Москвичи объявили бойкот иностранным клубам

Обозреватель «Советского спорта» разбирается – почему жители столицы не ходят на матчи против зарубежных команд.

Прошлый домашний поединок динамовцев с «Медвешчаком» меня шокировал. Ведь вроде москвичи сыграли отлично! Уверенная победа над хорватами – 5:1. Плюс самый молодой капитан в истории «Динамо» - 22-летний Андрей Миронов. Плюс первая шайба новичка клуба Александра Кузнецова, которую он взял себе на память. И его же драка с канадцем Александром Жиру…

Посмотреть на это великолепие пришло 2658 человек. И это на самую современную арену КХЛ в центре Москвы – в «ВТБ Ледовый дворец». Он оказался заполненным всего на 22 процента!

Вот уж, называется, приехали…

Для «Динамо» это не только антирекорд сезона. Это вообще один из худших показателей клуба за всю историю КХЛ. Меньше было только в феврале 2012, когда на домашнем поединке бело-голубых с «Левом» собралось всего 2500 человек.

Причем, показательно, что поединок с хорватами проигнорировали не только зрители, которые ходят на хоккей от случая к случаю, но даже владельцы абонементов! Из почти двух тысяч человек на матч пришло лишь 570.

И это нонсенс вдвойне! Получается, что люди заплатили за билет, но на хоккей не пошли.

В чем тут дело?

Не думаю, что только в «Динамо». Резко омоложенная команда идет по турниру совсем неплохо. Дело, по-моему, в сопернике.

Обратите внимание, что худшие показатели посещаемости бело-голубых – с иностранными клубами. 2500 с «Левом», 2600 с «Медвешчаком»…

А вот, к примеру, сентябрьский матч с «Авангардом» собрал более 8000 человек. Хорошо, омичи – один из культовых соперников для «Динамо». Выберем поскромнее – «Кузню», тоже неплохо - 6371 зритель.

Да и разве только на «Динамо» такая картина? После хорватов в Москву приехали финны, уже в гости к ЦСКА. Уж казалось бы «Йокерит» соперник посерьезнее «Медвешчака», клуб с историей, чемпион Финляндии… 2700 зрителей пришло на матч!

Я с интересом ждал - сколько же народу соберется сегодня на поединок бело-голубых со «Слованом»?

Вся надежда была на главного тренера словаков – Милоша Ржигу. Все же для московской публики это фигура хорошо знакомая и даже знаковая. Ржига руководил и «Спартаком», и СКА. Для динамовцев его персона вроде бы неплохой раздражитель. Тем более, что «Слован» перед встречей с динамовцами одолел «Локомотив»…

И фактор Ржиги сработал – на матч пришло уже 4653 зрителя. Но, согласитесь, для самой современной арены страны это все равно очень мало. Почти на две трети она была пустая.

Хотя матч то опять получился боевой. Динамовцы вели в счете, хорваты перехватывали инициативу. Хозяева снимали вратаря, догоняли. Гости опять отрывались… Доставалось и главному арбитру от прямого попадания шайбой. И Ржига рычал на скамейке… В итоге «Слован» взял верх 5:3.

Поединок был хорош всем, кроме посещаемости. 2600. 4600. При вместимости арены 12100. По-моему, КХЛ следует серьезно призадуматься над этими цифрами.

Ведь в чем была главная идея продвижения нашей лиги на Запад? В повышении интереса у публики. В том, что зрителю будет интересно – как выглядят наши команды на фоне западных соседей. Однако на деле оказалось, что болельщики на матчи с их участием идти просто отказывается. В провинции дело обстоит получше. В таких хоккейных городах, как Омск, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск, проблем с посещаемостью пока нет. А вот в столице на зрелище с участием клубов-иностранц ев из нижней части таблицы люди уже идти не хотят. Неинтересно им.

И это тревожный звонок! К мнению народа лига должна прислушиваться. Если, конечно, она действительно заинтересована в том, чтобы ее продукт был востребован.



