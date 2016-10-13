«Молитесь на Месси». Вытащит ли Лео Аргентину на ближайший чемпионат мира?

В отборочном цикле к ЧМ-2018 Аргентина проиграла Парагваю (0:1), опустилась на пятое место в группе и рискует не поехать на турнир в Россию.

Одна из лучших южноамериканских команд последних лет стремительно скатилась до уровня середняка, обладая чуть ли не самым звездным составом. В последних трех матчах отборочного цикла аргентинцы сыграли вничью с Венесуэлой и Перу (2:2), а теперь добавили поражение от Парагвая (0:1).

ЧУДОТВОРЕЦ МЕССИ

Все три встречи объединяет одно: в них не принял участие Лионель Месси. Аргентинская газета Ole напрямую заявляет: игры нет, идей нет, поэтому молитесь на Лео. Без Месси на ЧМ-2018 не попасть.

Хотя несколько лет назад страна считала: Лионель только портит игру сборной и не способен спасти команду в важнейших матчах. Но после трех финалов (ЧМ-2014 и двух Кубков Америки), отношение к Месси резко изменилось. Нападающий, может, и не сплотил команду, но исход матчей решал. И его уход из сборной был воспринят всей нацией, как трагедия.

Хорошо, что Месси одумался и вернулся. Он забивал в двух матчах подряд, Аргентина не знала поражений. Сейчас Лионель травмирован, последние три встречи сборной пришлось провести без своего лидера. Опасения по поводу «мессианозависимости» были - и подтвердились.

«Не видим просвета, - заявил после поражения от Парагвая Хавьер Маскерано. - Мы на ничью-то не наиграли. Действовали неорганизованно, атаковали как попало. Иногда такой стиль приносит плоды, но всегда так играть нельзя. Уже во втором матче не можем понять, как нам вообще действовать на поле».

РАЗРУШИТЕЛЬ БАУСА

Помимо отсутствия Месси, интересен еще один момент. Два южноамериканских монстра, Бразилия и Аргентина, одновременно пригласили новых главных тренеров. Бразильцы — Тите, аргентинцы — Эдгардо Баусу. Оба специалиста до этого работали в чемпионате Бразилии. Обоих назначили с надеждой, что они способны достичь с командами большего, чем их предшественники. Тите сумел выстроить команду после руин, оставленных Дунгой, а Бауса завел аргентинцев в кризис.

Специалист, известный тем, что дважды становился победителем Кубка Либертадорес, любит прагматичный футбол. И пока что прагматично устанавливает антирекорды. Аргентина впервые в истории отборочных циклов дважды подряд проиграла на своем поле.

Баусу уже воспринимают критически. Во-первых, за то, что идей в игре сборной не видно, во-вторых, за нежелание тренера отвечать, почему же этих идей нет.

Даже после позора с парагвайцами Бауса говорил слова, противоположные тем, что сказал Маскерано. «Уж на ничью мы наиграли, - заявил тренер. - Создали пять голевых моментов».

Отсутствие той самой мысли на поле с каждым новым матчем заставляет футболистов нервничать все сильнее. Кажется, что у Баусы вообще нет идеи, как этой команде играть. Тем более без Месси. Пока тренер просто пытается найти оптимальный стартовый состав, меняя после каждого матча по 5-6 игроков.

Следующая игра у команды Баусы против Бразилии. Аргентинская пресса уже задается вопросом, можно ли что-то поменять за месяц до игры с лидерами группы. И уверенно отвечает: нет. Спасти положение может только Месси или, например, провал ближайших конкурентов вроде Эквадора и Колумбии. Хотя снизу шанса выбраться на пятую сточку поджидают Чили и Парагвай. В любом случае матч с бразильцами для Аргентины будет решающим. Поражение оставит аргентинцам минимальные шансы на поездку в Россию.