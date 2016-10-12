Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»
«Зенит» открыл третий домашний сезон на новой площадке стильной победой в Еврокубке.
Каждый домашний – почти в гостях
В «Юбилейном» баскетбола не было со времен предпоследнего
года жизни еще более-менее здоровой версии команды «Спартак». Потом
красно-белые переехали на новенькую «Сибур Арену», а следующий сезон там же
начали уже сине-бело-голубые.
«Юбилейный» не скучал: главную арену готовили к чемпионату
мира по хоккею, потом этот самый турнир там бодро и успешно проводили. А когда
спорткомплекс собирался стать полностью хоккейным – с двумя постоянными
командами-хозяйками из ВХЛ и тремя из МХЛ – баскетбол вдруг вернулся.
Спорткомплекс снаружи и правда похож на баскетбольное
кольцо, «Зенит» на рекламной картинке обыграл это очень изящно. Проблема только
в том, что команда Василия Карасева будет на арене таким же гостем, как и все
приезжие соперники. Потому что паркет поверх льда в «Юбилейном» укладывают
временно. Первый месяц сезона тренироваться зенитовцы по-прежнему будут на
«Сибуре», потом они переедут в свой зал Академии «Зенита»: рядом с футбольной
инфраструктурой там будет готова и баскетбольная.
Баскетбольный ремейк
В «Юбилейном» паркет появляется за день до матча, на нем «Зенит»
может провести только предыгровую тренировку. Разве что к концу сезона они
начнут ощущать, что это родная площадка, вряд ли раньше.
На открытии сезона приличное количество народу: две большие
трибуны почти целиком, больше четырех тысяч. За спинами у фанатов
издевательский баннер «Свадьбы, корпоративы, банкеты» с перечеркнутым
баскетбольным мячом – это про то, что профильного вида спорта на «Сибуре» почти
нет. Параллельно там зажигал в третьем дивизионе полуживой «Спартак», который
уже даже и не называется своим именем, а из-за долгов играет под странным БК КБ
– клуб Кондрашина и Белова.
Однако наверняка немало и тех, кто порадовался: «Юбилейный»
– это самый центр города, полторы минуты от метро и комфорт в дороге домой, где
бы ты ни жил.
Первый матч – и сразу крутая вывеска: «Зенит» – «Бавария».
Верните мой 2008-й, как говорится. Мигель Данни тот матч наверняка видел, в
записи уж точно – это ведь одна из лучших игр команды, частью которой он стал
через пару месяцев. Баскетбольный ремейк португалец смотрит вживую, из первого
ряда. Ему от дома теперь подальше: баскетбол переехал из его элитного района в
центр, но семейная любовь к игре сильнее.
Слушай папу и кивай
Тогда футбольный «Зенит» разгромил «Баварию» – и это была
суперсенсация. Теперь у баскетбольных петербуржцев тоже не возникает проблем,
но это удивляет далеко не так. Баскетболисты из Мюнхена даже по немецким меркам
не суперклуб, а по европейским тем более. С составом, который в Петербурге
собрали за лето, скорее «Зенит» тут «супер».
Правда, десять очков отрыва у петербуржцев получается
создать и без главных новичков: Сергей Карасев и Стефан Маркович подключатся
позже, а чтобы комфортно уйти вперед, достаточно и Аарона Уайта. У него нет ни
сотни матчей в НБА, ни серебряных медалей всех на свете турниров для сборных.
Зато есть три надежных попадания из четырех.
Во второй половине веселее, фирменный стиль «оторвусь,
провалюсь, а потом буду геройствовать» никуда не делся. Минута до конца третьей
четверти – минус один. Парой жестов, приправленных острыми фразами, Василий
Карасев усаживает на скамейку Антона Пушкова – он что-то тренеру доказывает – и
сына Сергея, который выслушивает все молча кивает.
Пара минут до финала четвертой – и все еще одно очко в
минусе. Решающее движение в итоге – то ли идеально тонкий, то ли максимально
удачливый удар Карасева-младшего по мячу в руках баварца Девина Букера, самого
результативного в матче. «Зенит» добивается перевеса в три очка и с
максимальными нервами его сохраняет.
Эти «+3» от тех «+4» очень далеко. Хотя если «Зенит» раскочегарится, почему бы и в баскетбольном варианте не побороться за второй по значимости евротурнир.
Матч
Место и дата
12 октября 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция