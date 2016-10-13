Александр Овечкин: Отыгрываться у «Питтсбурга» нужно в плей-офф (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, чего ждет от сезона, и поделился мыслями о грядущем матче с «пингвинами».
– Предсезонка получилась скомканной из-за Кубка мира. Вы вернулись с корабля на бал.
– На пользу идет то, что мы уже находимся в игровой форме. Провели несколько матчей с хорошими командами. Для нас это небольшой плюс, что была возможность начать сезон немного раньше, чем другие ребята.
– Что изменилось в «Вашингтон Кэпиталз» по сравнению с прошлым годом? У вас есть пара точечных усилений.
– Но костяк команды остался. Да, мы потеряли несколько хороших игроков. Но взяли в состав не хуже, а может, и лучше.
– В прошлом сезоне «столичные» выиграли «Президент Трофи» как лучшая
команда регулярки, могли побить рекорд НХЛ по очкам. Насколько важно
теперь выдать хороший старт?
– Самое главное – обойтись без травм. Потому что у нас опытная команда, большинство ребят провели в «Вашингтоне» много лет. Все друг друга знают.
Собирать очки в начале сезона очень важно. Могут появиться мысли: «Ну, проиграем в одном матче или в двух, а потом догоним». Этих очков может не хватить на финише. А если начнешь чемпионат хорошо, то можешь потом где-то сделать паузу. И даже временная удача тебя не сломает, потому что запас очков уже есть.
– Первый матч сезона – против «Питтсбурга». Это
та команда, на которой закончился ваш плей-офф в прошлом году. Осталась
ли какая-то обида или сожаление? Хочется ли это отыграть?
– Отыгрываться нужно не в регулярном сезоне, а в плей-офф. Понятное дело, никто не хочет уступать в розыгрыше Кубка Стэнли. Но в спорте всегда побеждает кто-то один. Будем играть, стараться, делать все возможное для того, чтобы не повторить прошлых ошибок.
Матч
Место и дата
14 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция