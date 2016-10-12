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Без десяти лет – футбольный век! Сергей Микулик – о Никите Симоняне

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Никита Симонян
Никита СимонянИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о скромном и работящем юбиляре.

Никите Павловичу Симоняну – 90 лет! Фотогалерея

«Где юбилей справлять буду? А никаких торжеств не намечается – в среду я с утра, как обычно, на работе. Отпуск небольшой, говорите, взять? Профессионалы так в сезон не поступают!»

В этих нескольких фразах – весь Никита Павлович Симонян. Человек, который отдал футболу всю свою долгую жизнь и которого решительно невозможно представить себе не то что на пенсии – а даже в режиме какой-нибудь кратковременной бездеятельности. Никогда не забуду, как семидесятилетнего еще Симоняна на Евро-96 в Англии, где Никита Палыч был руководителем российской делегации, побеспокоила в неурочный час одна серьезная местная телекомпания. Симонян дал добро на ночные практически съемки – и с полчаса отвечал в отельном холле на непростые разные вопросы. А я прикрывал его корпусом с торца огромной мраморной столешницы, ибо только с моего места было видно, что сверху у Никиты Палыча, как положено – пиджак и галстук, а снизу – трусы с эмблемой РФС и шлепанцы. Там не передачу – кино снимать нужно было.

При всем при этом Симонян невероятно авторитетно-скромен. Я как-то спросил его: каково это, столько быть «неприкасаемым» в составе «Спартака» и сборной СССР? И услышал, что игроки основного состава – они существуют только на короткие промежутки времени. «Как только закончился сезон – надо забыть о том, что тебе в нем удалось, и начинать готовиться к следующему, в котором тебе ровным счетом ничего не гарантировано. Однажды я стал лучшим бомбардиром чемпионата, но получил травму в зимний период – и мое место в центре нападения занял Николай Паршин, сначала – в «Спартаке», а затем – и в сборной. И я давно уже выздоровел, и форму набрал – но все хорошо шло и без меня, и место в итоге мне удалось вернуть ценой огромных усилий. Поэтому я не понимаю, когда некоторые современные футболисты говорят: я тут – игрок основы, а это, мол, – резервисты».

И тренеров, по Симоняну, это тоже касается. Он может часами рассказывать, какими грандами в этой профессии были Аркадьев и Маслов, Качалин и Якушин, Бесков и Лобановский, но не считает чем-то выдающимся два своих чемпионских титула со «Спартаком» и один – с «Араратом» (было бы странно, если бы армянскую команду к такому титулу привел бы кто-нибудь другой, правда?). Легенда «Спартака»? Ну что вы, я же не один из братьев Старостиных! А Дементьевы, а Игорь Нетто…

Вот только президентом «Спартака», как вспоминает иногда сам Никита Павлович, ему в свое время предложили стать несколько поздновато. Но ведь если над кем-то годы и не властны – когда это не фигура речи, а самая что ни на есть правда – так это точно над Симоняном. Без десяти лет – футбольный век! Спросите его о творческих планах и услышите: дальше домашнего чемпионата мира еще не загадывал. Вот проведем…

Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»

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