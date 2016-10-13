Наиль Якупов: Не хочу садиться Вове на шею, у него же семья

Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял интервью у Наиля Якупова, который дебютировал в «Сент-Луисе» после обмена из «Эдмонтона».



Каким получился первый матч Наиля Якупова в «Сент-Луисе»?



10.37 минуты на льду. 1 бросок по воротам. 1 силовой прием. Очков не набрал. Зато уверенная победа над «Чикаго» - 5:2.



Выступал в третьем звене вместе с Дмитрием Яшкиным и центром Патриком Берглундом.



- Приняли и встретили меня хорошо, - рассказывал после матча Якупов. – Ребята взрослые, много лет играли в «Сент-Луисе». Особо проблем не возникло. Очень дружная и сплоченная команда.



- Тяжело было уходить из «Эдмонтона»?

- Я ждал, что случится обмен. К этому все шло. Но вообще грустно и досадно уезжать из города, где ты провел четыре года. Без разницы, куда ты едешь. Мне нравился Эдмонтон, там осталось много друзей. Хорошая организация в «Ойлерз». Было очень здорово с людьми, с которыми я там работал. Для меня сделали очень много.



Теперь я рад, что попал в отличную команду. «Сент-Луис» каждый год играет в плей-офф и всегда имеет шансы пройти далеко в Кубке Стэнли.



- Как вас приняли в раздевалке?

- Конкретных разговоров не было. Общаюсь со всеми по чуть-чуть, мне ребята помогают. Обычное дело – обмен. С каждым может произойти. И никогда не бывает так, что перешел игрок, и сразу все внимание на него. У каждого своя работа. Я просто встроился в команду как частичка.



Другое дело, тут переезд в другую страну. Хотя все равно играешь в этой лиге.



- Установки наставника могут быть разными, но в принципе система во всех клубах НХЛ одинаковая?

- Да – за исключением некоторых деталей, которые требует тот или иной тренер. У каждого своя специфика. Но в целом все клубы играют активно и хотят после потери забрать шайбу себе. Ничего тут удивительного нет. Просто чем больше играешь, тем быстрее втягиваешься в систему клуба. И потихоньку идешь вверх.



- Есть ли разница между Америкой и Канадой?

- А как же? Вы хоть раз жили в Канаде?



- Бывал, но не жил.

- Я в Америке тоже бывал, но не жил. Две разные страны. Мне очень нравилось в Канаде, не скрою – еще с тех пор, как играл юниором. Там замечательно!



Но теперь надо привыкать к Сент-Луису, обзаводиться новыми друзьями. Изучить город, дороги, как ехать к стадиону. На это нужно время.



- Тарасенко должен помочь.

- Как бы неохота садиться на шею любому человеку, не только Вове. У него семья – жена, двое детей. Не хочется лишний раз что-то спрашивать.



Понятно, что если возникнет важный вопрос, то обязательно спрошу. Без проблем. Вован в этом плане – молодец.



А так меня подбирают соседи по дому, потому что машины тут пока нет – например, Дима Яшкин. Мы с ним ездим на тренировки, и в этом плане легко.



- С кем-то наладили дружеские отношения?

- Вообще я человек коммуникабельный. Но в то же время скромный. Стараюсь уважительно ко всем относиться, со всеми дружить. Дима и Вова – понятно, русские. С ними легче говорить, и мы много общаемся.



- Появится ли связка Владимир Тарасенко – Наиль Якупов?

- Не знаю. Все может быть – посмотрим! Пока только первый матч прошел, скоро второй. Теперь нужно против «Миннесоты» выйти с отличным настроением. Нам надо быть голодными, чтобы взять два очка. И важно получать удовольствие от хоккея.



- И все-таки чем «Блюз» кардинально отличается от «Эдмонтона»?

- «Сент-Луис» очень не любит проигрывать.