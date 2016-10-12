«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?

Очередной клуб ФНЛ готовится к бойкоту. Защитник «Сокола» Антон Ходырев подтвердил «Советскому спорту» - игроки намерены бойкотировать выездной матч 18-го тура ФНЛ против «Динамо».

«НА БИЛЕТЫ ДЕНЕГ НЕТ, ЕДЕМ 900 КМ НА КЛУБНОМ АВТОБУСЕ»

- Пресс-служба «Сокола» сообщила, что из-за долгов по зарплате игроки настроены на бойкот выездной игры с «Динамо». Все так серьезно?

- Да. Решили действовать, потому что долги тянутся еще с прошлого сезона. Например, премиальные не выплачивали с ноября 2015 года. Но надеемся, что нас услышат. Главный тренер Вадим Хафизов и капитан команды Володя Романенко недавно встретились с людьми из правительства области. Те сказали, что ситуация налаживается. И есть положительные сдвиги.

- С чем связаны проблемы с финансами? Клуб ведь получил лицензию на сезон.

- Причин не знаем. Просто не платят зарплату и не гасят долги.

- В быту есть сложности? Может, на базу не пускают?

- У нас нет базы. Питаемся за свой счет. С поездками на игры тоже сложно. На последнем выезде – в Тюмени - чуть на улице ночевать не остались. Хорошо, что хозяева перенесли игру на более раннее время, и мы успели на самолет до Москвы. Денег на оплату гостиницы хотя бы до утра у нас не было. С Москвы до Саратова ехали уже на автобусе – около 12 часов. На игру в Нижнекамск, например, добирались сначала на поезде до Самары, а только потом - на автобусе до самого Нижнекамска. Обратно ехали 900 км на клубном автобусе.

- Тем не менее, в восьми последних матчах у вас семь ничьих и одна победа.

- Стараемся играть, биться. У нас боевая команда. Надеюсь, нас не оставят и помогут.

«ДО СТАДИОНА ИДЕМ ПЕШКОМ – ЭКОНОМИМ»

- Почему заявка на игры неполная?

- Главный тренер уже рассказывал, что мы это специально делаем. Не хватает средств, чтобы заполнить заявку. Экономим.

- На лишний билет не хватает?

- Иногда так. Иногда просто людей не хватает.

- В прошлом сезоне вы выступали за «Спартак-2». Переход из стабильной команды в клуб с серьезными финансовыми проблемами – это шок?

- С подобной ситуацией сталкивался, когда был в аренде в «Сибири». Там тоже не платили зарплату по три месяца. Так что не впервой, что, конечно, не радует. А что делать? Ждем, тренируемся, стараемся показывать результат. Ближайший тур с «Енисеем» дома сыграем, а дальше, если ничего не изменится, придется действовать.

- Вы же относительно молодой футболист. Для вас и многих ребят из «Сокола» такие задержки, наверное, серьезный удар.

- Естественно. Нужно платить за квартиру. Многие ребята 30-40 минут до стадиона идут пешком, потому что экономят. Скоро средств станет не хватать на то, чтобы просто существовать. У многих родились дети в этому году. И самое интересное, что бюджет у «Сокола» один из самых скромных, если не самый маленький в ФНЛ. И зарплаты не такие большие.

- Чего больше, тревоги или веры в положительный исход?

- Хочется позитивно смотреть на вещи. Поэтому надеюсь, а как будет – посмотрим. Если все плохо, печально. Саратов - город спортивный. Есть баскетбольные и хоккейные команды. И на футбол ходят - тысячи три-четыре стабильно. Люди за нас переживают. «Сокол» здесь любят.



