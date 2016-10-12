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Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Действующий и будущий чемпион России - "Зенит"
Действующий и будущий чемпион России - "Зенит"Источник: ВК «Зенит-Казань»

В центральном матче 4-го тура мужской Суперлиги «Зенит» в Казани обыграл «Белогорье», впервые в сезоне отдав сопернику один сет. Но казанский клуб не просто сохранил, он упрочил лидерство в чемпионате.

Будущий чемпион

После сезонов 2013 и 2014 годов российский чемпионат вернулся в свое прежнее состояние, когда превосходство одной команды над остальными просто колоссально и оно бросается в глаза даже тем, кто никогда ранее волейбол не смотрел.

«Зенит» начал сезон с трех побед. Все с сухим счетом. Сейчас казанцы одержали четверную, уступив «Белогорью» лишь во втором сете. Для белгородского клуба, который продолжает расцениваться, как претендент на медали, это уже третье поражение в четырех матчах (ранее команда проиграла «Факелу» и «Нове»)!

Причем за четыре тура «Зенит» уже обыграл двух своих прямых конкурентов. На старте сезона было бито московское «Динамо». Причем в самом конкурентном сете москвичи набрали лишь 18 очков. И пока они отходили от шока, в следующем матче их обыграл и «Кузбасс».

Победы над принципиальными соперниками казанцам дались легко. В игре с «Белогорьем» лучший волейболист мира Вильфредо Леон в первом сете действовал, если не спустя рукава, то весьма расслабленно, словно понимая, что победа никуда не ускользнет. Нет у соперника запаса прочности.

И когда в борьбе белгородцы проиграли третий сет, из них словно выпустили воздух. В четверной партии сопротивления уже не было.

Слабости конкуренции

Белгороду остается только верить в Сергея Тетюхина
Белгороду остается только верить в Сергея ТетюхинаИсточник: ВК «Белогорье»

Проблемы «Белогорья» очевидны. В команде нет настоящего «забивалы». Когда-то им был грозный Георг Грозер. Теперь на его месте выступают Максим Жигалов и Роман Данилов. Даже если объединить лучшие качества россиян в одном игроке, до уровня немца этот волейболист не дотянет. Данилов был в составе «Белогорья» еще когда клуб побеждал в Лиге чемпионов в середине нулевых годов. И спустя более десяти лет так и не сумел обрести статус основного диагонального ни в одном клубе. Жигалов после полугодовой дисквалификации в 2014 году до сих пор не может обрести себя.

У московского «Динамо» проблемы противоположного характера. Клуб располагает аж четырьмя доигровщиками высокого уровня: Денис Бирюков, Дмитрий Ильиных, Александр Маркин и Юрий Бережко. По два классных игрока есть на позициях связующего и диагонального. Не хватает только баланса. И это настоящая проблема для тренерского штаба. В иной ситуации такая конкуренция могла быть приятной головной болью, но не тогда, когда команда всухую проигрывает в «Нове» и никто из нападающих не может добить мяч до пола.

Зато в «Зените» во всех линиях есть и конкуренция и баланс. Команда даже может позволить себе держать в запасе Игоря Кобзаря, который в составе сборной России выступал на прошедшей Олимпиаде.

Надежды

«Факел» прибавляет с каждым годом
«Факел» прибавляет с каждым годомИсточник: ВК «Факел»


«Белогорью» приходится жить в условиях жесткой экономии, поэтому сезон команда начала с двумя новыми связующими. Роль основной скрипки сходу досталась 21-летнему Роману Порошину, который проводит свой первый полноценный сезон. И на удивление выглядит солидно. Даже спрашивается, почему его не использовали вместо Сергея Антипкина годом ранее?

Но куда большие надежды сейчас возлагаются на старую новую связку в «Кузбассе». Клуб летом пополнили диагональный Виктор Полетаев и связующий Павел Панков. Вдвоем они выиграли все, что можно на уровне сборных различных молодежных возрастов. При этом регулярно получая призы лучших игроков турнира.

Очередная радикальная смена состава произошла в «Газпроме-Югре». И уже проявили себя 21-летний Кирилл Урсов и 17-летний либеро Василий Фазулов.

Стоит ждать нового шага вперед от «Факела», в котором местная молодежь уже «обросла мясом». В первую очередь речь о Егоре Клюке и Дмитрии Волкове, которые вернулись с Олимпийских игр. Есть еще два блокирующих – Илья Власов и Иван Яковлев. Эти игроки тоже успели себя зарекомендовать с хорошей стороны. По «Факелу» только один вопрос – справится ли с нагрузкой 20-летний диагональный Сергей Пирайнен? В остальном команда может бороться за медали.

В конце прошлого сезона новосибирский «Локомотив», казалось, зашел в тупик, из которого выбираться придется несколько лет. Но сменился тренер. Команду принял Пламен Константинов. К нему приехал диагональный Николай Павлов. Этот тандем в 2013 году вывел уже несуществующую «Губернию» на четверное место в Суперлиге, выдав победную серию из 13 матчей. В компании еще одного экс-игрока нижегородского клуба Сергея Савина и двух американцев – братьев Кавики и Эрика Шоджи сибирский клуб уж точно постарается реабилитироваться за прошлый сезон. В чемпионате уже есть три победы. Однако «Локомотив» не смог пробиться в финал Кубка России. Но попытается сделать это, получив уайлд-кард.

Резюмируя, Суперлига сейчас является аналогом Единой лиги ВТБ. Часто приходиться слышать, что чемпионат вновь готов принять зарубежные клубы. Но это ни коем образом не повышает конкуренцию. Гадать приходиться только о том, кто займет второе место. Чемпион очевиден даже сейчас.

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