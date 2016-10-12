Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»

Сергей Карасев впервые сыграл дома за "Зенит" Источник: Spb.Sovsport.ru

«Зенит» открыл третий домашний сезон на новой площадке стильной победой в Еврокубке.

Каждый домашний – почти в гостях

В «Юбилейном» баскетбола не было со времен предпоследнего года жизни еще более-менее здоровой версии команды «Спартак». Потом красно-белые переехали на новенькую «Сибур Арену», а следующий сезон там же начали уже сине-бело-голубые.

«Юбилейный» не скучал: главную арену готовили к чемпионату мира по хоккею, потом этот самый турнир там бодро и успешно проводили. А когда спорткомплекс собирался стать полностью хоккейным – с двумя постоянными командами-хозяйками из ВХЛ и тремя из МХЛ – баскетбол вдруг вернулся.

Спорткомплекс снаружи и правда похож на баскетбольное кольцо, «Зенит» на рекламной картинке обыграл это очень изящно. Проблема только в том, что команда Василия Карасева будет на арене таким же гостем, как и все приезжие соперники. Потому что паркет поверх льда в «Юбилейном» укладывают временно. Первый месяц сезона тренироваться зенитовцы по-прежнему будут на «Сибуре», потом они переедут в свой зал Академии «Зенита»: рядом с футбольной инфраструктурой там будет готова и баскетбольная.

Баскетбольный ремейк

В «Юбилейном» паркет появляется за день до матча, на нем «Зенит» может провести только предыгровую тренировку. Разве что к концу сезона они начнут ощущать, что это родная площадка, вряд ли раньше.

На открытии сезона приличное количество народу: две большие трибуны почти целиком, больше четырех тысяч. За спинами у фанатов издевательский баннер «Свадьбы, корпоративы, банкеты» с перечеркнутым баскетбольным мячом – это про то, что профильного вида спорта на «Сибуре» почти нет. Параллельно там зажигал в третьем дивизионе полуживой «Спартак», который уже даже и не называется своим именем, а из-за долгов играет под странным БК КБ – клуб Кондрашина и Белова.

Однако наверняка немало и тех, кто порадовался: «Юбилейный» – это самый центр города, полторы минуты от метро и комфорт в дороге домой, где бы ты ни жил.

Первый матч – и сразу крутая вывеска: «Зенит» – «Бавария». Верните мой 2008-й, как говорится. Мигель Данни тот матч наверняка видел, в записи уж точно – это ведь одна из лучших игр команды, частью которой он стал через пару месяцев. Баскетбольный ремейк португалец смотрит вживую, из первого ряда. Ему от дома теперь подальше: баскетбол переехал из его элитного района в центр, но семейная любовь к игре сильнее.

Слушай папу и кивай

Тогда футбольный «Зенит» разгромил «Баварию» – и это была суперсенсация. Теперь у баскетбольных петербуржцев тоже не возникает проблем, но это удивляет далеко не так. Баскетболисты из Мюнхена даже по немецким меркам не суперклуб, а по европейским тем более. С составом, который в Петербурге собрали за лето, скорее «Зенит» тут «супер».

Правда, десять очков отрыва у петербуржцев получается создать и без главных новичков: Сергей Карасев и Стефан Маркович подключатся позже, а чтобы комфортно уйти вперед, достаточно и Аарона Уайта. У него нет ни сотни матчей в НБА, ни серебряных медалей всех на свете турниров для сборных. Зато есть три надежных попадания из четырех.

Во второй половине веселее, фирменный стиль «оторвусь, провалюсь, а потом буду геройствовать» никуда не делся. Минута до конца третьей четверти – минус один. Парой жестов, приправленных острыми фразами, Василий Карасев усаживает на скамейку Антона Пушкова – он что-то тренеру доказывает – и сына Сергея, который выслушивает все молча кивает.

Пара минут до финала четвертой – и все еще одно очко в минусе. Решающее движение в итоге – то ли идеально тонкий, то ли максимально удачливый удар Карасева-младшего по мячу в руках баварца Девина Букера, самого результативного в матче. «Зенит» добивается перевеса в три очка и с максимальными нервами его сохраняет.

Эти «+3» от тех «+4» очень далеко. Хотя если «Зенит» раскочегарится, почему бы и в баскетбольном варианте не побороться за второй по значимости евротурнир.