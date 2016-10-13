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Александр Овечкин: Отыгрываться у «Питтсбурга» нужно в плей-офф (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Associated Press

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, чего ждет от сезона, и поделился мыслями о грядущем матче с «пингвинами».

 Предсезонка получилась скомканной из-за Кубка мира. Вы вернулись с корабля на бал.
– На пользу идет то, что мы уже находимся в игровой форме. Провели несколько матчей с хорошими командами. Для нас это небольшой плюс, что была возможность начать сезон немного раньше, чем другие ребята.

 Что изменилось в «Вашингтон Кэпиталз» по сравнению с прошлым годом? У вас есть пара точечных усилений.
– Но костяк команды остался. Да, мы потеряли несколько хороших игроков. Но взяли в состав не хуже, а может, и лучше.

 В прошлом сезоне «столичные» выиграли «Президент Трофи» как лучшая команда регулярки, могли побить рекорд НХЛ по очкам. Насколько важно теперь выдать хороший старт?
– Самое главное – обойтись без травм. Потому что у нас опытная команда, большинство ребят провели в «Вашингтоне» много лет. Все друг друга знают.
Собирать очки в начале сезона очень важно. Могут появиться мысли: «Ну, проиграем в одном матче или в двух, а потом догоним». Этих очков может не хватить на финише. А если начнешь чемпионат хорошо, то можешь потом где-то сделать паузу. И даже временная удача тебя не сломает, потому что запас очков уже есть.

 Первый матч сезона – против «Питтсбурга». Это та команда, на которой закончился ваш плей-офф в прошлом году. Осталась ли какая-то обида или сожаление? Хочется ли это отыграть?
– Отыгрываться нужно не в регулярном сезоне, а в плей-офф. Понятное дело, никто не хочет уступать в розыгрыше Кубка Стэнли. Но в спорте всегда побеждает кто-то один. Будем играть, стараться, делать все возможное для того, чтобы не повторить прошлых ошибок.

Матч

Питтсбург - Вашингтон

Место и дата

14 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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