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Наиль Якупов: Не хочу садиться Вове на шею, у него же семья

Леонид Варшавский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наиль Якупов: Не хочу садиться Вове на шею, у него же семья
Источник: NHL

Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял интервью у Наиля Якупова, который дебютировал в «Сент-Луисе» после обмена из «Эдмонтона».

Каким получился первый матч Наиля Якупова в «Сент-Луисе»?

10.37 минуты на льду. 1 бросок по воротам. 1 силовой прием. Очков не набрал. Зато уверенная победа над «Чикаго» - 5:2.

Выступал в третьем звене вместе с Дмитрием Яшкиным и центром Патриком Берглундом.

- Приняли и встретили меня хорошо, - рассказывал после матча Якупов. – Ребята взрослые, много лет играли в «Сент-Луисе». Особо проблем не возникло. Очень дружная и сплоченная команда.

- Тяжело было уходить из «Эдмонтона»?
- Я ждал, что случится обмен. К этому все шло. Но вообще грустно и досадно уезжать из города, где ты провел четыре года. Без разницы, куда ты едешь. Мне нравился Эдмонтон, там осталось много друзей. Хорошая организация в «Ойлерз». Было очень здорово с людьми, с которыми я там работал. Для меня сделали очень много.

Теперь я рад, что попал в отличную команду. «Сент-Луис» каждый год играет в плей-офф и всегда имеет шансы пройти далеко в Кубке Стэнли.

- Как вас приняли в раздевалке?
- Конкретных разговоров не было. Общаюсь со всеми по чуть-чуть, мне ребята помогают. Обычное дело – обмен. С каждым может произойти. И никогда не бывает так, что перешел игрок, и сразу все внимание на него. У каждого своя работа. Я просто встроился в команду как частичка.

Другое дело, тут переезд в другую страну. Хотя все равно играешь в этой лиге.

- Установки наставника могут быть разными, но в принципе система во всех клубах НХЛ одинаковая?
- Да – за исключением некоторых деталей, которые требует тот или иной тренер. У каждого своя специфика. Но в целом все клубы играют активно и хотят после потери забрать шайбу себе. Ничего тут удивительного нет. Просто чем больше играешь, тем быстрее втягиваешься в систему клуба. И потихоньку идешь вверх.

- Есть ли разница между Америкой и Канадой?
- А как же? Вы хоть раз жили в Канаде?

- Бывал, но не жил.
- Я в Америке тоже бывал, но не жил. Две разные страны. Мне очень нравилось в Канаде, не скрою – еще с тех пор, как играл юниором. Там замечательно!

Но теперь надо привыкать к Сент-Луису, обзаводиться новыми друзьями. Изучить город, дороги, как ехать к стадиону. На это нужно время.

- Тарасенко должен помочь.
- Как бы неохота садиться на шею любому человеку, не только Вове. У него семья – жена, двое детей. Не хочется лишний раз что-то спрашивать.

Понятно, что если возникнет важный вопрос, то обязательно спрошу. Без проблем. Вован в этом плане – молодец.

А так меня подбирают соседи по дому, потому что машины тут пока нет – например, Дима Яшкин. Мы с ним ездим на тренировки, и в этом плане легко.

- С кем-то наладили дружеские отношения?
- Вообще я человек коммуникабельный. Но в то же время скромный. Стараюсь уважительно ко всем относиться, со всеми дружить. Дима и Вова – понятно, русские. С ними легче говорить, и мы много общаемся.

- Появится ли связка Владимир Тарасенко – Наиль Якупов?
-  Не знаю. Все может быть – посмотрим! Пока только первый матч прошел, скоро второй. Теперь нужно против «Миннесоты» выйти с отличным настроением. Нам надо быть голодными, чтобы взять два очка. И важно получать удовольствие от хоккея.

- И все-таки чем «Блюз» кардинально отличается от «Эдмонтона»?
- «Сент-Луис» очень не любит проигрывать.

Матч

Чикаго - Сент-Луис - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Голы:

Паник (Хосса, Тэйвс), 4:38 (1:0 - бол.). Шэттенкирк (Стеен, Петранжело), 24:52 (1:1 - бол.). Хартман (Крюгер, Мотте), 33:57 (2:1). Тарасенко (Штястны, Шэттенкирк), 39:28 (2:2 - бол.). Штястны (Тарасенко, Шэттенкирк), 40:55 (2:3 - бол.). Тарасенко (Стеен, Штястны), 58:54 (2:4 - п.в.). Апшолл 59:41 (2:5 - п.в.).

Место и дата

13 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция


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