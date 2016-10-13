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«Оцените гол Тарасенко. Его кистевой бросок – фантастика!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Оцените гол Тарасенко. Его кистевой бросок – фантастика!» 5 гвоздей НХЛ (видео)
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Конечно, это игра в Оттаве, куда приехал «Торонто». Все ждали дебюта первого номера драфта Остона Мэттьюза. И паренек не подкачал. Забил сразу четыре гола!

Как об этом сказал другой вундеркинд Коннор Макдэвид, «я в своем первом матче в НХЛ, может быть, шайбы-то коснулся всего четыре раза, а тут…»

А тут Мэттьюз нанес три броска – и забил три гола.

И вы помните, что Макдэвид играл в тройке с Мэттьюзом на Кубке мира. А сборная России ту сборную молодых звезд Северной Америки победила (4:3). Напоминаю это тем, кто тогда кричал, что команда Олега Знарка еле-еле справилась с детьми.

Четыре гола! Такого в дебютном матче НХЛ не было ни у кого и никогда. Вот что значит Мэттьюз провел сезон в швейцарской лиге с мужиками и заматерел.

Хет-трики в первом матче были – сразу у четверых игроков: Алекс Смарт (Монреаль, 1943), Риал Клотье (Квебек, 1979), Фабиан Браннстрем (Даллас, 2006), Дерек Степан (Рейнджерс, 2010).

Ну а еще по пять голов в своих первых матчах в 1917 году забили Джо Мэлоун и Харри Хайлэнд, но мы же о современной эре говорим? А тогда НХЛ только создалась.

«Да у меня слов нет, если честно, - сказал Мэттьюз. – Иногда просто не верил в то, что происходит. Какой-то сюр».

Посмотрите, как за Остона болеют родители на трибуне, как мама плачет от счастья. Это бесценно.


Больше всего меня поразил второй гол Мэттьюза, который тот создал из ничего. Это просто шедевр. Сам отобрал шайбу, обвел всех защитников, будто они кегли, удачно бросил. Но надо сказать, что и оборона двух команд действовала ужасно. Будто из летнего отпуска все только вернулись (хотя так оно и есть).


И ведь «Торонто» умудрился проиграть, когда в концовке сделал дубль Кайл Туррис. Тяжелый сезон ждет команду Майка Бэбкока. Хотя если Мэттьюз и дальше будет забивать по 4 гола за матч, фанаты будут готовы простить все.

ГЕРОЙ ДНЯ


Владимир Тарасенко набрал 3 (2+1) очка в матче с «Сент-Луисом».

Причем «Чикаго» открыл счет, и начиналось все для хозяев очень неплохо. У людей было хорошее настроение, а одна фанатка даже вывесила плакат перед матчем, предложив Патрика Кейна избрать президентом США. Интересно, кто кого тогда примет в Белом доме, если «Чикаго» в этом сезоне возьмет Кубок Стэнли?

Но во втором периоде, при счете 2:1, за дело взялся Тарасенко. Сначала он получил шайбу на правом фланге и нанес убийственный бросок. Все-таки у Володи – один из лучших кистевых в лиге. Это очень крутой гол.

Потом Тарасенко снова мощно бросил, а Штястны добил шайбу, отскочившую от вратаря.

И как бонус – Владимир расстрелял пустые ворота, когда «Чикаго» отчаянно бросился спасать матч.

Вообще мы ждем, что Тарасенко в этом году замахнется на «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер лиги. И стоит напомнить, что он за последние два сезона забил 10 голов в ворота «Чикаго».

Какой-то ужас, летящий на крыльях ночи.

КАПИТАН ДНЯ

Вы же помните, что 19-летний Коннор Макдэвид проводил первый матч в роли капитана «Эдмонтона», причем его команда выступала на ультрасовременной арене, и это тоже был первый матч в новом доме.

Так что игра против «Калгари» была выдающейся со всех сторон. И она вернула нас в 80-е, когда счетом 7:4 было никого не удивить. Ну и Макдэвид не подкачал.

Первый гол получился очень хитрым, с рикошетом от лицевого борта. И там вратарь Эллиот неважно сыграл.


Второй гол Макдэвид забил после штрафного броска.


И что нам показал этот вечер?

Мэттьюз, Макдэвид, еще у «Эдмонтона» забил Пулюярви (оригинал взял 98-й номер, который за всю историю лиги использовал только один человек – Брайан Лоутон)…

У них 48 матчей за карьеру в НХЛ на троих.

Молодые смело приходят в лигу и берут своё. За ними – будущее. Нужно верить в молодежь.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

«Эдмонтон» объявил, что легендарный Уэйн Гретцки назначен одним из вице-президентов «Ойлерз», а также стал одним из партнеров.

Как вы помните, последняя должность Великого была в «Аризоне», где он работал главным тренером. Но вообще странно, что Гретцки не состоял ни на каком посту в «Эдмонтоне», где провел лучшие годы карьеры. Вот капитан «Вашингтона» Александр Овечкин даже сейчас считается советником московского «Динамо».

Так что все логично. Гретцки – лицо «Эдмонтона», а теперь – с официальным статусом.

ПЕЧАЛЬ ДНЯ

Я ждал, что прорыв также совершит Джек Айкел из «Баффало». Но очень талантливый парень на тренировке получил сильное растяжение связок лодыжки, когда столкнулся с Земгусом Гиргенсонсом. Из-за чего пропустит 4-6 недель, а может, и дольше.

Скоро Айкел пройдет медобследование. Будем верить, что с ним все в порядке. Эксперты говорят, что этот центр по таланту – минимум Никлас Бэкстрем.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ ОТ SOVSPORT.RU

*** Остон Мэттьюз (Торонто)

** Коннор Макдэвид (Эдмонтон)

* Владимир Тарасенко (Сент-Луис)

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Сент-Луис – 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Паник, Хартмэн – Шаттенкирк, ТАРАСЕНКО (2), Штястны (ТАРАСЕНКО), Апшелл

Ч: Анисимов (0+0; -2, 2, 2, 22.28)

Панарин (0+0; -2, 0, 2, 23.34)

СЛ: Тарасенко (2+1; +1, 0, 5, 19.35)

Якупов (0+0; 0, 0, 1, 10.37)

Оттава – Торонто – 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Райан, Карлссон, Брассар, Туррис (2) – Мэттьюз (4)

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 3, 23.57)

Эдмонтон – Калгари – 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

Марун, Питлик, Кассиан, Макдэвид (2), Пулюярви, Эберле – Чиассон, Брауэр, Фролик, Уайдмэн

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 9.22)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Кутюр, Бернс – Тоффоли

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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