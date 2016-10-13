Владимир Дехтярев: В одном сезоне я посмотрел 600 матчей НХЛ! (видео)

Александр Овечкин и Сидни Кросби Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» узнал у известного ведущего «Спорт FM«Владимира Дехтярева, как покажут НХЛ на всю Россию.

ШЕСТЕРО В ЭФИРЕ

- Итак, Владимир, как вы нам покажете НХЛ?

- Я подписал контракт с «Евроспортом», на котором буду комментировать ночные матчи. Там запускают очень интересный проект, и я рад, что НХЛ возвращается на наши телеэкраны. В неделю будет показано 10 матчей, причем в прямом эфире. Чаще всего за сутки будет по две игры, а еще повторы и ежедневные обзоры.

- Сколько комментаторов?

- Шесть – я, Сережа Федотов, Александр Кузмак, Виталий Магранов, Олег Мосалев, Андрей Голованов.

- Голованов с Первого канала?

- Да, как я понял, он совмещает. И будет брать некоторые матчи.

- Я знаю, вас попросили заполнить анкету, назвав пять самых популярных клубов НХЛ, которые должны иметь приоритет в России. Вы что выбрали?

- Точно это был «Детройт Ред Уингз» - по старой памяти, из-за Русской пятерки. Много болельщиков с тех времен. Еще – «Чикаго Блэкхокс», «Сент-Луис Блюз» из-за Тарасенко, и туда теперь Наиль Якупов переехал.

Традиционно – «Питтсбург». Это ведь одна из первых команд, которую у нас показали на общедоступном телевидении, еще в начале 90-х.

- А пятый клуб?

- Все очень просто – «Вашингтон Кэпиталз». В первую очередь Александр Овечкин, но и теперь – Евгений Кузнецов. Мне интересно, как он развивается.

РАБОТА С БиЗами

- Чем эта работа будет отличаться от того, что вы делали как комментатор 7ТВ?

- Там было больше исторических матчей. Приходилось копаться в истории, искать интересные моменты. Первая игра НХЛ по ТВ вообще была показана в 1959 году. Мы этот матч нашли, я его комментировал. Там было много любопытной информации!

А здесь – наоборот, больше нужно гонять шайбу. Болельщики не очень любят, когда человек из телевизора уплывает куда-то в историю. Годятся в паузах разные байки, я их заготовлю… Еще разница: на «7ТВ» были обзоры дня по 13 минут, а тут – 26.

- Сколько всего часов в сутки отдадут НХЛ на «Евроспорте»?

- Считайте сами. Каждый матч – примерно три часа, с гимнами, рекламными паузами, перерывами. Повтор, где паузы вырежут – еще два часа. И ежедневная передача. В сумме получится порядка 11 часов в день. Я считаю, это очень хорошо.

- Такой размах был раньше в России?

- На «Виасате», когда в выходные крутили по три матча за ночь. Это формат «Хоккейного вечера в Канаде». Или «даблхедеры» - две игры подряд. Но это не самый распространенный телеканал.

Раньше – «НТВ плюс», но там не было большого количества матчей. Так что мы получаем царский подарок. Причем необязательно вставать в три ночи – смотри повторы или дайджест. Или не спи по выходным.

Вот я уже привык с октября приезжать домой с эфира «Спорт FM«, ложиться на пару часов. Вставать среди ночи, смотреть хоккей, потом – опять в кровать. Но мы ведь и на Кубке мира в таком режиме жили.

- Сколько матчей смотрите за сезон?

- Самым трудным был 2010 год, когда Вячеслав Аркадьевич Быков и Игорь Владимирович Захаркин попросили собирать для них информацию. Я в том первенстве посмотрел более 600 матчей НХЛ. А их всего – тысяча с чем-то.

Вот это было тяжело. И когда заканчивался Кубок Стэнли, я думал: «Когда все это прекратится?» Сезон из-за олимпийской паузы был долгим, закончился где-то 18 июня. Но через две недели я начал скучать.

НЕТ ВРАЖДЫ

- Вам не кажется, что фанаты НХЛ – это ограниченная секта, которая не спит ночами? Или аудитория может расти?

- Вообще да, это тесный круг. Бывает даже, случается ругань. Но не такая, как у болельщиков КХЛ, не говоря уже о футболе. Нет ожесточенных споров, оскорблений.

А вот фанаты НХЛ уважают друг друга. В какой-то момент между «Детройтом» и «Колорадо» царила вражда, но на болельщиках это не отражалось. Они вместе ходили в ночные казино и клубы. Тусовались, смотрели хоккей, весело общались. В этом смысле – да, секта НХЛ. И любовь к этой лиге там с 80-х, если не раньше. Но никто не сказал, что эта аудитория не может расти.

- Вот есть английская лига по футболу. Ее все смотрят, любят. А в России иногда видят в НХЛ какую-то враждебную организацию. Откуда это пошло?

- На заре становления КХЛ нас пытались приучить к тому, что НХЛ – это не очень хорошо, там не соблюдают контракты и законы. Но потом мы нашли общий язык, и эти проблемы исчезли. В декабре в Москве ожидается большой хоккейный форум, на котором ждут Гари Бэттмана, Рене Фазеля, Владислава Третьяка. И разве плохо, когда болельщик может посмотреть и сравнить, что происходит в другой лиге? Это ведь прекрасно!

ВОПРОС РЕБРОМ

«МАКДЭВИД – ВТОРОЙ ПОСЛЕ КРОСБИ»

- Скажите как фанат «Эдмонтона» - почему все говорят, что в этом сезоне лучшим бомбардиром лиги станет 19-летний Коннор Макдэвид?

- Я бы пока не назвал этого парня «новым Гретцки». Но после Кубка мира заговорили, что Макдэвид уже сейчас – второй в лиге после Сидни Кросби. Многое будет зависеть от того, обойдут ли его травмы стороной. Не назову Коннора «хрустальным». То столкновение в матче против «Филадельфии», когда он сломал ключицу – все сыграло против него. Вроде игровой эпизод, но такой неудачный, что юниор вылетел на полсезона. Но вы видели, как Макдэвид играл на чемпионате мира в России, где забил золотой гол. Видели его на Кубке мира. Это теперь лидер и новый капитан «Эдмонтона», он может побороться за «Арт Росс Трофи».