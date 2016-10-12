«О чем ни спросишь — ничего нету!» Василий Уткин о предложении Владимира Путина

Обозреватель «Советского спорта» - о предложении Владимира Путина на Владимирском спортивном форуме.

СОМНИТЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Президент страны предложил правительству серьезно проанализировать то, как госкорпорации тратят деньги на развитие спорта. Посыл одновременно своевременный и загадочный, потому что, с одной стороны, мне как налогоплательщику хотелось бы надеяться, что деятельность госкорпораций мониторится в подробном и постоянном режиме, - отсюда некоторая загадочность. Своевременность же прямо из нее проистекает: совершенно ясно, что средства, направляемые на развитие спорта, могут расходоваться эффективнее.

Это сто процентов, для такого вывода можно даже не придумывать никаких контролирующих мер; но вот как их мудрее применить дальше - да, вопрос.

Вообще у нас запредельное количество людей спорта находятся во власти. Не чужие проблематике ведь люди, что под этим ни понимай, а используются в основном двояко - или выступая на политические темы, включая внешнюю, например, политику, или в качестве лоббистов всяческих околокоммерческих проектов. А тут такая возможность применить опыт и знания по прямой специальности!

Есть, о чем задуматься. То, что профессиональный спорт должен если не полностью себя обеспечивать, то, во всяком случае, использовать для этого все возможности, мысль не новая. Она была разумна вчера, будет разумна и завтра. Но вот интересно - каким образом?

Здесь от президентских инвектив ненадолго отойдем в сторону.

Направление первое: частное финансирование спорта. Назовем его все-таки именно финансированием! Так оно и есть всегда и везде; даже когда спорт приносит инвестору доход, даже если большой - простите, вложение денег в энергоносители, в производство вооружений, нефтепереработку или Силиконовую долину принесет больше. Только ради бизнеса в спорт не вкладывают, в этом обязателен элемент fun - простите, наше слово «удовольствие» не является точным переводом.

Очевидно, что достаточного количества частных денег в стране просто нет. Не говоря уже о том самом удовольствии. Вот только что один из самых убежденных частных спортивных филантропов Сергей Галицкий, светясь от радости, открывал стадион ФК «Краснодар». И из-под его слов об арене, строительстве, красоте постоянно просвечивает: а теперь от него ждут, что он построит для людей все остальное. Ну, что это, как не сплошное удовольствие, согласитесь?

Прекрасный довесок к репутации «буржуя», которая автоматически привешена к любому предпринимателю в нашей стране. В общем, тут не fun. Тут спорт для филантропа - что стихи для поэта: пишешь не потому, что счастлив, а просто не можешь не писать, да и все.

НЕХВАТКА ВНУКОВ

Другая точка частного финансирования спорта - реклама. Люди производят товары, людям нужно, чтобы об их услугах больше узнали потребители. Верное направление? Не то слово! Но и тут следуют одни вопросы.

Первое: много ли вы знаете российских производителей товаров и услуг а) вообще и б) нуждающихся в спорте как носителе? Ведь спорт - это преимущественно мужская аудитория, все, что рекламируется на ТВ, от средств гигиены до домашней техники потребляют в основном женщины. Ну или принимают решение.

Сколько в России спортсменов, достаточно узнаваемых, чтобы быть привлекательными в качестве рекламных персонажей? Шарапова. Овечкин. Еще кто-нибудь. Если говорить о футболистах, например, то сейчас сходящий Аршавин узнается лучше, чем любой действующий игрок. Из боксеров вне конкуренции Валуев, которого с Аршавиным роднит близость к пенсии.

Рекламные контракты спортсменов в нашей стране - это доходы от использования спортивной экипировки да разнообразные «прицепы» от спонсоров клубов и федераций. Так армейцы рекламируют машины, динамовцы - услуги банка, биатлонисты еще что-то. И это все. Один из немногих снявшихся в рекламе вне этих историй спортсмен - Василий Фролов, чье главное достижение аристократического свойства: он внук Льва Яшина. Увы, количество внуков строго лимитировано.

К оценке потенциала рекламы нужно присовокупить рейтинги спортивного телевидения; рейтинг - прямой инструмент продажи рекламы и ее стоимости.

Дополнительно вспомним об ограничениях на рекламу пива. И еще о том, что в стране не запрещен букмекерский бизнес. При этом для его рекламы не то что нет приемлемых условий - линию ставок посмотреть в Рунете невозможно, сайты постоянно блокируются и невозможно понять, почему.

Как писал классик, что ж это у вас о чем не спросишь - ничего нету?

СПОРТ - ИНДИКАТОР

Предложение для региональных госкорпораций инвестировать в физкультуру, в здоровье нации, здравое по посылу, тоже на самом деле о двух, так сказать, концах. Мы же знаем, что вообще-то спортзалы во всем мире - нормальный, умеренно доходный бизнес. Самые обыкновенные люди, рабочие, клерки, домохозяйки спокойно платят за право побегать на тренажере и потягать штангу под присмотром инструктора. Возникает вопрос: почему же у нас это нуждается в дотировании?



Ответ мы с вами знаем, конечно. Денег мало: вот почему предел инвестиций в спорт для нормального работяги - пара кроссовок или гантели. Но разве это предмет попечения госкорпораций? Наверное, это более глобальная проблема.

А может, просто ну его, этот спорт? Да вместе с физической культурой?

Проблема в том, что наше отставание от других стран в развитии спорта важно не само по себе. Оно просто очень заметно. А обстоит так дело потому, что в спорте существует конкуренция самого прямого действия. Технологии хоть и задействованы в спорте высших достижений, однако инструмент везде один: человеческое тело. И тут ни у кого нет решающего стартового перевеса.

Вот поэтому спортивный прогресс крайне важен. Сам по себе спорт не цель развития страны и не движущая сила; но он индикатор. Один из самых универсальных. Вот почему прав национальный лидер: пора очень серьезно задуматься, отчего же мы тут отстаем. Это выведет на десятки других проблем, требующих решения. Если толчком к этому послужит форум во Владимире, он станет действительно историческим событием в жизни России.