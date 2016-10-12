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Светлана Журова: Человек 20 могли бы возглавить ОКР

Игорь Емельянов
Игорь Емельянов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Журова
Светлана ЖуроваИсточник: Sovsport.ru

Олимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ прокомментировала последние новости о возможных изменениях в руководстве ОКР и реорганизации Минспорта.

- Светлана, во вторник на выездном заседании Совета по спорту при президенте им было объявлено, что главе ОКР Александру Жукову предстоит сосредоточиться на работе в Госдуме. Сам Александр Дмитриевич позже заявил, что да, работа в парламенте для него важна, но и работу в МОК он оставлять бы не хотел. Так уходить или нет Жукову из ОКР ради Думы?
- То, что касается нашего представительства в Международном Олимпийском Комитете – терять место там нельзя ни в коем случае. Надо смотреть регламент – означает ли уход человека с поста главы национального комитета одновременно утрату его мандата в МОК, или нет. Я, как человек, который мог видеть его работу изнутри, могу сказать, что Жуков был эффективен и в парламенте страны, и в ОКР. Но, в связи со сложной обстановкой вокруг нашей олимпийской команды накануне Игр в Рио, Александр Дмитриевич вынужден был полностью погрузиться в решении той проблемы. И, естественно, он отчасти пропустил ту работу, которая велась перед сентябрьскими выборами в Думу. Возможно, некий осадочек от неполной вовлеченности в эти процессы у него остался. А сейчас в Госдуме многое меняется, тут идет очень серьезная работа, нужно постоянное присутствие депутатов.

- То есть, если первого вице-спикера не будет на месте из-за командировок на сессии МОК – на него будут косо смотреть другие депутаты?
- Вообще возможно такое, что парламентарии начнут задавать вопросы: почему это Жукову можно отсутствовать на заседаниях, а нам нельзя? И Александр Дмитриевич, как человек крайне ответственный, понимает: первый заместитель Председателя Госдумы, на котором лежит законотворчество, обязан здесь быть постоянно. А что касается ОКР, он же шесть лет в комитете отработал, и еще в заявочный комитет Сочи входил, и много чего уже сделал, так что…

- Когда прозвучала информация об уходе Жукова из олимпийского комитета, была названа фамилия Елены Исинбаевой - как возможного президента ОКР. Вы с позиции олимпийской чемпионки – за кого?
- Я заняла такую позицию в связи с этой ситуацией: фамилии не называть. У меня в голове есть не менее 20 кандидатур – тех, кто готов и способен возглавить наш олимпийский комитет. Кто-то из них работает в Думе, кто-то в правительстве, кто-то в бизнесе. Да в исполкоме ОКР сколько достойных людей?!

- Но функции президента национального комитета изменятся, его полномочия увеличатся?
- Здесь надо понимать компетенции этой фигуры. Этот человек должен быть переговорщиком, умеющим минимализировать международные риски. В частности, способным устранить угрозу нашего неучастие в Олимпийских Играх в Корее. Полномочия по развитию спорта высших достижений должны быть переданы от Минспорта, или структуры, которая придет ему на смену – в ОКР. И тогда со стороны международных организаций к нам будет меньше претензий. Один руководитель тогда сможет эффективно осуществлять необходимые связи, в том числе с федерациями и со спонсорами. Интерес которых к приходу на эту площадку может повыситься.

- Президент ОКР должен быть освобожден от любых иных дел?
- Да, только на освобожденной основе. Этот человек обязан будет анализировать эффект нашего присутствия в международных спортивных делах и структурах и быть способным влиять на ситуацию. Кто сейчас это делает? Государство? Минспорта? Нет! А у ОКР полномочий до сих пор достаточных не было.

- Что касается министерства спорта, которое вскоре перестанет быть министерством. Чем оно станет – агентством?
- Я бы хотела, чтобы осталось министерство – у агентства меньше полномочий. Но, если исходить из соображений экономии и сокращения аппарата – тогда конечно…

Если же это станет министерство, объединяющее три таких направления как спорт, туризм, и дела молодежи, то человеку, которое его возглавит, будет очень и очень непросто – иметь стратегическое понимание по столь разным направлениям, как, например, развитие детского спорта и регулирование турпотоков в связи с ЧМ-2018 и после него…


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