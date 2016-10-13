Опять выборы: как меняется власть в российском спорте

Выборы нынешней осенью в моде: в России уже определились с депутатами Госдумы, в США скоро назовут имя нового президента. В спортивных федерациях выборы традиционно проходят после Олимпийских игр. Мы собрали о них полную информацию, а также попытались предсказать их исход.

Сегодня – первая часть исследования «Советского спорта».

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

1. Отчетно-выборная конференция (далее ОВК. - Прим. ред.) пройдет 12 ноября.

2. Пока официально выдвинутых кандидатов нет. По нашей информации, действующий глава Вениамин Бут собирается вновь побороться за пост президента. Планирует выдвинуться и нынешний первый вице-президент Сергей Поздеев.

Наш комментарий. Поздеева поддерживает инициативная группа членов президиума федерации, а также глава попечительского совета Александр Коновалов. Шансы Поздеева на победу выглядят предпочтительным и.

БАДМИНТОН

1. Дату проведения ОВК назначит предстоящий совет НФБР. Ориентировочные сроки – февраль 2017 года.

2. Кандидаты пока не выдвигались, но в их числе точно будет Андрей Антропов.

Наш комментарий. По уставу НФБР (Национальной федерации бадминтона России) руководителем федерации является не президент (Сергей Шахрай), а председатель совета НФБР - Андрей Антропов. С него и спрос за достижения российских спортсменов на мировой арене. Учитывая, что за последние 8 лет наши бадминтонисты добились самых серьезных успехов в истории своего вида спорта в стране (включая советскую эпоху), нареканий к деятельности Антропова нет.

БАСКЕТБОЛ

1. 28 августа в Санкт-Петербурге прошла очередная отчетно-выборная конференция Российской федерации баскетбола. Андрей Кириленко, оказавшийся единственным кандидатом, был избран на четырехлетний срок.

Наш комментарий. После того, как Кириленко сменил Юлию Аникееву на посту главы РФБ, ситуация в нашем баскетболе улучшилась. ФИБА сняла санкции с РФБ, мужская сборная одержала в этом году 13 побед в 13 матчах.

БЕЙСБОЛ

1. 6 сентября прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бейсбола России, на которой президентом был избран Альберт Резепов.

Наш комментарий. Бейсбол недавно вернули в олимпийскую программу. Однако задача пробиться в Токио-2020 выглядит для нашей сборной малореальной.

БОРЬБА

1.ОВК пройдет 12 ноября.

2. Региональные федерации пока не выдвигали кандидатов в президенты.

Наш комментарий. По нашим данным Михаил Мамиашвили выставит свою кандидатуру на новый срок. В таком случае вероятность его победы чрезвычайно велика.

БОКС

1. ОВК должна была пройти 14 октября, однако в последний момент ее перенесли на месяц. Новая дата – 17 ноября.

2. На данный момент на пост президента претендуют четыре кандидата: председатель высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров, экс-президент федерации Эдуард Хусаинов, президент федерации Московской области Сергей Данилов и самовыдвиженец Алексей Котляр.

Наш комментарий. Наибольшие шансы на победу у Евгения Мурова, его главный конкурент – Хусаинов.

ВЕЛОСПОРТ

1. Дата конференции пока не назначена, по предварительной информации она должна пройти в ноябре.

2. Кандидатов пока нет. По нашим данным, действующий президент Игорь Макаровне хочет выдвигаться без гарантии бюджетного финансирования.

Наш комментарий. Макаров долгое время тянул на себе весь велоспорт в стране, однако в последнее время эта ноша стала ему обременительна. Видимо, Минспорта постарается его уговорить и пообещает финансовую помощь из бюджета министерства.

ВОДНОЕ ПОЛО

1. ОВК запланирована на 24 декабря.

2. На сегодняшний день в федерацию водного поло не поступало официальных заявок от потенциальных кандидатов, включая действующего президента Евгения Шаронова.

Наш комментарий. Самый громкий успех последних лет – бронза женской сборной на Олимпиаде в Рио. Что касается итогов выборов, то на сегодня даже не ясно, кто будет претендовать на пост руководителя организации.

ВОЛЕЙБОЛ

1. ОВК пройдет 16 декабря.

2. Пока никто не подал заявку на пост президента ВФВ, хотя время еще есть: дедлайн – 20 ноября.

Наш комментарий. Нынешний президент федерации Станислав Шевченкособирается переизбираться на новый срок. Маловероятно, что у него будут серьезные конкуренты. По сравнению с ситуацией четырехлетней давности, очевидно, что в классическом волейболе на уровне сборных мы сделали шаг назад, зато очевиден прогресс в волейболе пляжном, как у мужчин, так и у женщин.

ГАНДБОЛ

1. Конференция пройдет 26 декабря.

2. Пока зарегистрированн ых кандидатов нет, но действующий президент Сергей Шишкарев с высокой долей вероятности будет баллотироваться на следующий 4-летний срок.

Наш комментарий. Наша женская сборная на Играх в Рио выиграла золото. Если Шикарев решит баллотироваться, то наверняка без проблем победит на выборах.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

1. ОВК состоится 7 декабря.

2. До сих пор заявок на пост главы федерации не поступало, но в выборах точно примет участие действующий президент Василий Титов.

Наш комментарий. После некоторого застоя, пришедшегося на середину нулевых, российская спортивная гимнастика заметно прибавила. В Лондоне и в Рио мы выиграли по 8 медалей, оба раза добыли по одному золоту (спасибо Алие Мустафиной). Никаких предпосылок к тому, чтобы Титов покинул свой пост, не наблюдается.

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

1-2. ОВК была назначена на 16 ноября, но затем дата проведения была перенесена.

Наш комментарий. Наши художницы по традиции блестяще выступили на Олимпиаде - в Рио они завоевали 2 золота и 1 серебро. Если многолетний президент федерации и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова решит вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации, с переизбранием у нее проблем не возникнет.

ГОЛЬФ

1. Конференция пройдет 29 октября.

2. Официально зарегистрированн ых кандидатов пока нет.

Наш комментарий. От России на Играх в Рио выступила Мария Верченова, которая на олимпийском поле установила рекорд. Если действующий президент Виктор Христенко решит баллотироваться, его шансы на победу велики.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

1. ОВК пройдет 30 октября.

2. В выборах точно будет участвовать действующий глава федерации Евгений Архипов. Его соперники пока неизвестны.

Наш комментарий. Перед Олимпиадой в Рио сборную сотрясли несколько скандалов, которые, возможно, стоили нам минимум одной медали (в частности, победителя чемпионатов России и Европы, каноиста Андрея Крайтора пытались обязать пройти дополнительный отбор на Игры, хотя по правилам он уже имел право выступать в Бразилии).

Деятельность Архипова оценивают неоднозначно. С одной стороны, он умело решает финансовые вопросы, обеспечивая работу федерации. С другой - ему не удается избежать критики по части общего понимания особенностей данного вида спорта. Тем не менее, если у действующего главы и появятся номинальные конкуренты в борьбе за президентское кресло, вряд ли у них будут высокие шансы победить. Тем более что один из самых очевидных оппонентов Архипова – олимпийский чемпион Пекина и самая заметная фигура в российской гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев – отказался от борьбы за этот пост.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

1. ОВК пройдет 8 ноября.

2. Заявки от кандидатов принимаются 25 декабря.

Наш комментарий. Предпосылок к смене курса федерации нет. Сергей Папуш должен сохранить президентское кресло.

ДЗЮДО

1. Отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо России прошла 5 октября. Президентом на новый 4-летний срок переизбран Василий Анисимов, возглавляющий организацию с 2010 года.

На конференции было объявлено, что контракт с генеральным менеджером сборной России Эцио Гамбой продлен до 2020 года.

Наш комментарий. Одна из самых благополучных федераций. Наши дзюдоисты под руководством Гамбы блестяще выступили в Лондоне-2012 (3 золота, 1 серебро, 1 бронза) и в Рио-2016 (2 золота, 1 бронза).

Часть 1. Окончание завтра на нашем сайте.