Если бы Квартальнов так наехал на Ничушкина в НХЛ, шумела бы вся Америка
В твиттере написали, что Валерий Ничушкин доигрался до других «Старз» - «Звезды», фарм-клуба ЦСКА. И я даже вздрогнул.Проверил информацию – нет, Ничушкина не отправили в Чехов. Но наехали на него накануне очень круто.
Вы слышали, что сказал главный тренер Дмитрий Квартальнов после того, как его ЦСКА проиграл третий матч подряд – теперь «Йокериту» (3:6)?
«Слабо играет Валера. Так и напишите: Валера играет не слабо, а очень слабо. Это такой вопрос конкретный. Ждем не много, а намного больше. Вот прям очень много. Другого ждем, совершенно другого. И у нас нет времени, чтобы ждать. Валера для нас – дорогой игрок во всех смыслах этого слова».
У Квартальнова очень интересная речь, и слова часто путаются. Особенно после матчей. Тем более он сказал за минуту до этого: «Не буду переходить на персоналии, но я жду, что прибавят наши лучшие игроки».
Ничего себе, не буду переходить!
Если честно, я упустил Ничушкина, не следил за ним из-за Кубка мира. Ну да, парень приехал из «Далласа», где не договорился о контракте. Решил поиграть в России, чтобы прибавить, заматереть – и может быть, вернуться в НХЛ.
Смотрю статистику Валерия: 9 матчей, 5 (2+3) очков, полезность «+5». Блокирует броски, даже вбрасывания выигрывает, хотя крайний форвард.
Вообще не подумал бы, что у человека есть проблемы.
Но вы помните, что Ничушкин пропустил много времени из-за серьезной операции на бедре. И этим летом самостоятельно готовился к сезону НХЛ. Не проходил тяжелую предсезонку с армейцами.
Говорят, Валере сейчас не хватает физики. Тем более в команде Квартальнова нужно пахать, пахать и пахать. В такую же яму попадал Илья Брызгалов, когда приезжал в ЦСКА без предсезонки. Ну или Евгений Набоков в СКА. Это типичная проблема энхаэловца.
Все это понятно. Но вам не кажется, что ситуация выглядит странно со стороны? Руководство ЦСКА подписывает игрока, предлагая ему зарплату в десятки миллионов рублей. Хоккеист приходит в команду. А его через 9 матчей этим начинает попрекать тренер.
Представьте, так через 9 матчей на пресс-конференции главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен скажет об Александре Радулове:
«Слабо играет Алекс. Так и напишите: Алекс играет не слабо, а очень слабо. Это такой вопрос конкретный. Ждем не много, а намного больше. Вот прям очень много. Другого ждем, совершенно другого. И у нас нет времени, чтобы ждать. Алекс для нас – дорогой игрок во всех смыслах этого слова».
Это будет такая бомба в Северной Америке, что все на уши встанут.
Да, в России все жестко, правду говорят в лицо. Или играй на уровне Радулова, потому что за тебя уплочено – или до свиданья. Если ЦСКА выдаст серию из шести поражений, стул уже зашатается под самим Квартальновым.
Так что времени у Ничушкина в самом деле нет. Но будет смешно, если ЦСКА выкупит его контракт, и Валерий вернется обратно в «Даллас». Там как раз начинается сезон.
Матч
ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1 - бол.). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3 - бол.). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6).
Место и дата
11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция