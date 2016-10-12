Виталий Мутко: Ситуация стабильная, спокойная, спорт управляем

Министр спорта РФ Виталий Мутко провел сегодня пресс-конференци ю по итогам завершающегося 13 октября в Доброграде (Владимирская область) Международного форума «Россия – спортивная держава».

Вопросов было много. О возможной реорганизации спортивного ведомства, о борьбе с допингом, о ГТО и, разумеется, о футболе, которым Виталий Мутко, вновь недавно избранный на пост президента РФС, руководит по совместительству.

- Что сегодня в приоритете у государства – массовый спорт или спорт высших достижений?

- Балансировать крайне сложно, потому что общество чутко реагирует на победы и поражения. Спорт высших достижений – публичная сфера. Но без массового спорта он существовать не может. Поэтому у государства в приоритете массовый спорт. Я бы представил ситуацию, как выезд на перекресток. Направо – спорт высших достижений, налево – массовый спорт. Я включаю поворотник на массовый спорт, но поворачиваю в сторону высших достижений. Если же серьезно, то новая программа развития спорта в России ориентирована на создание наилучших условий для массового спорта до 2020 года.

- Как ГТО может повлияет на это?

- ГТО может стать платформой для привлечения людей к физической культуре, для решения проблем образования, патриотизма, вопросов развития многих видов спорта. Это и платформа для развития спортивной индустрии, оборот которой составляет сегодня 500 миллиардов рублей. Мы не хотим обязаловки, не намерены цифры спускать. 600 000 человек добровольно сдали нормы ГТО в этом году, 3,5 миллиона зарегистрировали сь на портале ГТО. Мы возлагаем на комплекс большие надежды.

- Прокомментируйте , пожалуйста, информацию о возможной реорганизации министерства спорта, которая появилась вчера в ходе заседания госсовета по спорту при президенте РФ.

- Каждый видит то, что хочет. Но президент на совете говорил об усиление роли спорта и физической культуры, о здоровье нации и о сопредельных со спортом вещах - туризме, молодежной политике. Правительство будет более плотно курировать спорт, потому что сегодня есть разброс. Наш спорт находится на определенном отрезке развития. Отрасль работает очень эффективно. Высока эффективность вложений. Известно, какие деньги мы тратим, как и на что. Деятельность минспорта признана эффективной. Все показатели стратегии выполнены.Высока вовлеченность людей – спортом занимается 30 процентов жителей России, из которых 69 процентов молодежь. Все это благодаря поддержке президента и правительства. Раньше мы все время просили деньги, потому что не было стратегического документа. Спорт относился к социальному разделу. Но в 2009 году мы разработал и и утвердили стратегию развития спорта до 2020 года. Он стал проходить отдельной строкой в бюджете. Есть мощный спорт высших достижений. Есть своя система подготовки кадров - 14 высших спортивных учебных заведений, тысячи спортивных школ, свой профсоюз. А как спорт развивается в регионах! Мы видим это онлайн. Россия стала мировой спортивной державой. И это не наша оценка, а оценка серьезных рейтинговых агентств. Посмотрите, сколько соревнований проводится на территории нашей страны. Мы до 2021 года заняты – такой плотный график! Эти соревнования охватывают до 50 миллионов. Чтобы спорт стал доступным, еще предстоит провести колоссальную работа. У меня иногда возникает впечатление, что есть люди, живущие в параллельном мире. Построили объект - они говорят украли. Выиграли престижное соревнование - они говорят благодаря натурализованным спортсменам. Призываю быть объективными и смотреть на вещи реально. Мы и дальше будем развивать спорт.

- Есть грустная новость: после поражения от Коста-Рики сборная России откатилась в шестой десяток в рейтинге ФИФА. Это повод для волнения?

- Особенно тревожиться не надо. Все определит чемпионат мира 2018 года. После него и посмотрим на рейтинг. Главная задача – занять в рейтинге место, которое на жеребьевках чемпионатов мира и Европы позволит попадать, как минимум, во вторую корзину. Не получится, можем оказаться в сложной ситуации. В 2005-м мы были в третьей корзине и оказались в одной группе с Англией и Хорватией. Получили большие проблемы. Да, рейтинг имеет очень важное значение, но сейчас не надо обращать на него внимание. Плохо то, что играем не всегда с теми, с кем хочется. Все сборные заняты в отборочных матчах. Нам, чтобы договориться, надо всем идти на встречу. Но мы справимся. Дайте спокойно поработать главному тренеру. В новой команде 7 человек вместе никогда не играли. В обороне - молодые Петров и Кутепов. А то некоторые пишут, что не увидели изменений. Не было травмированных Дзагоева и Жиркова, еще нескольких человек. Черчесову надо посмотреть всех, определиться с костяком и дальше решить, кого ставить. В будущем году надо выкатываться на постоянный состав. Задача сложная, потому что выбор из 60 футболистов из премьер-лиги и одного из первого дивизиона.

- Во вторник стало известно, что президент ОКР Александр Жуков уходит в отставку. Но сегодня выяснилось, что отставка состоится через год? Как прокомментируете ?

- Совет не этому был посвящен. Он рассмотрел вопросы развития, управления, поднятия ответственности федераций, взаимодействия с иностранными структурами. ОКР должен сосредоточить в своих руках все спортивную политику. Вспомните пример с академической греблей. Перед Олимпийскими играми федерация не смогла отстоять молоденьких девушек, которых не допускали до Игр только потому, что они не имели допинговых историй. Внедряются новые правила, а наши федерации молчат. Эта работа должна вестись на постоянной основе. Жуков стал первым замом председателя госдумы. Совмещать посты в думе и ОКР сложно. Знаю это не понаслышке. Вот сегодня я здесь, с вами, а завтра должен быть на исполкоме ФИФА. Пропускать нельзя ни конгрессы, ни комитеты, ни жеребьевки, ни вручения золотых мячей... 180 дней в году провожу в поездках. На госсовете никто не говорил о сроках. Не надо выдавать желаемое за действительное. Жуков уважаемый человек в МОК, отвечает за подготовку к следующим ОИ. Сегодня он ушел, завтра мы потеряли место в МОК. Так не будет. Надо смотреть, чтобы наши позиции не ослабли. Имя преемника тоже не обсуждалось. Так что ситуация стабильная, спокойная, спорт управляем.