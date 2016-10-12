«Советский спорт» рассказал о новых медиа

«Советский спорт» провел стратегическую сессию на тему «Спорт и новые медиа» в рамках Форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Доброграде (Владимирская область).

В ходе сессии, модератором которой выступил заместитель генерального директора «Советского спорта» Игорь Столяров, ее участники обсудили вопросы влияние новых СМИ на традиционные, эволюции спортивного маркетинга, новых технологий создания спортивного контента, налаживание контакта с аудиторией и другие.

Генеральный менеджер Virtus pro Роман Дворянкин рассказал об особенностях проведения соревнований по киберспорту, их трансляции через стрим-каналы и использовании социальных сетей в продвижении клубов и звезд киберспорта.

Брюс Данлоп, креативный директор английской компании Dunlop Goudrich, поделился опытом реализации прав на киберматчи на разных ТВ каналах в Австралии, Англии и США, а также монетизации контента, который генерируют мировые знаменитости в социальных сетях.

Андрей Митьков, основатель информационного агентства «Весь спорт», рассказал о том, почему традиционные СМИ, кроме «Советского спорта», не стали его партнерами в борьбе за допуск пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры в Рио.

«Мы выбрали соцмедиа в качестве канала для коммуникаций, – сказал Митьков. – Там не перевирали информацию о Ефимовой. За время Игр количество подписчиков ее страницы в facebook увеличилось в 15-20 раз». Новые медиа – самый надежный канал коммуникаций.

Вероника Ирха, компания Dow chemical и Российская федерация фридайвинга, объяснила, почему даже такая консервативная компания как Dow chemical, спонсор MOK, считает соцсети самым быстрый каналом получения информации.

Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции 29-й Зимней универсиады в Красноярске, рассказал о продвижении бренда Универсиады в соцсетях, создании локаций в Красноярске и других городах и создании контента силами студентов.

Алексей Морозов, руководитель направления Digital ИД «Советский спорт» поделился опытом работы с соцсетями на примере продвижения проекта «Россия любит футбол».