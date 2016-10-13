Василевский готовится покорить «Беркут». Топ-5 дебютантов лиги АСВ

Вячеслав Василевский (Фото: expertmma.ru)

22 октября в Москве состоится очередной турнир по смешанным единоборствам ACB 48, на котором дебютирует перспективный российский боец Максим Футин.

В связи с этим событием «Советский спорт» рассказывает о новичках лиги «Беркут», которые в ближайшее время проведут первые поединки в чеченском промоушене и, несомненно, заставят обратить на себя внимание зарубежные организации.

Среди дебютантов есть, как и уже давно сформировавшиеся бойцы, так и молодые проспекты, которые заменяют отсутствие опыта максимально упорными тренировками и огромным желанием побеждать.

Максим Футин (6-3, 4 KO, 1 SUB)

Вес: полутяжелый (93 кг)

Выходец из школы САМБО Максим Футин находится в начале своей профессиональной карьеры, однако он уже успел зарекомендовать себя как крайне хорошего и опасного ударника. Несмотря на несколько досадных поражений, Максим ставит перед собой только самый амбициозные задачи в лиге ACB. Для него это отличный шанс начать все с чистого листа и показать свои лучшие выступления.

Дата дебюта: 22 октября на ACB 48 в Москве встретится с Максом Нуньесом.

Макс Нуньес (16-3; 9 KO, 5 SUB)

Вес: полутяжелый (93 кг)

Перспективный боец из Швеции, который станет отличным дополнением к полутяжелому дивизиону лиги. 87% своих побед он получил досрочно, причем, благодаря разносторонним тренировкам, Нуньес чувствует себя уверенно и в стойке, и в партере.

Дата дебюта: 22 октября на ACB 48 в Москве встретится с Максимом Футиным.

Вячеслав Василевский (28-5; 11 KO, 8 SUB)

Вес: средний (84 кг)

Этот спортсмен не нуждается в особом представлении, так как за свою долгую успешную карьеру он провел более 30 боев в России и заокеанских организациях. За беспрецедентную манеру боя и умение общаться с прессой и болельщиками Вячеслав снискал огромную популярность в среде любителей российских смешанных единоборств. Безусловно, Василевский – самое громкое подписание лиги в этом году. Будем надеяться, что в самое ближайшее время мы увидим его в деле.

Дата дебюта: не определена.

Алексей Полпудников (22-4, 10KO, 9 SUB)

Вес: полулегкий (66 кг)

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Алексей уже провел более 25 профессиональных боев. По словам самого спортсмена, это было необходимо для того, чтобы его заметили, ведь сам он родом из Хабаровска, где очень нечасто проходят крупные турниры, поэтому попасть в «высшую лигу» здесь не так просто. Сейчас Алексей тренируется в школе «Шторм» у Александра Шлеменко и планирует заполучить свой первый серьёзный титул на мировой ММА арене, забрав пояс ACB.

Дата дебюта: не определена.

Гамзат Хирамагомедов (3-0, 2 KO)

Вес: средний (84 кг)

Дагестанский спортсмен также является представителем школы САМБО, причем в ММА он начал выступать совсем недавно, и провел всего три поединка. Однако, это именно тот случай, когда не стоит ориентироваться на цифры. Гамзат на любительском уровне последние два года показывал очень серьёзные результаты, и сейчас он твердо намерен развить свой успех на профессиональной арене.

Дата дебюта: не определена.