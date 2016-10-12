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«Вы как хотите, а я ставлю на Овечкина». Павел Лысенков о старте сезона НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Associated Press

Перед началом нового сезона НХЛ обозревателя «Советского спорта» попросили дать прогноз, кто выиграет Кубок Стэнли. И вот что он написал…

Мой прогноз будет похож на последнюю церемонию «Оскара». Все понимали, что рано или поздно Лео Ди Каприо должен взять золотую статуэтку. Обязательно и неизбежно, или это будет главная несправедливость в мире кино (если забыть, что также «Оскара» нет у Джонни Деппа, Антонио Бандераса, Тома Круза и особенно у Брюса Уиллиса).

В конце концов, Ди Каприо стал чемпионом, хотя для этого пришлось драться с медведем и спать в мертвой лошади.

Все понимают, что рано или поздно Александр Овечкин должен взять Кубок Стэнли. Обязательно и неизбежно, или это будет главная несправедливость в мире хоккея (если забыть, что также Кубка Стэнли нет у Марселя Дионна, Жильбера Перро, Дэррила Ситтлера и особенно у Павла Буре).

Так что в этом сезоне я ставлю на Овечкина, Кузнецова, Орлова. У «Вашингтона» есть все для того, чтобы завоевать титул чемпиона. Да, я понимаю, что выстрелит Коннор Макдэвид, оправится от сотрясения мозга роскошный Сидни Кросби, который на Кубке мира сыграл как Марадона в 1986-м. Будет прекрасна тройка «Чикаго» с Артемом и Артемием, а Тарасенко снова выбьет 40.

Но я верю в Овечкина много лет, на днях его выменял в фэнтази, теперь запасся попкорном – и жду, что в июне в раздевалке «Верайзон Центра» в потолок полетят пробки «Дома Периньона».

Вообще нас ждет уникальный сезон НХЛ. Он начался с Кубка мира, который был возрожден в Торонто. Хоккей получился таким роскошным, что у журналистов появился вопрос-штамп: «Сравните этот турнир с Олимпиадой». От чего, например, Владимир Тарасенко просто закатывал глаза: «Ну зачем сравнивать?»

Вопрос сам по себе наивный, да и понятно всем – Олимпиада круче. Но только в Торонто мы поняли, как скучали по Кубку мира. Верим, что он не исчезнет еще на 12 лет.

Во-вторых, комиссар НХЛ Гари Бэттман уже представил Уэйна Гретцки как посла лиги по отмечанию ее столетия. С широким размахом, начиная с января, пройдет целый ряд мероприятий, а что будет 26 ноября 2017 года – даже представить невозможно. С ума сойти, прошло уже 100 лет!

В-третьих, все наши лучшие силы выступают в НХЛ, теперь туда подтянулись три парня из ЦСКА – Александр Радулов, Никита Зайцев, Роман Любимов. Раньше я думал, что афишу «Овечкин в «Вашингтоне» перебить очень трудно. Но «Радулов в «Монреале» – это просто космос. Надеюсь, наш форвард не будет там бить тренеров клюшкой и кричать на главу судейского комитета. Саша, веди себя хорошо!

В-четвертых, что очень важно, теперь НХЛ будут показывать на канале «Евроспорт», где будет по 11 часов хоккея в сутки. Невероятно! Об этом раньше нельзя было даже мечтать. Конечно, всегда можно купить приложение в интернете, и НХЛ покажет тебе все матчи. Но когда бесплатно, на кнопке в телевизоре, с такими сильными комментаторами как Сергей Федотов, Владимир Дехтярев и другими – это большой подарок.

Самое главное – я подсчитал, у «Советского спорта» есть заокеанские корреспонденты в 15 городах, где есть клубы НХЛ. Будем и дальше радовать вас материалами о самой сильной хоккейной лиге мира.

Ура-ура, нас ждет отличный сезон!

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