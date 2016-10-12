Андрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛ

Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко обсудил с корреспондентом «Советского Спорта» работу арбитров в чемпионате России.



– Считаю, что у нас есть нормальные, адекватные и профессиональные судьи, которые в состоянии обслуживать не только эту встречу, но и матчи на международном уровне. Наши арбитры ничем не хуже специалистов из других стран.

– Как оцените работу Ирматова на матче Россия – Коста-Рика (3:4).

– Игра была не сложной, тем более она была контрольной. В данном случае психологический настрой был дружелюбный. Эти игры судить не так сложно.

– Как прокомментируете назначение Владислава Безбородова на матч «Спартак» – «Ростов»?

– Что в этом плохого? Он, прежде всего, арбитр ФИФА, а все пытаются найти какую-то подоплеку. Не стоит заблаговременно взвинчивать обстановку. Разве Безбородов не достоин обслуживать матчи РФПЛ? Даже не надо поднимать такие вопросы. Раз исполком утвердил список арбитров, значит все в порядке. Не вижу ничего плохого в том, что Владислав отработает эту встречу. Хорошо, если он будет из Ленинградской области, получается, ему тоже нельзя судить этот матч? Безбородов абсолютно достоин судить эту игру. Реакция болельщиков «Спартака»? Например, «Ростов» будет играть с «Уфой». На каком основании донской клуб должны судить арбитры из Москвы? Они же из столицы России... А почему «Ростов» будет судить арбитр из Краснодара? Поднимая данный вопрос, болельщики смотрят только через призму своего клуба. Вот я вам и привел пример. Все это основывается на неудачной работе арбитра в каком-то матче. Конечно, болельщикам всегда хочется, чтобы их команда не теряла очки, но такие вещи происходят во всем мире.

– Например?

– Четвертьфинал Лиги чемпионов, конец матча, арбитр не назначает пенальти при ничейном результате. Таким образом, он лишил одну из команд полуфинала. Много денег потеряет этот клуб?

– Да.

– Что тогда делать с этим судьей?

– Не знаю, мы ведь говорим о чемпионате России, где работают только наши судьи.

– В матче «Зенит» – «Спартак» судья не зафиксировал штрафной, и, возможно, не дал вторую желтую карточку, хотя, можно еще поспорить. Таким образом, Сергей Иванов лишил команду штрафного, что делать с этим арбитром? Убирать его, как требуют болельщики? А вот как быть с рефери, который допустил ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов, лишив одну из команд больших денег. Как с ним быть? Этот арбитр позже судил чемпионат Европы, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также Лиги Европы.

– Никола Риццоли?

– Бывают разные ситуации. Как я говорил, болельщики требуют убрать арбитра, который допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов, а он позже судил и полуфинал и финал. Несмотря на все это, он очень опытный. Так и здесь. Матч «Зенит» – «Спартак» судил опытный арбитр, который по каким-то критериям провел эту игру не очень удачно. Что делать? Он не лишил красно-белых финала, он лишь не дал столичному клубу пробить штрафной удар. Например, я сужу матч, в котором играет ваша команда. Что выберите вы: штрафной+удаление или пенальти?

– Пенальти.

– Ну вот. Иванов в том матче грубых ошибок не допустил. Были методические, значительные технические ошибки, но не более того. Не стоит впадать в истерику. Я говорю о людях, которые хотят растерзать Иванова. Поэтому я не вижу никаких причин, чтобы матч «Спартак» – ЦСКА судил Равшан Ирматов. Если это происходит от недоверия, то почему? Потому что судья благоволит одной команде? Если происходит так, значит другой клуб выставляет свои условия? Нужно разбираться в ошибках, ведь есть для этого специальные комиссии. Да, проблемы есть, но они будут решаться.

Подобные вещи происходят в чемпионатах Англии, Испании, Италии. Абсолютно везде. Если вы посмотрите АПЛ, там судьи допускают больше ошибок, чем арбитры в чемпионате России. Но там не позволяют ни игрокам, ни тренерам оскорблять судью. Если такое происходит такое – получаешь дисквалификацию. Почему Английская ассоциация футбола запрещает голословно обвинять судью? Все это наносит вред всему футболу. У них, не понятно почему, есть доверие к судьям, которые допускают ошибки, – сказал Бутенко.