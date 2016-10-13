Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт Криштиану

Все самое важное в спорте за последние 12 часов.

Главное событие ночи – старт сезона в НХЛ. За ночь в Северной Америке прошло четыре матча. Для нас наибольший интерес представляет тот, что состоялся в Чикаго, где местные мастера каучукового диска принимали коллег из «Сент-Луиса». Среди гостей выделялся коллега Тарасенко, который забил дважды, и сделал еще и результативную передачу. Как минимум, сутки еще Владимир будет лидировать во всех индивидуальных зачетах, а его клуб – во всех командных. Более подробного отчета ждем от нашего обозревателя Павла Лысенкова.



В нашем хоккее тоже не отдыхали – играли и в КХЛ, и в ВХЛ, и в МХЛ (в той НХЛ, что Ночная хоккейная лига, тоже – наверняка – играли, но мы пока оттуда онлайнов не делаем). Самым большой интерес у специалистов вызвал матч «Динамо» со «Слованом»: братиславскую команду привез Милош Ржига, а с ним всегда интересно и во время матча, и после. Ржига не подвел и на этот раз – сперва обыграл «Динамо», а потом на пресс-конференции подробно объяснил, что все это вышло не случайно.

Одна незадача – московские зрители отчего-то не спешат наполнить трибуны «ВТБ Арены». То ли им и Ржига неинтересен, то ли вообще хоккей. Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко тоже недоумевает и предлагает свою версию этого странного явления.

У волейбольной Суперлиги другие проблемы. Зрителей там меньше уже не становится, но после окончания центрального матча вчерашнего тура («Белогорье» - «Зенит») обозревателю «Советского спорта» Владиславу Усачеву стало ясно, что интриги в этом сезоне мы уже не увидим. Заполняемости трибун такое не способствует.

Для российского баскетбола такое положение дел привычно. И там давно уже все самое интересно происходит, когда лучшие наши клубы играют в еврокубках. В Кубке Европы, например, вчера вечером случился неожиданный ремейк давней футбольной афиши «Зенит» – «Бавария». И хотя баскетбольные «Зенит» и «Бавария» пока и на пушечный выстрел не приблизились к футбольным тезкам по количеству титулов, но получилось увлекательно. Да, и «Зенит» опять выиграл, кстати.

Отметим, что ночью стартовал и главный баскетбольный еврокубок. В первом матче Евролиги мадридский «Реал» уверенно переиграл «Олимпиакос». А сегодня вечером свой первый матч в этом турнире проведет и ЦСКА (действующий чемпион Евролиги, если кто забыл). Москвичи сыграют в Турции с «Галатасараем», у нас запланирована трансляция.

Из других ночных результатов отметим очередную победу Светланы Кузнецовой на турнире в Китае. Действующая восьмая ракетка мира вышла в четвертьфинал и, судя по сетке, имеет неплохие шансы на то, чтобы в 17-й раз в карьере выиграть турнир WTA.

Другие новости.

ФИФА распространила временную дисквалификацию Романа Еременко на все турниры. Неприятно, но ожидаемо (да и в каких турнирах за пределами Европы он мог появиться в эти 30 дней?).

Ахмет Муса прилетел на родину, чтобы сыграть за сборную, и столкнулся с забытыми местными реалиями. Полицейские прямо в аэропорту попытались задержать чиновника нигерийской футбольной федерации, а тот – как и положено порядочному футбольному чиновнику – принялся отсреливаться. Сборную эвакуировали от греха подальше, Муса не пострадал. О судьбе вооруженного сотрудника федерации и полицейских ничего не сообщается.

Футбольный «Реал», судя по всему, сумел разобраться в себе и определить приоритеты. По неофициальным данным, клуб все же решил предложить Криштиану Роналду контракт еще на пять лет на 23 миллиона евро в год. Если португалец, которому уже 31, согласится, то свою карьеру он закончит именно в Мадриде (серьезную карьеру, разумеется, – на Ближнем Востоке или в Китае Роналду сможет играть до 50, если захочет).