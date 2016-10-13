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«Динамо-Москва» победило «Юсдаль»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Динамо-Москва» победило «Юсдаль»

Хоккеисты ХК «Динамо-Москва» накануне старта Кубка Мира в Сандвикене переиграли в контрольном матче выступающий в первой шведской лиге «Юсдаль» 4:3.

Без Иванушкина

На Кубок Мира динамовцы прибыли в составе семнадцати хоккеистов. Это максимально возможное количество игроков, которых можно заявить на один матч турнира. По этой причине остались в Москве Константин Сырцев, Даниил Тюкавин, Сергей Родин, Эмиль Бихузин и Владислав Боровков, которые играли в Ульяновске на первом этапе Кубка России.

Не приехал в Швецию вратарь Артём Драничников, который травмирован. Но основной вопрос состоял всё-таки в том, что сможет ли сыграть в Сандвикене Евгений Иванушкин. К сожалению, Иванушкин вынужден остаться дома. Есть некоторые сложности с его переходом, поэтому московскому «Динамо» придётся на Кубке Мира играть без звёздного нападающего.

Таким образом, в Сандвикене команда «Динамо-Москва» будет представлена следующими хоккеистами:

Вратари: Кирилл Хвалько, Алексей Барабанщиков

Защитники: Алексей Кичеев, Иван Щеглов, Андрей Золотарёв, Александр Бескровный, Александр Легошин

Полузащитники: Сергей Шабуров, Ренат Зиганшин, Артём Зимин, Никита Никитин, Михаил Сергеев, Артём Фероян

Нападающие: Кирилл Попеляев, Максим Медведь, Дмитрий Гришин, Артём Караулов.

«Юсдаль»

Игра с «Юсдалем» была во много примечательна тем, что за шведский клуб выступает Михаил Свешников – многолетний капитан московского «Динамо». Во многом ситуация Свешникова в «Юсдале» созвучна с положением в «Динамо» опытных хоккеистов, например, Андрея Золотарёва и Сергея Шабурова. Они призваны передать свой бесценный опыт молодым хоккеистам.

Матч в день прилёта команды в Швецию была необходима для того, чтобы динамовцы смогли настроиться на противостояния с шведскими командами и почувствовать специфику таких встреч . Ведь на групповом этапе Кубка Мира подопечным Эдуарда Трифонова предстоит три встречи с клубами из Швеции.

Матч прошёл в формате 2 тайма по 30 минут. Это формат проведения игр Кубка Мира, так что всё вполне логично и объяснимо.

Игра

Игра «Динамо» в целом оставила приятное впечатление, но матч складывался так, что динамовцы вполне могли выиграть более уверенно, а могли и проиграть. Но всё закончилось в итоге победой со счётом 4-3, с решающим голом Александра Бескровного с пенальти на последних секундах встречи.

Первый гол в матче организовал Михаил Свешников. Длинным пасом он вывел Йонаса Петтерссона один на один с вратарём россиян Кириллом Хвалько. Динамовцы ответили быстро, и к восьмой минуте они уже вели 2-1 после голов Дмитрия Гришина и Артёма Караулова. До перерыва отличился ещё Максим Медведь. После первого тайма 3-1 – в пользу «Динамо».

В середине второй половины встречи Дмитрий Гришин не использовал два выгоднейших момента, в ближнем бою он не сумел переиграть вратаря «Юсдаля» Акселя Нилзона, заменившего в перерыве Йонаса Свенссона. В ответ «Юсдаль» сократил счёт до минимума после гола Самуэля Нюберга. А на 55-й минуте сразу после тайм-аута взятого шведами вновь сработала связка Свешников – Петтерссон, и счёт сравнялся.

У шведской команды были ещё моменты, но Алексей Барабанщиков, который также появился на поле после перерыва вместо Кирилла Хвалько, сыграл довольно уверенно. Всё решилось уже в компенсированное арбитром время, когда в штрафной «Юсдаля» был сбит Артём Зимин. Удар с 12-ти метров Александра Бескровного был сильным и точно под перекладину.

«Юсдаль» (Швеция) - «Динамо-Москва» (Россия) - 3-4 (1-3)

12 октября 2016 г. г.Сандвикен. «Йоранссон Арена». Товарищеский матч.

«Юсдаль»: Й.Свенссон (с 31-й мин. А.Нилзон) – К.Норгрен, Э.Мелин, М.Викман, М.Блом, Й.Берглунд, Й.Петтерссон, Э.Ольссон, С.Нюберг, Э.Перссон, Э.Нильссон, М.Санд, М.Свешников, Э.Воксберг, Й.Херманссон.

«Динамо-Москва»: К.Хвалько (с 31-й мин. А.Барабанщиков) – А.Кичеев, И.Щеглов, А.Золотарёв, А.Легошин, К.Попеляев, С.Шабуров (к), М.Сергеев, Д.Гришин, А.Бескровный, А.Фероян. На замену выходили: Р.Зиганшин, М.Медведь, А.Зимин, Н.Никитин, А.Караулов.

Голы: 1-0 – Й.Петтерссон (М.Свешников, 2 мин.), 1-1 - Д.Гришин (3), 1-2 – А.Караулов (С.Шабуров, 8), 1-3 – М.Медведь (К.Попеляев, 22), 2-3 – С.Нюберг (Й.Петтерссон, 44), 3-3 – Й.Петтерссон (М.Свешников, 55), 3-4 – А.Бескровный (60 – реализовал пенальти).

Тайм-аут: 53 мин. – «Юсдаль».

Штрафное время: 12 мин. – 12 мин.

«Юсдаль»: 45 мин. – Э.Ольссон, 6 мин., 60 мин. – Й.Берглунд, 6 мин.

«Динамо-Москва»: А.Золотарёв, 6 мин., 27 мин. – А.Легошин, 6 мин.

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