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Тони Фергюсон: Хабиб, сваливай из легкого веса UFC. Тебе тут не место

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовИсточник: Associated Press

Известный американский боец смешанного стиля легкой весовой категории Тони Фергюсон в интервью журналисту Дэйву Рисполи рассказал о поединке против бразильца Рафаэля дос Аньоса, а также отметил, что россиянину Хабибу Нурмагомедову нет места в UFC.

О подготовке к бою против Рафаэля дос Аньоса

- Бой против Рафаэля состоится в Мехико. Этот город расположен выше семи тысяч футов. На данный момент я живу на горе Биг Беар. Моя команда выбрала это место не просто так. Есть несколько причин. Тут есть большой дом, в котором может разместиться вся моя команда, спарринг-партнеры и персонал. Есть хорошая «клетка», маты и спортивный инвентарь. Мне пришлось сюда привезти лишь мешки и груши. На этой горе почти никого нет, можно сказать – заброшенное место. Тренируюсь вдалеке ото всех и не публикую ничего в социальных сетях.

На бой против дос Аньоса уже есть определенные планы. Когда он попробует провести проход в ноги, я нанесу ему удар в голову. Затем проведу болевой или удушающий прием. Я практикую приемы джиу-джитсу каждый день. Думаю, что я выйду победителем из «клетки».

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Факт

Бой между Тони Фергюсоном и Рафаэелем дос Аньосом состоится на турнире UFC Fight Night 98 в Мехико (Мексика), который состоится 5 ноября. За свою карьеру Фергюсон провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу и три раза проиграл. Рафаэль дос Аньос провел 33 поединка, в которых одержал 25 побед и потерпел восемь поражений. 8 июля 2016 года бразилец потерял титул чемпиона UFC в легком весе, проиграв Эдди Альваресу техническим нокаутом в первом раунде. В апреле 2014 года дос Аньос единогласным решением судей уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В мировом рейтинге легковесов Фергюсон занимает пятое место, дос Аньос – второе.

О Хабибе Нурмагомедове

- Хабиб сказал, что покинет UFC, если ему не дадут сразиться за титульный поединок в легком весе. Еще он сказал, что покажет всю свою силу, которая за ним стоит в России и не даст промоушену провести турнир в его стране. Пусть говорит, что хочет. Пусть сваливает. Хабиб, тут тебе не место, парень. Невозможно провести один поединок и сразу же получить титульный бой. Считаю, что 12 ноября на UFC 205 Майкл Джонсон уничтожит Нурмагомедова. Я знаю, что говорю. Во втором раунде боя с Майклом я сломал руку. Но продолжил с ним сражаться. Хабиб в такой же ситуации сдастся.

Факт

В одном из последних интервью Нурмагомедов заявил, что покинет UFC, если ему не дадут шанс сразиться за титул чемпиона: «UFC опирается на Макгрегора и считает, что за ним есть сила. В Ирландии проживает всего шесть миллионов человек, а в России - 150 миллионов. Если организация не даст мне шанс сразиться с чемпионом, то я покажу, какая сила стоит за мной. Если мне не дадут шанс, что UFC никогда не сможет провести турнир в России». Также Хабиб высоко оценил уровень Фергюсона, сказав, что «Тони тоже заслужил быть чемпионом». Свой следующий бой Хабиб проведет на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Его соперником будет Майкл Джонсон. Нурмагомедов за свою карьеру провел 23 поединка и во всех одержал победы. Джонсон проиграл в десяти поединках при 17 победах.

В мировом рейтинге легковесов россиянин находится на десятом месте, американец – на шестом.

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