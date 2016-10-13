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Тимофей Калачев: «Спартак» будет агрессивен, но нас этим не испугать

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тимофей Калачев
Тимофей КалачевИсточник: Sovsport.ru

Лидер «Ростова» Тимофей Калачев накануне важнейшего матча против лидера РФПЛ дал интервью «Советскому спорту».

 «НИЧЬЯ С ЛЮКСЕМБУРГОМ? ЭТО ОЧЕНЬ ОБИДНО»

- Что случилось со сборной Белоруссии? Разгром от Нидерландов и ничья с Люксембургом!
- С Нидерландами мы не были фаворитами, но все равно надеялись взять очки. Бились, старались – жаль, ничего не вышло. В игре с Люксембургом были обязаны выигрывать. Заслуживали победы, но не реализовали много моментов. В итоге большое разочарование, все-таки были хорошие шансы закрепиться в лидерах группы.

- После ничьей в матче против Францией от вашей команды ждали другого результата.
- Да, самим обидно. Получается, перечеркнули все, чего добились месяц назад.

- Почему не сыграли против Нидерландов?
- Были проблемы после игры с ЦСКА. Беспокоила приводящая мышца, поэтому тренер решил меня поберечь.

- На клубные дела быстро переключились?
- Да. Уже провел тренировку. Настроение не самое лучшее, но надо сосредоточиться на играх «Ростова».

«У «РОСТОВА» ХОРОШИЙ АРСЕНАЛ»

Источник: Sovsport.ru

- Перед игрой с ЦСКА вы сказали «Пускай они нас боятся, мы будем давить». В итоге так и вышло.
- Ничего удивительного. Мы дома всегда действуем агрессивно. Здесь любой команде будет сложно против нас.

- Первый гол в ворота Акинфеева – один из лучших в нынешнем чемпионате.
- Мне тоже понравился. Получилась быстрая красивая комбинация.

- Ваш пас пяткой на Гацкана еще долго обсуждали!
- Это было единственное решение, которым можно было запутать соперника. Если честно, то я отдавал мяч обратно Полозу, но получилось еще лучше – набежал Гацкан и пробил точно в угол. Мне очень приятно, что этот гол забил именно Саша. Он мой друг, мы давно играем вместе за «Ростов», много сделали для нашей команды.

- Быстрые атаки – главное оружие «Ростова»?
- Нет. У нас разнообразный арсенал.

- Эта игра показала, что в этом сезоне вы вновь может претендовать на высокие места?
- Не стал бы торопиться. Впереди еще много игр, думаю, что какие-то выводы можно будет делать после ближайшего матча со «Спартаком».

- Из-за травм в команде и лимита на легионеров вам приходится действовать в центре поля. Как себя там ощущаете?
- Немного тянет на фланг, все-таки всю карьеру я играю именно там. Если честно мне везде удобно. Нет разницы, где бегать.

- Вы в курсе, что у вас самые точные навесы в премьер-лиге?
- Первый раз это слышу. Но если мои передачи доходят, значит все хорошо.

- Навесы – ваш коронный прием?
- Мне кажется, они у меня неплохо получаются. Я знаю, как, куда и кому делать передачу.

«С ПРИХОДОМ КАРРЕРЫ «СПАРТАК» ИЗМЕНИЛСЯ»

- Со «Спартаком» «Ростову» будет сложно?
- Конечно. Соперник играет дома, при своих болельщиках. Думаю, они будут агрессивно идти в атаку, но нас этим не испугать. Мы наверняка будем действовать в своем стиле.

- Много видели матчей красно-белых после смены главного тренера?
- Не считал, но «Спартак» изменился. Как? Наш соперник стал хорошо выглядеть, провел хорошую победную серию.

- Промес может пропустить матч с «Ростовом». Это плюс для вас?
- Он играет большую роль в «Спартаке», но в этой команде есть, кому его заменить. Не думаю, что его отсутствие может стать ключевым моментом матча. Там собраны хорошие футболисты, это сильный клуб.

- Вы по инерции считаете «Спартак» топ-клубом или это действительно так?
- Они каждый год идут в лидирующей группе, но в конце всегда чего-то не хватает. Посмотрим, что будет в этом сезоне.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Ростов»?

«0:5 ОТ «БАВАРИИ»? ПОПЫТАЕМСЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ»

Источник: Reuters

- «Ростов» прошел проверку Лигой чемпионов. Какие ощущения?
- Невероятные. Рад, что нам попались одни из лучших команд в мире. Это хороший опыт для нас.

- У вас нет проблем с тем, чтобы переключаться с еврокубков на РФПЛ?
- Мы еще не в таком статусе, чтобы играть как-то выборочно. Стараемся настраиваться на совершенно любую игру.

- Курбан Бердыев недавно сказал, что 0:5 от «Баварии» - это больно, но в какой-то степени хорошо.
- Этот матч просто сложился таким образом. Мы могли пропустить намного меньше голов. Где-то не повезло, а соперник поразил своей реализацией моментов, «Бавария» не прощает ошибок.

- Немцы – это космос?
- Нет, против них нужно и можно играть. Постараемся реабилитироваться в домашней встрече.

- В Лиге чемпионов впереди матч с «Атлетико».
- Будет очень интересно. Они похожи на нас бойцовскими качествами. Тоже бьются за каждый мяч, не жалеют себя. Попробуем дать бой такой большой команде.

- Тем более против Гризмана вы уже играли.
- Да, в матче за сборную. Вроде получилось. Главное не терять концентрацию и выполнять установку тренерского штаба.

«МЕЧТА – СЫГРАТЬ ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ ЗА «РОСТОВ»

- Недавно Роман Адамов сказал, что вы будете играть вечно, так как родились в Чернобыле.
- Рома любит пошутить на грани фола. Мы с ним созваниваемся, общаемся. А что касается Чернобыля, то я родился в Могилеве. Это не так далеко. Может, благодаря этому у меня до сих пор есть силы? (улыбается).

- Вам уже 35, как себя чувствуете?
- Легче точно не становится, но намного труднее тоже нет. Главное, чтобы не было травм. Если их не будет, то я еще достаточно долго смогу играть. Пока что справляюсь.

- Когда планируете завершить карьеру?
- Знаете, я поставил себе цель – сыграть на новом ростовском стадионе. Потом, может, и закончу. Если честно, то моя мечта – провести свой прощальный матч именно за «Ростов». Этот клуб стал мне родным, моя вторая семья.

Матч

Спартак - Ростов

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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