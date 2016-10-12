Максим Шмырев: Этот вид – не для каждого чемпиона

Максим Шмырев (Фото: propingpong.ru)

Трехкратный чемпион мира по пинг-понгу, в прошлом многолетний лидер сборной России и многократный чемпион страны по настольному теннису уверен: огрехи в технике не позволят большинству нынешних теннисистов добиться успеха в новом виде спорта, а приход в него китайцев, обусловлен большими проблемами в «Мекке» настольного тенниса.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РАКЕТКИ

- Вы решили в 44 года вернуться в «большой спорт», выступив на этапе «Мирового тура» по настольному теннису в Минске?

- Решил попробовать свои силы после пяти лет отсутствия в профессиональном настольном теннисе. Потренировавшись после такой большой паузы и сыграв несколько матчей с теннисистами, которые тренировались регулярно, я вдруг обнаружил – ничего особо в моей и их игре не изменилось. Словно я где-то в морозильной камере просидел все пять лет! Оказалось, что скорость, помогавшая мне выигрывать и приводившая в смятение соперников, осталась при мне и работает на результат и сейчас. Я всегда играл, как говорится, на столе, то есть по восходящему мячу, в том числе и топ-спинами. Плюс никуда не ушла скорость принятия решения, а разводить по разным углам я всегда умел.

- Но вы регулярно выступаете в турнирах по пинг-понгу.

- Да, пять лет не играл в настольный теннис и раз в году играл в пинг-понг, готовясь в течение 2-3 недель к соревнованиям. Но, беря ракетку для пинг-понга после настольного тенниса, нужно существенно перестроиться. Играя ракеткой с наждачной бумагой вместо резиновой накладки, приходится каждый мяч как бы вычищать технически и «продавливать», чтобы он попал на другую половину стола. Это очень не просто. Сейчас начинаю подготовку к национальному отборочному турниру по пинг-понгу.

ГАНДИКАП В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЗАЛЕ

- Планируете поехать в конце января в Лондон на чемпионат мира?

- Да, но для этого нужно будет успешно выступить на итоговом отборочном турнире, который по традиции пройдет в Москве на Крылатских холмах 19-20 ноября.



Кроме национального отбора мы проведем серию соревнований по пинг-понгу. У нас появились друзья, которые активно помогают в их организации, и теперь мы проводим турниры в фантастических условиях. В новом зале, помимо многослойного отличного покрытия на полу, потрясающая система кондиционирования, что очень важно для настольного тенниса, а еще есть система БКМ (устройство для игры большим количеством мячей) и многое другое. Стационарно пока стоят два стола, но можно поставить хоть 20.



- И какие соревнования пройдут в новом зале?

- Хотим провести серию из четырех турниров, первый из которых начнется уже 15 октября. Активные участники и призеры этих соревнований получат преференции на итоговом ноябрьском турнире в Крылатском.



Особенность грядущего турнира в том, что он пройдет с гандикапом. Причем, реальным. Чтобы такие профессионалы и чемпионы как Дмитрий Попов или Владислав Куценко по-настоящему поборолись с новичками за победу. Мы хотим действительно уравнять шансы профессионалов и делающих первые шаги в этом виде спорта. А призы будут отличные: за 1-е место – компьютер, 2-е – планшет и за 3-е – смартфон. Лично я будут играть с форой 13 (партия продолжается до 15 очков). Кстати, мы ввели рейтинг для игроков в пинг-понг и теперь обсчитываем все соревнования.

- 13 очков форы это много! Два шальных удара и все. Не боитесь сразу вылететь?

- А вы попробуйте эти удары провести! Атака в пинг-понге – это большой риск. Причем, гораздо больший, чем в настольном теннисе. Нужны хорошее чувство мяча и классическая техническая школа! Старая школа, которой сейчас уже практически нет. Но и ее наличие – не гарантия успеха. Вы станете рисковать, и бить, а я буду все возвращать обратно на стол. И вот увидите: добыть эти два очка будет очень сложно. Я выигрывал партии до 11 очков с форой 9 у члена сборной России, который считается одним из самых техничных теннисистов в стране. Так что играть в пинг-понг не просто. Ну, разве что подачи в край стола помогут. (Улыбается).

РЕВОЛЮЦИЯ ИЗ КИТАЯ

- Главное отличие пинг-понга от настольного тенниса?

- Пинг-понг более демократичный вид спорта. Здесь не нужен сложный инвентарь. Более того, инвентарь строго регламентирован: все играют одинаковыми ракетками и нельзя ничего придумать. А после каждой партии теннисисты меняются не только сторонами, но и ракетками.



В настольном теннисе сейчас главное – вращения, а в пинг-понге их практически нет, поэтому отсутствуют и сложные, путающие соперника и зрителей подачи. В пинг-понге на первое место выходят сила удара и направление. Он понятнее как зрителям, так и самим игрокам.



- На прошлом чемпионате мира по пинг-понгу в финале вы проиграли англичанину Эндрю Баггалей. Он специально против вас играл в защитном стиле, или такое амплуа более выгодно в пинг-понге?

- Начнем с того, что Баггалей – действующий игрок в настольный теннис и № 4 в сборной Англии. Что же касается стиля, то против меня все играют в несколько защитной манере, так как я играю достаточно быстро и на столе, не отходя в среднюю или дальнюю зону. Бью с двух сторон и манера игры достаточно агрессивная, что заставляет соперников искать счастья ближе к бортикам.



Чистых защитников в пинг-понге пока нет, все теннисисты стараются при каждом удобном случае атаковать. Но возможно, их появление – вопрос времени. Тогда, вероятно, в пинг-понге появится и правило «13 ударов», которого пока нет. Думаю, по мере становления пинг-понга как профессионального спорта будет много нововведений.



- Китайцы проявляют интерес к новому виду спорта?

- Да и большой. Самое удивительное, что главным посылом развития пинг-понга в Китае является популяризация в Поднебесной настольного тенниса, интерес к которому катастрофически падает. Сейчас в Китае видом спорта номер один стал футбол, и государство стало меньше уделять внимания настольному теннису. Хотя пока это ничего не меняет для теннисистов остального мира.



Если в прошлом году в Китае прошли первые соревнования по пинг-понгу, то в этом они уже намерены провести серию турниров с призовым фондом, солидным даже по меркам мирового настольного тенниса. К примеру, призовой фонд Гран-при составит 150 000 долларов. Сейчас веду переговоры с китайцами, которые приглашают меня на серию своих турниров. Поеду в Китай.

