НХЛ начнет играть в «плюшевый» хоккей. Иначе лигу вообще прикроют

Американские конгрессмены считают, что хоккей должен стать более безопасным. И призывают боссов НХЛ серьезно изменить его правила.

Обращение к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну подписали четыре члена демократической партии США – конгрессмен от штата Нью-Джерси Фрэнк Паллоне, представитель Техаса Джин Грин, конгрессмен от Иллинойса Ян Шаковски и представительница Колорадо Диана Дегетт.

Политики обеспокоены проблемой сотрясения мозга в хоккейных матчах. И считают, столкновения на льду приводят к развитию хронической травматической энцефалопатии.

СПРАВКА Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) – ухудшение работы мозга, вызванное накоплением белка тау (tau). Повреждение мозга при ХТЭ может привести к серьезным умственным и физическим недостаткам. Заболевание с течением времени ухудшается. Исследователи обнаружили связь между повторяющимися травмами головы и ХТЭ. Причины черепно-мозговой травмы могут включать в себя: Удар или толчок в голову;

Резкий рывок или встряхивание головы. С течением времени эти травмы могут привести к нарушениям формирования групп белков тау. Эти белки могут создавать запутанные комки в головном мозге и блокировать его нормальную работу. Похожие накопления белков наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера. Наличие травм головы повышает риск возникновения ХТЭ. В главной группе риска, имеющей повышенную склонность к ХТЭ находятся спортсмены, занимающиеся контактными видами спорта. Особенно профессиональные боксеры, футболисты, хоккеисты, борцы.

В том, что именно у хоккеистов такая травма, как сотрясение мозга, – обычное дело, ни у кого нет сомнений. Кроме того, хоккей является массовым видом спорта. Особенно популярным в Северной Америке.

В связи с проведенным медицинскими исследованиями политики хотят получить отчет о том, как конкретно НХЛ борется уже сейчас с сотрясениями мозга во время матчей.

Это уже не первое обращение конгрессменов к лиге. Летом Гэри Беттмэн в ответ на заявление политиков заявил, что между сотрясениями во время хоккейных матчей и развитием хронической травматической энцефалопатии нет связи.

Однако научные исследования в этой области опровергают такую поверхностную точку зрения.

В новом письменном обращении к Беттмэну, конгрессмены уже требуют, чтобы в матчах НХЛ риск травм головы был сведен к минимуму. Они считают, что хоккей должен стать гораздо более безопасной игрой на всех уровнях. В частности, там должны быть запрещены драки на льду между игроками.

Политики обеспокоены и выражают свое недовольство тем, что НХЛ вместо принятия мер по изменению правил и безопасности игроков, продолжает отрицать связь между сотрясениями мозга и ХТЭ. И требуют от Беттмэна дать подробный ответ до 24 октября этого года. В котором уже должна быть представлена конкретная программа по усилению безопасности игроков во время матчей.

Судя по всему, НХЛ будет вынуждена пойти на уступки и серьезно изменить правила внутри своей лиги. Или, говоря проще, сделать хоккей менее контактным видом спорта.

Иначе, если инициатива четырех конгрессменов получит поддержку, деятельность лиги могут попросту приостановить.

Но что тогда станет с хоккеем, как с видом спорта?

Он превратится в своеобразный аналог хоккея с мячом – в игру без бортов, столкновений, более легкой шайбой?

Что важнее – зрелищность или безопасность спортсменов?

Окончательного ответа на этот вопрос в настоящий момент нет. Следим за развитием ситуации.