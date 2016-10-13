Банда Панина растет! Арбитров КХЛ уже начали расстреливать шайбами

Обозреватель «Советского спорта» опасается, что в нашей лиге судей скоро начнут серьезно калечить.

В начале октября мы подробно разбирали эпизод с участием защитника ЦСКА Григория Панина. В матче со «Слованом» армеец вступил в потасовку, а когда лайнсмены пытались оттащить его от игрока словацкой команды, отвесил тумака и одному из судей.

СДК КХЛ дисквалифицировал Панина на четыре матча, а также подверг денежному штрафу. И я тогда написал, что, по-моему мнению Панина судили чересчур мягко. Пусть его удар не нанес арбитру серьезного физического ущерба, но сам факт физической атаки на судью заслуживает гораздо более сурового наказания.

Многие болельщики тогда встали на защиту игрока ЦСКА. Они считали, что ничего страшного в том эпизоде не случилось.

Но важны-то были не последствия, а сам факт физического воздействия на судью, за которое потом можно откупиться короткой дисквалификацией и штрафом.

И игроки КХЛ уже восприняли этот посыл, и намотали новую практику на ус. Точнее – на бороду, поскольку речь пойдет уже о защитнике «Куньлуня» Янне Яласвааре, заросшим по уши курчавой щетиной, как заправский викинг.

11 октября китайский клуб встречался с «Ладой». А одной из острых контратак тольятинец Никита Филатов рванул к воротам гостей. В чужой зоне россиянина взяли «в коробочку». С одной стороны его прессанул Яласваара, с другой – Зак Юйэнь. Главный арбитр в этот момент находился в этой же зоне у борта. И сразу поднял руку, усмотрев удар в голову Филатова со стороны Юйэня.

Игра была остановлена. Но после свистка, Яласваара, прокатившийся вместе с шайбой за ворота в сердцах метнул шайбой в главного арбитра! И попал ему в верхнюю часть бедра.

Возможно, финн не разобрался в ситуации и считал, что его удаляют. Или просто был не согласен с фолом.

Не это важно. В конце концов Филатов после удара в голову тоже не пострадал. Форвард «Лады» протер шлем и остался на льду. А Юйэнь получил за свое нарушение 2+10.

Важен сам факт. Игрок не согласен с решением арбитра. И что он делает? Пробует объясниться? Требует посмотреть повтор? Делает после матча официальный запрос в КХЛ по этому эпизоду?

Нет, ничего подобного. Он прицельно расстреливает арбитра шайбой. Надеюсь, не надо объяснять к чему может привести такой бросок. Шайба попала судье в ногу. А могла попасть в лицо, в горло, в недостаточно защищенную часть тела.

Вон в матче «Динамо» со «Слованом» вчера арбитру не целенаправленно, а случайно прилетело. И человек долго корчился на льду, не в силах подняться. А тут меткий, намеренный бросок. В человека, который на площадке олицетворяет закон.

А ведь Яласваара не рядовой игрок. Он - капитан китайской команды. Пример для остальных.



И какой вердикт вынес СДК Яласвааре?

Более суровый, чем Панину.

Не четыре, а уже пять матчей дисквалификации.

И я знаю, что мне опять возразят: «Ну чего ты волну гонишь? Ведь арбитр не пострадал…»

Да, верно. Давайте дождемся, чтоб рефери на площадке серьезно покалечат. А пока пусть игроки знают – судью КХЛ можно лично покарать без серьезных последствий.

И судьи пусть об этом помнят. Пусть тоже мотают на уст. И перед тем как поднять руку, фиксируя фол, втягивают голову в плечи. Потому что в нее может прилететь шайба. Или чей-то крепкий кулак.