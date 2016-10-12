Стать героем. Почему комплексы кроссфита называют именами погибших солдат

28 июня 2005 года лейтенант Майкл Мерфи попал в засаду в афганской провинции Кунар. Это был последний бой морского котика Мерфи, из которого он уже не вышел живым. Вместе с ним погибли два боевых товарища, а еще одного солдата укрыли от боевиков Талибана афганские крестьяне-пуштуны.

Кроссфит-сообщество назвало в честь Мерфи один из своих комплексов, а вслед за ним десятки других воркаутов кроссфита получили имена погибших солдат. Все вместе эти комплексы носят название «Герои» – их относят к самым сложным и изнурительным тренировкам, которые способны по-настоящему закалить тело и дух.

В честь кого и зачем называют комплексы кроссфита и как повторить их, не сломавшись – рассказывает «Советский спорт».

МЕРФ

Кроссфит всегда был тесно связан с армией. Его корни лежат в армейской подготовке, а все его ключевые фигуры так или иначе были связаны с армией. Грэг Глассман, основатель кроссфита, тренировал полицейских и консультировал пехоту по части физподготовки. Дэйв Кастро, который фактически придумал Crossfit Games, где ежегодно участвуют сотни тысяч человек – сам бывший «морской котик». Даже Рич Фронинг, главный кроссфит-атлет планеты, в прошлом занимался тем, что служил в пожарном департаменте – не солдат, но очень близко.

Супергерои. Пять самых крутых атлетов земли

Комплекс «Мерф» в честь погибшего Майкла Мерфи стал первым из списка воркаутов, которые получили имена военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий. «Мерф» появился в 2005 году, спустя три месяца после смерти лейтенанта. Он включал в себя два раунда бега на 1600 метров (в начале и в конце тренировки), 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний.

Эту тренировку придумал сам Майкл Мерфи, который, служа в армии, практиковал кроссфит. Он называл ее «бронежилет» – выполняя все упражнения в бронежилете весом около 10 кг. В память об этом атлеты усложнили себе задачу: многие из них выполняют «Мерф» с жилетом-утяжелителем.



ЛЕСОРУБ

5 ноября 2009 года 39-летний майор вооруженных сил США Малик Нидал Хасан открыл стрельбу по сослуживцам на военной базе Форт Худ в Техасе. В этом инциденте погибли 12 человек и были ранены 32.

Среди погибших оказались четыре солдата базы, которые пытались остановить стрелявшего. В итоге раненого Хасана задержали полицейские, прибывшие на место. Позже в честь погибших солдат назвали комплекс кроссфита «Лесоруб» – было известно, что все четверо занимались кроссфитом в местном армейском клубе с одноименным названием.

Тренировку «Лесоруб» нужно выполнить в максимально короткое время. Она состоит из 20 становых тяг (125 кг), 20 махов гири (32 кг), 20 приседаний со штангой над головой (52,5 кг), 20 бурпи, 20 подтягиваний (до касания грудью), 20 запрыгиваний на бокс и 20 толчков 2-х гантелей (20 кг). Каждый раунд силовой работы чередуется с бегом на 400 метров.

«Это был наш способ отдать честь погибшим героям», – сказал в одном из интервью Грэг Глассман, основатель кроссфита. Атлеты, прошедшие через «Лесоруба», называют его «настоящим испытанием воли», которое «способно выжать из человека все силы до последней капли».



УЧИТЕЛЬ

Со временем кроссфит-сообщество пошло дальше. Оно стало называть воркауты не только в честь солдат, но вообще – в честь людей разных профессий, погибших при исполнении своей работы: пожарных, учителей и других.

Так, в 2012 году в арсенале кроссфита появилась тренировка в память об учителе, который, жертвуя собой, спасал детей в школе Сэнди Хук, куда ворвался вооруженный человек. В 2013 году список тренировок пополнил воркаут в память жертвах взрывов на Бостонском марафоне 2013 года.

Комплексы «Герои» – пожалуй, самые сложные в кроссфите. Но именно такими, по мнению создателей, они и должны – потому что у их истоков стоят мужество, подвиг и самопожертвование.

Тренируйся как силач старой школы. Железо, мускулы и усы – в нашем обзоре



ДРУГИЕ «ГЕРОИ»





Попробуйте повторить один или несколько «геройских» комплексов на своих тренировках. Герои – настоящей тест вашей подготовки и силы.

Комплекс DT

Назван в честь сержанта Тимоти Дэвиса, погибшего в 2009 в Афганистане.

Задание: закончить 5 раундов с минимальным временем.

– 12 становых тяг штанги 70 кг;

– 9 подъёмов штанги на грудь 70 кг;

– 6 толчковых швунгов штанги 70 кг.

Комплекс Daniel

Назван в честь сержанта Дэниэля Крабтри, погибшего в 2006 году в Ираке во время боевой операции.

Задание: закончить один раунд за минимальное время.

– 50 подтягиваний;

– бег 400 м;

– 21 выброс штанги 43 кг;

– бег 800 м;

– 21 Выброс штанги 43 кг;

– бег 400 м.

50 подтягиваний.

Комплекс Bradley

Назван в честь летчика Бэдли Смита, который в 2010 году подорвался на снаряде в Афганистане.

Задание: выполнить 10 раундов за минимальное время.

– спринт 100 метров;

– 10 подтягиваний;

– спринт 100 метров;

– 10 берпи.

Отдых 30 секунд.