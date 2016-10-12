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А может быть Карелин? А также другие вопросы, которые оставил владимирский форум

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Карелин
Александр КарелинИсточник: Sovsport.ru

Ни один из предыдущих форумов «Россия спортивная держава» не создавал столько информповодов и не вызывал такого резонанса, как нынешний.

А уж сколько загадок загадал нынешний форум! После интервью Василия Березуцкого я бы внес небольшое изменение в название мероприятия: «Россия – спортивная держава?» Загадка. Послушаешь отчеты министра – спортивней не придумаешь. Посмотришь на вечно пустующую площадку во дворе - и задумаешься…

Уходит Александр Жуков из ОКР? Вроде бы да. Но неизвестно когда. Загадка. А еще неизвестно зачем. Тоже – интрига. Ведь в решении вопроса по допуску сборной России на Игры в Рио его вклад – огромный. Да и вообще, в нынешней ситуации, которая продолжает для российского спорта оставаться непростой, уход человека с таким авторитетом и политическим опытом – большая потеря.

Кто заменит Жукова? Тайна. Очевидных вариантов не так много, можно пересчитать по пальцам одной руки. Может быть Карелин? Фигура весомее не придумаешь. Проблемы с английским? Нет такого противника, которого Сан Саныч не смог бы одолеть.

Что будет с министерством спорта? Реформируют, понизят в статусе, объединят, разделят и будут властвовать? Загадка. Вообще это давняя забава в нашем государстве: объединять спорт с туризмом и молодежной политикой, а потом их разделять. Раз в четыре года примерно это происходит.

Кто станет вице-премьером, курирующим это направление? О повышении статуса Виталия Мутко слухи ходили после триумфа на Играх в Сочи, однако не сложилось. Сложится ли сейчас? Посмотрим. А зачем и кому нужен был вброс про главу популярного спортивного канала? Без комментариев.

Будет ли самбо олимпийским видом? Шансов немного при наличии брата-близнеца дзюдо, но они есть. Однако от признания олимпийским видом до включения в программу Игр, тем более летних, как до Лозанны пешком. Может, стоило сделать ставку на хоккей с мячом?

Вопросы, загадки... Но как говорила Алиса: «Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно».

Ждем.

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