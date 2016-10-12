Сергей Гимаев: Не надо переживать за Малкина. Он всё доказал (старт сезона НХЛ)

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

– Сергей Бобровский великолепно начал сезон на Кубке мира. Чего ждать от него в «Колумбусе»?

– Теперь «мундиры» стали сильнее по составу. Там неплохая команда. А Бобровскому можно пожелать одно – без травм. Это реальная звезда, вратарь из топ-5 лучших вратарей мира. У него есть характер, талант, трудолюбие. Это выдающийся спортсмен.

От чего идут травмы – стечение обстоятельств или такой стиль? С вратарями может быть все. Ты в идеальной форме, но кто-то упал сзади. Тут никогда не застрахован, слишком много резких движений и случайностей.

– Наиль Якупов в «Сент-Луисе» – пойдет ли ему на пользу этот переход?

– Я верю в Наиля. Но вы слышали фразу Майка Бэбкока: «Я больше не буду давать шанс молодым просто так»? Лучше игрока отправят на 20 матчей в АХЛ, чтобы он там созрел, а потом поднимут наверх.

Это привело меня к мысли, что мы вообще не учим обороняться российских игроков. Это ведь катастрофа. Хотя слова Бэбкока говорят о том, что такой вопрос возникает и в НХЛ.

У Якупова есть все данные для того, чтобы забивать. А система «Сент-Луиса» позволит ему прибавить при игре в обороне. Наиль – скоростной форвард, получит место во втором-третьем звене с отличным броском и умением выбрать позицию. Думаю, он заиграет в «Блюз». А вот в «Эдмонтоне» он допускал элементарные ошибки при защите.

Чем Якупов отличается от Никиты Филатова, который тоже был у Хичкока в «Колумбусе», начал с хет-трика, но теперь выступает в КХЛ? Они сопоставимы по таланту. Но проблема в том, что Никита всю жизнь шел только на таланте. Ему не приходилось пахать, преодолевать себя. Все слишком легко давалось поначалу. Якупов – другой, он пашет, понимает. У него не получается, он хочет учиться, сжать зубы, прогрессировать. Он должен прибавить в этом сезоне.

– Могут ли сотрясения мозга поставить крест на карьере Сидни Кросби? И какова теперь роль Евгения Малкина как лидера «Питтсбурга»?

– Это вообще огромная проблема профессионального спорта, начиная с американского футбола. Не думаю, что Кросби закончит с хоккеем из-за этих симптомов. Но это крайне неприятно. Вспомните, как из-за сотрясений мозга завершил карьеру Пол Кария. Или Эрик Линдрос, но у него был такой стиль, когда он сам шел в борьбу и применял много силовых приемов. Или как его уничтожали Стивенс с Каспарайтисом.

Вообще многие недооценивают эти сотрясения. Но они ведь будут сказываться всю жизнь. Симптомы выражаются так: когда выпадает какая-то нагрузка, у тебя возникают адские боли из-за давления в голове. И не только в хоккее, но и в быту. С этим сложно жить, поэтому шутить с этой болезнью нельзя.

Мы как-то запереживали за Малкина после Кубка мира, где у него не пошла игра. Не надо – это звезда мирового уровня. Он всем уже все доказал. Женя получит больше времени в «Питтсбурге». Но не факт, что наберет больше очков. Когда он вместе с Кросби в большинстве, это была убойная связка.