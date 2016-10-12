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Ниже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ниже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Источник: Sovsport.ru

На следующей неделе ФИФА опубликует свой октябрьский рейтинг. Сборная России в нем будет плестись в шестом десятке. Так низко мы еще не падали.

Спасение в «Стратегиях»

Хорошо помню, как в октябре 2009 года писал заметку – как России подняться на седьмое место. Тогда только начинал разбираться в сложных подсчетах этого важного рейтинга, потому и засело в памяти. Помню и то, как в ноябре 2012 года объяснял, за счет чего Россия вернулась в топ-10. Тогда наша команда под руководством Фабио Капелло выиграла четыре стартовых матча в рамках квалификации ЧМ-2014. Такое не забывается.

Нет, это не вечер воспоминаний. Просто рейтинг ФИФА вновь всплыл на повестке дня. Только теперь мы ни с кем особо не боремся, на престижное место в топ-10 не претендуем – мы летим в глубокую пропасть, на дне которой нас, вполне возможно, будет ждать сам министр и президент РФС Виталий Мутко со «Стратегией развития футбола до 2030 года» в руках. И тогда, прихватив ценный документ, оттолкнемся от дна – и полетим вверх.

Опыт у нас есть. Уже проходили. Вы удивитесь, но зимой 2006 года РФС, который возглавлял Мутко, принял «Стратегию развития футбола на 2006-2016 годы». Тот документ, как и нынешний, предусматривал попадание сборной России в топ-10 рейтинга ФИФА. На момент его принятия наша страна была только 34-й. Но уже через два года поставленная задача была выполнена. Вот так-то. В «Стратегиях» наше спасение.

Проблема товарищеских матчей

Но это будет, если вообще будет, гораздо позже. А пока, в режиме онлайн, сборная России занимает унизительное 52-е место в рейтинге ФИФА. Это самая низкая точка в нашей истории. Предыдущий антирекорд, установленный в 1998 году – 40 место, побит сразу на 12 пунктов. Россия ниже обоих Конго, Албании и Ирана, Узбекистана и Румынии, Австралии и Туниса. И соперничает с такими сборными, как Мали, Панама и ОАЭ.

Что же случилось? Чем вызвано это небывалое бедствие? Ниже приведена справка, поясняющая, как считается этот будоражащий сознание рейтинг. Хотя ответ на поверхности. Сборная России рухнула в шестой десяток, потому что в последнее время выступает катастрофически плохо. В этом году были одержаны только две победы в десяти матчах. А последняя победа в официальном матче датирована октябрем 2015-го.

Больше того, в ближайшее время выбраться наверх нам не суждено. И вовсе не потому, что команда Станислава Черчесова обречена на неудачи. Просто формула подсчета рейтинга ФИФА такова, что товарищеские матчи лучше вообще не играть. Так, за ничью в спарринге с Аргентиной, занимающей первое место в рейтинге, полагается всего 200 очков. А за победу над Андоррой (203-е место) в официальном матче – 375. Класс!

Можно утешить себя тем, что рейтинг ФИФА, применяющийся на жеребьевках, нам не указ. Россия как страна-хозяйка чемпионата мира будет в первой корзине. А вот дальше… Дальше будет жеребьевка квалификации ЧМ-2022. И вот там-то Россия рискует попасть в очень мощную группу. Если к тому времени, конечно, не вернется на прежние позиции. Помнится, нам обещали победу на домашнем ЧМ. Вот и славно! Тогда точно отыграемся.

Справка. Как считается рейтинг ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются несколько показателей: а) результат матча, б) статус матча, в) сила соперника, г) региональный коэффициент, д) коэффициент давности. Очки, набранные во всех матчах, суммируются, из итоговой суммы вычисляется среднее значение. Это и есть текущий рейтинг страны.

Результат матча. За победу в основное или дополнительное время дают 3 очка; за победу в серии послематчевых пенальти – 2; за ничью или поражение в серии пенальти – 1; за поражение в основное или дополнительное время – 0.

Статус матча. У товарищеского матча коэффициент 1.0; у квалификационного матча континентального первенства или чемпионата мира – 2.5; у матча финальной стадии континентального первенства – 3.0; у матча финальной стадии чемпионата мира – 4.0.

Сила соперника. За матч с командой, занимающей в рейтинге ФИФА 1‑е место, дается 200 очков; 2-149‑е места – 200 очков минус место соперника в рейтинге; 150‑е место и ниже – 50 очков.

Региональный коэффициент. У матча против сборной, входящей в УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), коэффициент 1.0; в КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – 0.88; в КАФ (Африка) и АФК (Азия) – 0.86; в ОФК (Океания) – 0.85.

Коэффициент давности. У матча, состоявшегося менее 12 месяцев назад, коэффициент 1.0; 12–24 месяца назад – 0.5; 24–36 месяцев назад – 0.3; 36–48 месяцев назад – 0.2.

Рейтинг ФИФА за октябрь (прогноз)

1. Аргентина – 1762

2. Германия – 1465

3. Колумбия – 1425

4. Бразилия – 1410

5. Бельгия – 1382

6. Чили – 1358

7. Португалия – 1231

8. Франция – 1220

9. Испания – 1168

10. Англия – 1137

52. Россия – 608

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