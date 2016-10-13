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«Зенит» разгромит «Урал», «Спартак» и ЦСКА свои матчи сыграют вничью»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Зенит» разгромит «Урал», «Спартак» и ЦСКА свои матчи сыграют вничью»
Источник: Sovsport.ru

Прогноз «Советского спорта» на матчи 10-го тура чемпионата России.

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

19.30 ЦСКА – «Уфа»

Думаю, будет ничья. Скоро Виктор Гончаренко отберет у Курбана Бердыева славу самого закрытого тренера премьер-лиги – он, как и Бекиич, почти не дает интервью, его команды тоже играют от обороны. Армейцам, которые потеряли главного конструктора атак, Романа Еременко, не удастся забить много, а вот одну-другую контратаку они пропустят и в итоге потеряют очки.

15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА   

14.30 «Амкар» – «Локомотив»

Пермяки прибавляют от тура к туру и выглядят все уверенней. «Локомотив», напротив, валится и сыпется, и все же думаю, что команда Юрия Семина победит. Просто потому, что ему ей три очка куда нужнее, чем «Амкару».

17.00 «Рубин» - «Крылья Советов»

Казанцам надо побеждать, а вот смогут ли они это сделать, понять трудно – толпа купленных Грасией новичков пока не стала коллективом. «Крылья» тоже трудно предсказуемая команда. Чем закончится встреча двух неудачников? Предположу, что «Рубин» выиграет.

19.30 «Спартак» - «Ростов» 

«Ростов» сейчас на подъеме, у игроков море положительных эмоций. «Ростов» играет все грамотней и аккуратней, а «Спартак» не настолько хорош в позиционном нападении, чтобы забить команде Курбана Бердыева много. Но и пропускать «Спартак» почти не будет. Ничья – 0:0 или 1:1.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Ростов»?

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 «Урал» - «Зенит»

Победа гостей. Сейчас всё за «Зенит» – и отличный состав, и набравший форму Жулиано, и тренерский талант Луческу, словом – всё! «Урал» будет сломлен, счет – 3:0 в пользу Питера.

16.30 «Оренбург» - «Томь»

Ничья 0:0 либо победа хозяев 1:0. Скучные команды, закрытый футбол, плохая погода, полупустой стадион – вот, в принципе и все, что мы увидим в этом матче.

19.00 «Арсенал» - «Краснодар»

В этой встрече сойдутся два недавно назначенных тренера – Сергей Кирьяков и Игорь Шалимов. «Краснодар» вроде как сильнее и должен победить. Думаю, так и будет. Также интересно, сколько зрителей придет на стадион – Тула футбольный город, но «Арсенал» не блещет. Как отреагируют на это болельщики?

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19.30 «Анжи» – «Терек»

Ничья. Силы команд примерно равны, в турнирной таблице они – соседи. Если не случится ничего экстраординарного, команды возьмут по одному очку. А если случится, выиграть могут как хозяева, так и гости.  

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