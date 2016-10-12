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«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?

Сергей Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?
Источник: ФК «Кубань»

«Советский спорт» рассказывает о ситуации в краснодарской «Кубани», где разворачивается сюжет в жанре «триллер». Ждите в большом прокате. Пока – трейлер.

«…Или мы снова команда, или ломаемся; отдаем момент за моментом, тогда конец: мы в аду, джентльмены», - в речи Аль Пачино из картины «Каждое воскресенье» вся «Кубань».

В клубе снова полыхает. Не успел угаснуть скандал с избиением Армаша, как заколосились новые слухи.

По сообщениям прессы, совместный иск к команде готовят бывшие игроки. Кубанцы задолжали им премиальные за срок от трех до пяти месяцев. Речь идет о бразильцах Шандао, Сантане и Аподи, ганце Рабиу, болгарине Манолеве, сенегальце Бальде и др. Суммы задолженности, говорят, хватит для банкротства команды.

Экономия вынудила «Кубань» почти на неделю закрыть столовую на клубной базе, уверяют злые языки. Игроки питались в ближайшем торговом центре, что в трех километрах. Сейчас столовая вновь работает, но надолго ли?

В «Кубани» денег нет. Часть работников клуба несколько недель тому назад не выходила на работу, не желая трудиться бесплатно. В команде не исключают арест счетов и имущества. Продажа клубных авто, по слухам, из той же серии: чтобы не арестовали. Сбывали машины якобы за бесценок – чуть ли не по сто тысяч рублей за «ауди». Кто купил авто, понять невозможно: на сервисах продаж машины найти не удалось. Говорят, и не удастся. Как вариант, называется такая схема: клуб продал лизинговые авто той же компании, у которой их брал.

На встрече с болельщиками Петреску бросил фразу: «Тяжело тренировать игроков, которые четыре месяца не получают зарплату». Было это в пятницу вне «официальной» части для прессы, слова румына озвучил сайт болельщиков клуба greenmile.ru

Спустя трое суток, в понедельник вечером, на карточки футболистов упали деньги за весь период до августа. Означает ли это финансовое выздоровление клуба, узнать затруднительно: генеральный директор Геннадий Крапивка и вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий «Кубань», отказываются от интервью с такой силой, словно им предлагают выпить яду.

В целом же ситуация выглядит так, словно старейший кубанский клуб планомерно готовят к банкротству.

Из игроков в «Кубань» Петреску позвал двух: Бендзя и Мозеса; остальных приглашало руководство без согласования с тренером. Хотя перед сезоном здесь утверждали обратное. По факту, румын работал с сырым материалом, о качестве которого не имел представления (предыдущий год он провел в Китае).

Не факт, что устраивает нынешний состав и Евгения Калешина, назначенного и.о. главного тренера. Следующую игру кубанцы проведут в субботу — примут дома «Балтику». По слухам, команды сыграют на новом газоне. Причем подарок «Кубани» перед отъездом на свою арену сделал Сергей Галицкий, оплативший частичную замену поля на древнем стадионе. Сделано это было после жалоб игроков «Краснодара», добившим газон в матче с «Ростовом».

Первую часть работ выполнили до игры с «Ниццей», продолжили после встречи с «Рубином». Матч «Кубань» - «Балтика» станет первым для обновленного поля.

Интересно, как краснодарцы доберутся до стадиона. Автобус клуба, по неофициальной информации, находится в ремонте. И он тоже может быть арестован как имущество клуба, поскольку другой материальной собственности во владении «Кубани» нет.

Может, «Кубань» удивит всех и пересядет на трамвай? Такого в нашем футболе еще не было.

Похоже, «Кубань» продолжает отдавать момент за моментом, все чаще заставляя вспоминать цитату Аль Пачино полностью.

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