чтобы Александр Овечкин сбавил. Он в самом соку, выглядит мощно, партнеры отличные. Если избежит травм, то снова выбьет свой полтинник. Тем более вы знаете, как много Саша забивает в большинстве (40% своих голов).

Почему этого не происходит в сборной России? Потому что в «Вашингтоне» есть центр Бэкстрем и два очень сильных защитника – Карлсон и Нисканен, иногда подключают Орлова. В клубе все заточено под Овечкина, а вот в сборной этого нет. Или не хватает времени, чтобы отработать взаимодействие.

– Может ли Александр Радулов стать главной звездой «Монреаля»?

– Главная звезда там – вратарь Кэри Прайс. Но Радулов будет очень ярким форвардом. Наша лига только сейчас понимает, какую личность мы потеряли. Не только по поведению. Как же играл Саша! Как он умел вести борьбу, отбирать шайбу в чужой зоне, создавать моменты для себя и партнеров. Хоккеистов с таким умением очень мало в КХЛ.

Это ведь был огонь на площадке, на него ходили зрители. Не случайно, что на ЦСКА теперь аншлагов вообще нет – даже на матче со СКА не было ажиотажа. Мои друзья имеют абонемент, но говорят, что ЦСКА без Радулова потерял изюминку.

В атаке у «Монреаля» нет суперзвезды. Поэтому Александр станет очень популярен. Не меньше, чем Алексей Ковалев, который был мастерюгой с удивительными руками и катанием.

Его внешность, поведение, поступки – думаю, Радулов станет заменой Пи-Кей Суббану. Хотя этого защитника обменяли в «Нэшвилл» не за игру, а скорее за экстравагантность. Он был слишком ярким. Так что я абсолютно верю в Радулова. Дай бог, чтобы без травм.

– Что вы скажете о молодых защитниках Михаиле Сергачеве, Иване Проворове, Никите Зайцеве, Никите Задорове – с прицелом на сборную России?

– Скоро Проворов станет основным защитником «Филадельфии». У него для этого все есть – понимание игры, катание. Он очень бурно прогрессирует. Хотя его в России мало кто знает, потому что он рано уехал за океан. Эту звездочку даже раскрутить не успели. Но в прошлом сезоне он набрал 73 очка в юниорской лиге. Это очень круто для защитника.

Радует профессионализм Проворова – даже как он выглядит на фотографиях. Он такой аккуратный и солидный, что вызывает уже этим уважение. Еще Ивану повезло, что один защитник «Филадельфии» дисквалифицирован, а другой – травмирован. У него будет игровое время, чтобы провести 9 матчей, а там решат, что делать с Проворовым – оставлять или посылать в фарм-клуб. Уверен, что Иван пробьется в состав «Филадельфии».

Сергачев моложе, ему будет сложнее в «Монреале». Но потенциально это игрок сборной России. Радует, что у нас появляются такие ребята уровня первой-второй пары защиты.

Зайцев уже готов к НХЛ. У него нет проблем, которые могут помешать. Он готовился к этой лиге, все знает, катание великолепное. Универсал, здорово играет на синей линии и хорош в обороне. Есть первый пас, мобильное катание. В любом клубе НХЛ он входил бы в основу.

Если говорить о габаритных ребятах, то есть Никита Задоров, с которым я каждое лето тренируюсь. Ему надо улучшать игру в обороне, стать взрослее, прибавить в профессионализме и мощи. Потенциал у него сумасшедший, но надежности не хватает.